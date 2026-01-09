Temps forts de l’IA au CES 2026 : NVIDIA Rubin et gadgets déjantés

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NVIDIA est-il inarrêtable ? Dans cet épisode de Mixture of Experts, l’animateur Tim Hwang est rejoint par Chris Hay, Kaoutar El Maghraoui et Martin Keen pour décrypter les annonces les plus importantes du CES 2026. Tout d’abord, Jensen Huang de NVIDIA présente la plateforme Rubin, une architecture de puce qui promet des performances 5 fois supérieures à celles de Blackwell et une réduction par 10 du coût des jetons d’inférence. Cette innovation confirme-t-elle la domination de NVIDIA ? Nous explorons également l’univers fascinant des gadgets présentés au CES. Ensuite, nous nous demandons si l’acquisition de Manus AI par Meta pour 2 milliards de dollars marque un tournant majeur vers les plateformes agentiques d’entreprise. Puis, nous abordons l’article de DeepSeek sur les hyperconnexions multiples (MHC), un moyen plus intelligent d’entraîner les modèles qui privilégie l’efficacité plutôt que la mise à l’échelle par force brute. Enfin, nous analysons de nouveaux sondages révélant la relation complexe que les Américains entretiennent avec l’IA : optimistes quant à ses avantages mais très préoccupés par son contrôle.

Tout ça, et bien plus, dans Mixture of Experts !

  • 00:00 - Introduction
  • 1:27 – CES 2026
  • 12:41 – Le pari à 2 milliards de dollars de Meta sur Manus
  • 20:08 - DeepSeek s’attaque au dimensionnement
  • 33:35 – L’optimisme face à la peur de l’IA

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.
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