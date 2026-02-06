La compétition démarre tôt dans le secteur de l’IA. Dans cet épisode spécial de Mixture of Experts, l’animatrice invitée Aili McConnon reçoit Chris Hay et Mihai Criveti pour analyser les deux annonces sensationnelles de la veille : Claude Opus 4.6 d’Anthropic et GPT-5.3-Codex d’OpenAI, lancés à moins d’une heure d’intervalle. Nos experts décortiquent ces deux modèles. Lequel est le plus performant pour les tâches de codage ? Ensuite, nous analysons ce que ces lancements révèlent de la bataille de plus en plus intense qui fait rage dans le domaine de l’IA d’entreprise. Enfin, Chris et Mihai partagent leurs workflows concrets : pourquoi se contenter d’un seul modèle alors qu’il est possible de tirer parti des deux ? Nous discutons également du changement de tendance : les workflows multi-agents ne sont pas pour demain ; ils sont déjà là.

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.