À quelles fins utilise-t-on réellement l’IA ? Cette semaine, dans Mixture of Experts, nous nous penchons sur le rapport d’utilisation de Copilot Microsoft pour découvrir les schémas d’adoption de l’IA. L’animateur Tim Hwang reçoit Kush Varshney, IBM Fellow, Lauren McHugh Olende et Volkmar Uhlig pour discuter des coûts de l’IA d’entreprise, de la stratégie de prompting Ralph Wiggum destinée aux agents de codage, et savoir si donner des instructions simples est préférable la microgestion. Ensuite, nous aurons un aperçu du sommet sur l’impact de l’IA qui se déroule en Inde. Enfin, les entreprises d’IA ont fait leur apparition dans les publicités du Superbowl de ce week-end. S’agit-il d’une adoption généralisée ou d’un simple effet de bulle ? Tout cela et bien plus encore, cette semaine, dans Mixture of Experts.
Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.
Claude Opus 4.6 d’Anthropic et GPT-5.3-Codex d’OpenAI ont été publiés à moins d’une heure d’intervalle. Nous analysons la bataille de l’IA d’entreprise et ce que cela signifie pour les développeurs.
L’application OpenAI Codex est lancée pour le codage d’agents d’IA, tandis que Moltbook, le réseau social réservé aux agents d’IA, présente des risques pour la sécurité. Rendez-vous cette semaine dans Mixture of Experts !
Déclenchement d’une révolution des agents open source par Moltbot (anciennement Clawdbot), essai de Dario Amodei sur l’adolescence de l’IA, IBM Grammy IQ et présentation de la puce Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduit des publicités dans ChatGPT, Claude Code connaît un succès fulgurant et le rapport Enterprise 2030 de l’IBV révèle l’avenir de l’innovation en matière d’IA. Rendez-vous aujourd’hui dans Mixture of Experts !
Claude Cowork apporte des agents d’IA sur votre bureau, Apple passe à Google Gemini pour Siri et Linus Torvalds adopte le vibe coding. Tout cela et bien plus encore cette semaine dans Mixture of Experts !
Rubin de NVIDIA promet des gains de performances multipliés par 5, Meta acquiert Manus AI pour 2 milliards de dollars et l’architecture MHC de DeepSeek redéfinit l’efficacité de l’entraînement des modèles.
Nos experts passent en revue les avancées de l’IA en 2025 et prédisent les tendances pour 2026. Les thèmes abordés incluent la pénurie de matériel informatique dédié à l’IA, les succès de l’open source, les super agents et l’évolution multimodale.
À moins d’une heure d’intervalle, les deux entreprises ont déployé des mises à jour majeures de leurs modèles phares de pointe, GPT-5.3-Codex et Claude Opus 4.6, démontrant ainsi clairement qu’elles visent toutes deux le même objectif : une IA dédiée aux entreprises. Poursuivre la lecture.
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L’IA ne se contente pas d’améliorer le modèle économique. D’ici 2030, elle deviendra le modèle économique.
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