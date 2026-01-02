L’année de l’IA en revue : les tendances qui façonnent 2026

Regarder l’épisode

Qu’est-ce qui a marqué l’IA en 2025 et que nous réserve 2026 ? Dans cet épisode spécial de fin d’année de Mixture of Experts, l’animateur Tim Hwang s’entretient avec des intervenants chevronnés pour faire le bilan des moments forts de l’IA en 2025 et se livrer à des prévisions audacieuses pour l’année à venir. Kaoutar El Maghraoui analyse la crise d’approvisionnement en matériel informatique et la domination de NVIDIA sur le marché des puces. Gabe Goodhart défend la percée de l’open source cette année grâce à des modèles tels que Kimi K2 Thinking. Chris Hay affirme que 2025 a tenu ses promesses en matière de « super agents » grâce à ChatGPT Deep Research et Claude Code. Enfin, Aaron Baughman et Abraham Daniels prédisent l’avenir de l’IA multimodale, des modèles de vision aux travailleurs numériques autonomes. Rejoignez nos experts pour distinguer le battage médiatique de la réalité en matière d’IA et découvrir ce que 2026 nous réserve.

  • 00:00 - Introduction
  • 0:45 - Chris : Super agents, modèles de raisonnement et réflexions pour 2025 
  • 12:26 – Gabe : La percée de l’open source et l’avenir
  • 22:17 - Kaoutar : le matériel d’IA en 2025 et prévisions pour 2026 
  • 29:18 - Aaron et Abe : IA multimodale et orchestration des modèles modulaires

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.
Voir tous les épisodes Mixture of Experts
Écouter sur Apple Podcasts Podcasts Spotify YouTube Casted

Découvrir d’autres épisodes

Retrouvez tous les épisodes
Illustration du podcast Mixture of Experts
Génération de code par IA : réussites, échecs et avenir

Claude Code, Cursor, les outils open source et la réalité du codage IA en 2025. Expériences de développement concrètes, guerres de modèles et perspectives d’avenir. Ne manquez pas Mixture of Experts.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Le pari de Disney sur l’IA : explication de l’accord de contenu OpenAl d’un milliard de dollars

Disney signe un accord d’un milliard de dollars avec OpenAI pour l’octroi de licences de personnages. Le magazine Time désigne les architectes de l’IA comme personnalités de l’année. Par ailleurs, Nemotron 3 de NVIDIA et le document fondateur de Claude sont dévoilés.

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
GPT-5.2 code rouge et sortie des modèles Nova d’AWS

Code rouge pour le GPT-5.2 d’OpenAI, l’indice de transparence de l’IA de Stanford attribue une note de 95/100 aux modèles IBM Granite et AWS Nova. Rendez-vous cette semaine dans Mixture of Experts.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Tout sur la modernisation des mainframes : COBOL et IA

L’IA en tant que générateur ou outil, la modernisation des mainframes avec COBOL, les obstacles à l’adoption mondiale de l’IA et la sécurisation des agents d’IA grâce à l’AgentOps.

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Pôle d’IA de 200 milliards de dollars en Inde et création d’un compilateur C par Claude

Contrat de 200 milliards de dollars conclu par Google pour la mise en place d’une infrastructure d’IA en Inde, création d’un compilateur C par Claude en deux semaines, les failles de sécurité des agents d’IA et le problème de rentabilité pour les entreprises.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
L’utilisation de Copilot révèle les tendances d’adoption de l’IA

Les tendances surprenantes dans l’adoption de l’IA révélées par le rapport d’utilisation de Copilot de Microsoft, l’intervention de Ralph Wiggum, le sommet indien sur l’IA et la campagne publicitaire intensive sur l’IA pendant le Super Bowl.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Anthropic contre OpenAI : Claude Opus 4.6 et GPT-5.3-Codex

Claude Opus 4.6 d’Anthropic et GPT-5.3-Codex d’OpenAI ont été publiés à moins d’une heure d’intervalle. Nous analysons la bataille de l’IA d’entreprise et ce que cela signifie pour les développeurs.

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Lancement de Codex et chaos autour d’OpenClaw/Moltbook : cette semaine dans la rubrique Agents d’IA

L’application OpenAI Codex est lancée pour le codage d’agents d’IA, tandis que Moltbook, le réseau social réservé aux agents d’IA, présente des risques pour la sécurité. Rendez-vous cette semaine dans Mixture of Experts !
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
OpenClaw (Moltbot, Clawdbot) : les agents open source se démocratisent

Déclenchement d’une révolution des agents open source par Moltbot (anciennement Clawdbot), essai de Dario Amodei sur l’adolescence de l’IA, IBM Grammy IQ et présentation de la puce Maia 200 de Microsoft.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
La nouvelle course à l’IA : l’innovation dans les entreprises en 2026

OpenAI introduit des publicités dans ChatGPT, Claude Code connaît un succès fulgurant et le rapport Enterprise 2030 de l’IBV révèle l’avenir de l’innovation en matière d’IA. Rendez-vous aujourd’hui dans Mixture of Experts !

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Analyse de Claude Cowork et passage d’Apple à Gemini

Claude Cowork apporte des agents d’IA sur votre bureau, Apple passe à Google Gemini pour Siri et Linus Torvalds adopte le vibe coding. Tout cela et bien plus encore cette semaine dans Mixture of Experts !
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Temps forts de l’IA au CES 2026 : NVIDIA Rubin et gadgets déjantés

Rubin de NVIDIA promet des gains de performances multipliés par 5, Meta acquiert Manus AI pour 2 milliards de dollars et l’architecture MHC de DeepSeek redéfinit l’efficacité de l’entraînement des modèles.

Vous aimerez aussi

Site Web Intelligence artificielle

Découvrir plus de contenu sur l’IA

En savoir plus sur l’IA
Guide Guide 2026 du prompt engineering

Votre solution unique pour maîtriser l’art du prompt et déverrouiller tout le potentiel de l’IA

Lire le guide
eBook eBook IA Value Creators

Au-delà du concept d’IA générative.

Lire l’eBook
Vous souhaitez en savoir plus ? Qu’est-ce qu’un LLM multimodal (MLLM) ?
Ces grands modèles de langage multimodaux (MLLM) de pointe peuvent traiter et raisonner à partir de multiples types de données ou de modalités, telles que le texte, les images et l’audio.
Qu’est-ce que l’IA multimodale ?
L’IA multimodale rend l’IA générative plus robuste et plus utile en permettant plusieurs types d’entrées et de sorties.
Qu’est-ce que le matériel d’IA ?
Si le matériel à usage général, tel que l’unité centrale de traitement (CPU) ordinaire, peut effectuer la plupart des tâches de calcul, l’infrastructure d’IA nécessite une puissance de calcul nettement supérieure.
Suivez l’actualité de l’IA avec nos experts

Suivez-nous sur Apple Podcasts et Spotify.

  1. S’abonner à notre playlist sur YouTube