Perplexity est-il toujours axé sur la recherche ? Cette semaine dans Mixture of Experts, l’animateur Tim Hwang reçoit Gabe Goodhart, Chris Hay et Aaron Baughman pour analyser ce que propose réellement Perplexity Computer, et déterminer si les systèmes fermés peuvent rivaliser avec des alternatives ouvertes telles qu’OpenClaw, LangGraph et AutoGPT. Ensuite, Anthropic présente l’importation de mémoire pour Claude. La mémoire constitue-t-elle toujours un avantage concurrentiel, ou les utilisateurs peuvent-ils désormais passer sans difficulté d’un fournisseur d’IA à un autre ? Découvrez ensuite NullClaw, un cadre d’agent minimaliste qui ne nécessite que 678 Ko. Nos experts débattent pour savoir si les essaims d’agents en périphérie représentent l’avenir ou s’il s’agit simplement d’un coup de marketing astucieux. Enfin, Particle6 dévoile Tilly Norwood, la première actrice IA au monde. Donneriez-vous un Oscar à un algorithme ? Tout cela et bien plus encore cette semaine dans Mixture of Experts.

00:00 – Présentation

1:07 – Perplexity Computer

11:23 – Importation de mémoires vers Claude

24:14 – NullClaw

35:14 — Tilly Norwood

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de toute autre entreprise ou entité.