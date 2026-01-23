Claude Code connaît-il son heure de gloire à la manière de ChatGPT ? Cette semaine dans Mixture of Experts, l’animateur Tim Hwang reçoit Chris Hay, Gabe Goodhart et Francesco Brenna pour décrypter les changements qui s’opèrent dans le domaine de l’IA en ce début d’année 2026. Tout d’abord, OpenAI confirme l’arrivée de la publicité sur ChatGPT, soulevant des questions concernant la confiance, l’économie et l’avenir des modèles de produits d’IA. Ensuite, Claude Code connaît un véritable boom de popularité ! Les développeurs découvrent ce que le codage agentique peut réellement accomplir, et cela transforme la manière dont les logiciels sont conçus. Nous analysons ensuite un nouveau rapport de l’Institute for Business Value d’IBM, intitulé « L’entreprise en 2030 », qui révèle comment les dirigeants prévoient de passer d’une efficacité pilotée par l’IA à une innovation alimentée par l’IA. Enfin, Hugging Face lance Open Responses, une nouvelle norme pour les API d’agents qui pourrait redéfinir le développement de l’IA tout en soulevant des questions sur la transparence et le contrôle.

Découvrez tout cela et bien plus encore, cette semaine, dans Mixture of Experts.

00:00 - Introduction

01:30 – OpenAI introduit la publicité sur ChatGPT

12:25 – Le moment décisif de Claude Code

22:57 – Le rapport sur les entreprises en 2030 de l’IBV

36:09 - Réponses ouvertes : l’avenir des API d’agents

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.