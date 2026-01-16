Votre ordinateur de bureau est-il prêt pour les agents d’IA ? Dans l’épisode 90 de Mixture of Experts, l’animateur Tim Hwang reçoit Volkmar Uhlig, Olivia Buzek et Mihai Criveti pour analyser le lancement de Claude Cowork par Anthropic, qui met la puissance de Claude Code au service des tâches professionnelles quotidiennes. Confieriez-vous l’organisation de vos fichiers à un agent d’IA ? Ensuite, Apple annonce un partenariat avec Google pour équiper la prochaine génération de Siri des modèles Gemini. Qu’est-ce que cela signifie pour l’IA embarquée, la confidentialité et l’avenir de l’intelligence en périphérie ? Puis, dans un revirement surprenant, le créateur de Linux, Linus Torvalds, admet utiliser des agents d’IA pour un projet secondaire impliquant le vibe coding, alors qu’il avait autrefois déclaré avec ironie que « vibe » signifiait « very inefficient but entertaining » (« très inefficace mais divertissant »). Les outils de codage sont-ils enfin suffisamment performants, même pour la vieille garde ? Tout ça et bien plus encore dans l’épisode d’aujourd’hui de Mixture of Experts.

00:00 - Introduction

01:17- Claude Cowork

13:25 – Accord Apple-Google sur l’IA

27:39 – Linus Torvalds évoque le vibe coding

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.