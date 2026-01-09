NVIDIA est-il inarrêtable ? Dans cet épisode de Mixture of Experts, l’animateur Tim Hwang est rejoint par Chris Hay, Kaoutar El Maghraoui et Martin Keen pour décrypter les annonces les plus importantes du CES 2026. Tout d’abord, Jensen Huang de NVIDIA présente la plateforme Rubin, une architecture de puce qui promet des performances 5 fois supérieures à celles de Blackwell et une réduction par 10 du coût des jetons d’inférence. Cette innovation confirme-t-elle la domination de NVIDIA ? Nous explorons également l’univers fascinant des gadgets présentés au CES. Ensuite, nous nous demandons si l’acquisition de Manus AI par Meta pour 2 milliards de dollars marque un tournant majeur vers les plateformes agentiques d’entreprise. Puis, nous abordons l’article de DeepSeek sur les hyperconnexions multiples (MHC), un moyen plus intelligent d’entraîner les modèles qui privilégie l’efficacité plutôt que la mise à l’échelle par force brute. Enfin, nous analysons de nouveaux sondages révélant la relation complexe que les Américains entretiennent avec l’IA : optimistes quant à ses avantages mais très préoccupés par son contrôle.
Tout ça, et bien plus, dans Mixture of Experts !
Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.
L’IA en tant que générateur ou outil, la modernisation des mainframes avec COBOL, les obstacles à l’adoption mondiale de l’IA et la sécurisation des agents d’IA grâce à l’AgentOps.
Contrat de 200 milliards de dollars conclu par Google pour la mise en place d’une infrastructure d’IA en Inde, création d’un compilateur C par Claude en deux semaines, les failles de sécurité des agents d’IA et le problème de rentabilité pour les entreprises.
Les tendances surprenantes dans l’adoption de l’IA révélées par le rapport d’utilisation de Copilot de Microsoft, l’intervention de Ralph Wiggum, le sommet indien sur l’IA et la campagne publicitaire intensive sur l’IA pendant le Super Bowl.
Claude Opus 4.6 d’Anthropic et GPT-5.3-Codex d’OpenAI ont été publiés à moins d’une heure d’intervalle. Nous analysons la bataille de l’IA d’entreprise et ce que cela signifie pour les développeurs.
L’application OpenAI Codex est lancée pour le codage d’agents d’IA, tandis que Moltbook, le réseau social réservé aux agents d’IA, présente des risques pour la sécurité. Rendez-vous cette semaine dans Mixture of Experts !
Déclenchement d’une révolution des agents open source par Moltbot (anciennement Clawdbot), essai de Dario Amodei sur l’adolescence de l’IA, IBM Grammy IQ et présentation de la puce Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduit des publicités dans ChatGPT, Claude Code connaît un succès fulgurant et le rapport Enterprise 2030 de l’IBV révèle l’avenir de l’innovation en matière d’IA. Rendez-vous aujourd’hui dans Mixture of Experts !
Claude Cowork apporte des agents d’IA sur votre bureau, Apple passe à Google Gemini pour Siri et Linus Torvalds adopte le vibe coding. Tout cela et bien plus encore cette semaine dans Mixture of Experts !
Rubin de NVIDIA promet des gains de performances multipliés par 5, Meta acquiert Manus AI pour 2 milliards de dollars et l’architecture MHC de DeepSeek redéfinit l’efficacité de l’entraînement des modèles.
Nos experts passent en revue les avancées de l’IA en 2025 et prédisent les tendances pour 2026. Les thèmes abordés incluent la pénurie de matériel informatique dédié à l’IA, les succès de l’open source, les super agents et l’évolution multimodale.
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Au-delà du concept d’IA générative.