Votre ordinateur de bureau est-il prêt pour les agents d’IA ? Dans l’épisode 90 de Mixture of Experts, l’animateur Tim Hwang reçoit Volkmar Uhlig, Olivia Buzek et Mihai Criveti pour analyser le lancement de Claude Cowork par Anthropic, qui met la puissance de Claude Code au service des tâches professionnelles quotidiennes. Confieriez-vous l’organisation de vos fichiers à un agent d’IA ? Ensuite, Apple annonce un partenariat avec Google pour équiper la prochaine génération de Siri des modèles Gemini. Qu’est-ce que cela signifie pour l’IA embarquée, la confidentialité et l’avenir de l’intelligence en périphérie ? Puis, dans un revirement surprenant, le créateur de Linux, Linus Torvalds, admet utiliser des agents d’IA pour un projet secondaire impliquant le vibe coding, alors qu’il avait autrefois déclaré avec ironie que « vibe » signifiait « very inefficient but entertaining » (« très inefficace mais divertissant »). Les outils de codage sont-ils enfin suffisamment performants, même pour la vieille garde ? Tout ça et bien plus encore dans l’épisode d’aujourd’hui de Mixture of Experts.
Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.
L’IA en tant que générateur ou outil, la modernisation des mainframes avec COBOL, les obstacles à l’adoption mondiale de l’IA et la sécurisation des agents d’IA grâce à l’AgentOps.
Contrat de 200 milliards de dollars conclu par Google pour la mise en place d’une infrastructure d’IA en Inde, création d’un compilateur C par Claude en deux semaines, les failles de sécurité des agents d’IA et le problème de rentabilité pour les entreprises.
Les tendances surprenantes dans l’adoption de l’IA révélées par le rapport d’utilisation de Copilot de Microsoft, l’intervention de Ralph Wiggum, le sommet indien sur l’IA et la campagne publicitaire intensive sur l’IA pendant le Super Bowl.
Claude Opus 4.6 d’Anthropic et GPT-5.3-Codex d’OpenAI ont été publiés à moins d’une heure d’intervalle. Nous analysons la bataille de l’IA d’entreprise et ce que cela signifie pour les développeurs.
L’application OpenAI Codex est lancée pour le codage d’agents d’IA, tandis que Moltbook, le réseau social réservé aux agents d’IA, présente des risques pour la sécurité. Rendez-vous cette semaine dans Mixture of Experts !
Déclenchement d’une révolution des agents open source par Moltbot (anciennement Clawdbot), essai de Dario Amodei sur l’adolescence de l’IA, IBM Grammy IQ et présentation de la puce Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduit des publicités dans ChatGPT, Claude Code connaît un succès fulgurant et le rapport Enterprise 2030 de l’IBV révèle l’avenir de l’innovation en matière d’IA. Rendez-vous aujourd’hui dans Mixture of Experts !
Claude Cowork apporte des agents d’IA sur votre bureau, Apple passe à Google Gemini pour Siri et Linus Torvalds adopte le vibe coding. Tout cela et bien plus encore cette semaine dans Mixture of Experts !
Rubin de NVIDIA promet des gains de performances multipliés par 5, Meta acquiert Manus AI pour 2 milliards de dollars et l’architecture MHC de DeepSeek redéfinit l’efficacité de l’entraînement des modèles.
Nos experts passent en revue les avancées de l’IA en 2025 et prédisent les tendances pour 2026. Les thèmes abordés incluent la pénurie de matériel informatique dédié à l’IA, les succès de l’open source, les super agents et l’évolution multimodale.
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Au-delà du concept d’IA générative.