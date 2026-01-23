Les agents d’IA open source se sont-ils enfin généralisés ?
Cette semaine dans Mixture of Experts, l’animateur Tim Hwang reçoit Kaoutar El Maghraoui, Marina Danilevsky et Aaron Baughman. Nous nous penchons tout d’abord sur Moltbot (anciennement Clawdbot), le cadre d’agents d’IA open source qui a déclenché une véritable ruée sur les Mac mini. En quoi cet agent est-il différent ? Par ailleurs, Dario Amodei, PDG d’Anthropic, est de retour avec un nouvel essai, consacré cette fois à « l’adolescence » de l’IA. Puis, comme les Grammys ont lieu ce week-end, nous discutons de GRAMMY IQ, l’expérience de quiz alimentée par l’IA d’IBM. Aaron nous explique comment l’équipe a évolué grâce aux agents d’IA, et vous pourriez même gagner des billets pour les Grammys 2027. Enfin, Microsoft dévoile Maia 200, sa dernière puce d’inférence qui promet 30 % d’économies par rapport à NVIDIA. Que signifie l’intégration verticale pour la guerre des puces d’IA ? Tout cela et bien plus encore cette semaine dans Mixture of Experts.
Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.
OpenAI introduit des publicités dans ChatGPT, Claude Code connaît un succès fulgurant et le rapport Enterprise 2030 de l’IBV révèle l’avenir de l’innovation en matière d’IA. Rendez-vous aujourd’hui dans Mixture of Experts !
Claude Cowork apporte des agents d’IA sur votre bureau, Apple passe à Google Gemini pour Siri et Linus Torvalds adopte le vibe coding. Tout cela et bien plus encore cette semaine dans Mixture of Experts !
Rubin de NVIDIA promet des gains de performances multipliés par 5, Meta acquiert Manus AI pour 2 milliards de dollars et l’architecture MHC de DeepSeek redéfinit l’efficacité de l’entraînement des modèles.
Nos experts passent en revue les avancées de l’IA en 2025 et prédisent les tendances pour 2026. Les thèmes abordés incluent la pénurie de matériel informatique dédié à l’IA, les succès de l’open source, les super agents et l’évolution multimodale.
L’IA ne se contente pas d’améliorer le modèle économique. D’ici 2030, elle deviendra le modèle économique.
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