La compétition démarre tôt dans le secteur de l’IA. Dans cet épisode spécial de Mixture of Experts, l’animatrice invitée Aili McConnon reçoit Chris Hay et Mihai Criveti pour analyser les deux annonces sensationnelles de la veille : Claude Opus 4.6 d’Anthropic et GPT-5.3-Codex d’OpenAI, lancés à moins d’une heure d’intervalle. Nos experts décortiquent ces deux modèles. Lequel est le plus performant pour les tâches de codage ? Ensuite, nous analysons ce que ces lancements révèlent de la bataille de plus en plus intense qui fait rage dans le domaine de l’IA d’entreprise. Enfin, Chris et Mihai partagent leurs workflows concrets : pourquoi se contenter d’un seul modèle alors qu’il est possible de tirer parti des deux ? Nous discutons également du changement de tendance : les workflows multi-agents ne sont pas pour demain ; ils sont déjà là.
Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.
L’application OpenAI Codex est lancée pour le codage d’agents d’IA, tandis que Moltbook, le réseau social réservé aux agents d’IA, présente des risques pour la sécurité. Rendez-vous cette semaine dans Mixture of Experts !
Déclenchement d’une révolution des agents open source par Moltbot (anciennement Clawdbot), essai de Dario Amodei sur l’adolescence de l’IA, IBM Grammy IQ et présentation de la puce Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduit des publicités dans ChatGPT, Claude Code connaît un succès fulgurant et le rapport Enterprise 2030 de l’IBV révèle l’avenir de l’innovation en matière d’IA. Rendez-vous aujourd’hui dans Mixture of Experts !
Claude Cowork apporte des agents d’IA sur votre bureau, Apple passe à Google Gemini pour Siri et Linus Torvalds adopte le vibe coding. Tout cela et bien plus encore cette semaine dans Mixture of Experts !
Rubin de NVIDIA promet des gains de performances multipliés par 5, Meta acquiert Manus AI pour 2 milliards de dollars et l’architecture MHC de DeepSeek redéfinit l’efficacité de l’entraînement des modèles.
Nos experts passent en revue les avancées de l’IA en 2025 et prédisent les tendances pour 2026. Les thèmes abordés incluent la pénurie de matériel informatique dédié à l’IA, les succès de l’open source, les super agents et l’évolution multimodale.
À moins d’une heure d’intervalle, les deux entreprises ont déployé des mises à jour majeures de leurs modèles phares de pointe, GPT-5.3-Codex et Claude Opus 4.6, démontrant ainsi clairement qu’elles visent toutes deux le même objectif : une IA dédiée aux entreprises. Poursuivre la lecture.
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L’IA ne se contente pas d’améliorer le modèle économique. D’ici 2030, elle deviendra le modèle économique.
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