Quelle place occupe réellement l’IA dans le processus de modernisation des mainframes ? Dans l’épisode de cette semaine de Mixture of Experts, l’animateur Tim Hwang reçoit les expertes Skyla Loomis, Maryam Ashoori et Kaoutar El Maghraoui. Nous explorons la modernisation des mainframes alimentée par l’IA et les générateurs d’IA. Ensuite, 84 % de la population mondiale n’a jamais utilisé l’IA ? Un retour à la réalité sur l’adoption de l’IA et ce qui doit changer. Enfin, OpenClaw expose certaines failles de sécurité des agents d’IA. Nous abordons les « Agent Ops » : le cadre de transparence, d’évaluation, d’optimisation et d’application des politiques qui rend les agents d’IA prêts pour la production. Tout ça et bien plus encore dans l’épisode d’aujourd’hui de Mixture of Experts.

00:00 - Introduction

1:06 - Modernisation du mainframe

14:18 – Point sur l’adoption de l’IA

29:40 – L’IA agentique sécurisée dès la conception

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.