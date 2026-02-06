OpenAl Codex va-t-il changer la donne ou se contente-t-il de rattraper son retard ? Cette semaine dans Mixture of Experts, nous analysons Codex, l’application d’agents de codage développée en interne par OpenAl. L’animateur Tim Hwang et ses invités Abraham Daniels, Ambhi Ganesan et Sandhya Iyer, qui participe pour la première fois au podcast, débattent pour déterminer si Codex confère à OpenAI un avantage concurrentiel dans le secteur très disputé du codage par IA, ou s’il ne constitue qu’un prérequis minimal dans la course à l’orchestration des agents. Nous nous penchons ensuite sur Moltbot (désormais OpenClaw), qui a donné naissance à Moltbook, le réseau social de type Reddit dédié aux agents d’IA. Ces simulations d’agents apportent-elles des enseignements ou ne sont-elles que des expériences ludiques ? Nos experts se prononcent sur les risques de sécurité, les hallucinations et bien d’autres aspects. Rejoignez-nous pour un épisode riche en contenu consacré aux agents de codage, à l’économie des agents et à l’évolution du paysage des assistants de codage.
Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.
Déclenchement d’une révolution des agents open source par Moltbot (anciennement Clawdbot), essai de Dario Amodei sur l’adolescence de l’IA, IBM Grammy IQ et présentation de la puce Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduit des publicités dans ChatGPT, Claude Code connaît un succès fulgurant et le rapport Enterprise 2030 de l’IBV révèle l’avenir de l’innovation en matière d’IA. Rendez-vous aujourd’hui dans Mixture of Experts !
Claude Cowork apporte des agents d’IA sur votre bureau, Apple passe à Google Gemini pour Siri et Linus Torvalds adopte le vibe coding. Tout cela et bien plus encore cette semaine dans Mixture of Experts !
Rubin de NVIDIA promet des gains de performances multipliés par 5, Meta acquiert Manus AI pour 2 milliards de dollars et l’architecture MHC de DeepSeek redéfinit l’efficacité de l’entraînement des modèles.
Nos experts passent en revue les avancées de l’IA en 2025 et prédisent les tendances pour 2026. Les thèmes abordés incluent la pénurie de matériel informatique dédié à l’IA, les succès de l’open source, les super agents et l’évolution multimodale.
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L’IA ne se contente pas d’améliorer le modèle économique. D’ici 2030, elle deviendra le modèle économique.
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