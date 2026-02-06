OpenAl Codex va-t-il changer la donne ou se contente-t-il de rattraper son retard ? Cette semaine dans Mixture of Experts, nous analysons Codex, l’application d’agents de codage développée en interne par OpenAl. L’animateur Tim Hwang et ses invités Abraham Daniels, Ambhi Ganesan et Sandhya Iyer, qui participe pour la première fois au podcast, débattent pour déterminer si Codex confère à OpenAI un avantage concurrentiel dans le secteur très disputé du codage par IA, ou s’il ne constitue qu’un prérequis minimal dans la course à l’orchestration des agents. Nous nous penchons ensuite sur Moltbot (désormais OpenClaw), qui a donné naissance à Moltbook, le réseau social de type Reddit dédié aux agents d’IA. Ces simulations d’agents apportent-elles des enseignements ou ne sont-elles que des expériences ludiques ? Nos experts se prononcent sur les risques de sécurité, les hallucinations et bien d’autres aspects. Rejoignez-nous pour un épisode riche en contenu consacré aux agents de codage, à l’économie des agents et à l’évolution du paysage des assistants de codage.

00:00 - Introduction

À confirmer – Lancement de l’application OpenAI Codex

À confirmer – MoltBot/OpenClaw : les réseaux sociaux pour les agents d’IA

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.