À quelles fins utilise-t-on réellement l’IA ? Cette semaine, dans Mixture of Experts, nous nous penchons sur le rapport d’utilisation de Copilot Microsoft pour découvrir les schémas d’adoption de l’IA. L’animateur Tim Hwang reçoit Kush Varshney, IBM Fellow, Lauren McHugh Olende et Volkmar Uhlig pour discuter des coûts de l’IA d’entreprise, de la stratégie de prompting Ralph Wiggum destinée aux agents de codage, et savoir si donner des instructions simples est préférable la microgestion. Ensuite, nous aurons un aperçu du sommet sur l’impact de l’IA qui se déroule en Inde. Enfin, les entreprises d’IA ont fait leur apparition dans les publicités du Superbowl de ce week-end. S’agit-il d’une adoption généralisée ou d’un simple effet de bulle ? Tout cela et bien plus encore, cette semaine, dans Mixture of Experts.

00:00 - Introduction

1:07 - Rapports sur l’utilisation de Copilot

10:00 - la stratégie de prompting Ralph Wiggum

20:00 – Sommet sur l’impact de l’IA en Inde

28:05 – Des pubs IA au Super Bowl

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.