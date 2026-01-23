OpenClaw (Moltbot, Clawdbot) : les agents open source se démocratisent

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Les agents d’IA open source se sont-ils enfin généralisés ?

Cette semaine dans Mixture of Experts, l’animateur Tim Hwang reçoit Kaoutar El Maghraoui, Marina Danilevsky et Aaron Baughman. Nous nous penchons tout d’abord sur Moltbot (anciennement Clawdbot), le cadre d’agents d’IA open source qui a déclenché une véritable ruée sur les Mac mini. En quoi cet agent est-il différent ? Par ailleurs, Dario Amodei, PDG d’Anthropic, est de retour avec un nouvel essai, consacré cette fois à « l’adolescence » de l’IA. Puis, comme les Grammys ont lieu ce week-end, nous discutons de GRAMMY IQ, l’expérience de quiz alimentée par l’IA d’IBM. Aaron nous explique comment l’équipe a évolué grâce aux agents d’IA, et vous pourriez même gagner des billets pour les Grammys 2027. Enfin, Microsoft dévoile Maia 200, sa dernière puce d’inférence qui promet 30 % d’économies par rapport à NVIDIA. Que signifie l’intégration verticale pour la guerre des puces d’IA ? Tout cela et bien plus encore cette semaine dans Mixture of Experts.

  • 00:00 - Introduction
  • 01:11 – OpenClaw (Moltbot, Clawdbot) : la révolution des agents open source
  • 12:59 – L’essai « L’adolescence de la technologie » de Dario Amodei
  • 25:51 – IBM Grammy IQ : un quiz alimenté par l’IA aux Grammys
  • 35:05 – Microsoft Maia 200 : la guerre des puces d’inférence s’intensifie

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.
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