Claude Code connaît-il son heure de gloire à la manière de ChatGPT ? Cette semaine dans Mixture of Experts, l’animateur Tim Hwang reçoit Chris Hay, Gabe Goodhart et Francesco Brenna pour décrypter les changements qui s’opèrent dans le domaine de l’IA en ce début d’année 2026. Tout d’abord, OpenAI confirme l’arrivée de la publicité sur ChatGPT, soulevant des questions concernant la confiance, l’économie et l’avenir des modèles de produits d’IA. Ensuite, Claude Code connaît un véritable boom de popularité ! Les développeurs découvrent ce que le codage agentique peut réellement accomplir, et cela transforme la manière dont les logiciels sont conçus. Nous analysons ensuite un nouveau rapport de l’Institute for Business Value d’IBM, intitulé « L’entreprise en 2030 », qui révèle comment les dirigeants prévoient de passer d’une efficacité pilotée par l’IA à une innovation alimentée par l’IA. Enfin, Hugging Face lance Open Responses, une nouvelle norme pour les API d’agents qui pourrait redéfinir le développement de l’IA tout en soulevant des questions sur la transparence et le contrôle.
Découvrez tout cela et bien plus encore, cette semaine, dans Mixture of Experts.
Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.
L’IA en tant que générateur ou outil, la modernisation des mainframes avec COBOL, les obstacles à l’adoption mondiale de l’IA et la sécurisation des agents d’IA grâce à l’AgentOps.
Contrat de 200 milliards de dollars conclu par Google pour la mise en place d’une infrastructure d’IA en Inde, création d’un compilateur C par Claude en deux semaines, les failles de sécurité des agents d’IA et le problème de rentabilité pour les entreprises.
Les tendances surprenantes dans l’adoption de l’IA révélées par le rapport d’utilisation de Copilot de Microsoft, l’intervention de Ralph Wiggum, le sommet indien sur l’IA et la campagne publicitaire intensive sur l’IA pendant le Super Bowl.
Claude Opus 4.6 d’Anthropic et GPT-5.3-Codex d’OpenAI ont été publiés à moins d’une heure d’intervalle. Nous analysons la bataille de l’IA d’entreprise et ce que cela signifie pour les développeurs.
L’application OpenAI Codex est lancée pour le codage d’agents d’IA, tandis que Moltbook, le réseau social réservé aux agents d’IA, présente des risques pour la sécurité. Rendez-vous cette semaine dans Mixture of Experts !
Déclenchement d’une révolution des agents open source par Moltbot (anciennement Clawdbot), essai de Dario Amodei sur l’adolescence de l’IA, IBM Grammy IQ et présentation de la puce Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduit des publicités dans ChatGPT, Claude Code connaît un succès fulgurant et le rapport Enterprise 2030 de l’IBV révèle l’avenir de l’innovation en matière d’IA. Rendez-vous aujourd’hui dans Mixture of Experts !
Claude Cowork apporte des agents d’IA sur votre bureau, Apple passe à Google Gemini pour Siri et Linus Torvalds adopte le vibe coding. Tout cela et bien plus encore cette semaine dans Mixture of Experts !
Rubin de NVIDIA promet des gains de performances multipliés par 5, Meta acquiert Manus AI pour 2 milliards de dollars et l’architecture MHC de DeepSeek redéfinit l’efficacité de l’entraînement des modèles.
Nos experts passent en revue les avancées de l’IA en 2025 et prédisent les tendances pour 2026. Les thèmes abordés incluent la pénurie de matériel informatique dédié à l’IA, les succès de l’open source, les super agents et l’évolution multimodale.
L’IA ne se contente pas d’améliorer le modèle économique. D’ici 2030, elle deviendra le modèle économique.
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