Qu’est-ce qui a marqué l’IA en 2025 et que nous réserve 2026 ? Dans cet épisode spécial de fin d’année de Mixture of Experts, l’animateur Tim Hwang s’entretient avec des intervenants chevronnés pour faire le bilan des moments forts de l’IA en 2025 et se livrer à des prévisions audacieuses pour l’année à venir. Kaoutar El Maghraoui analyse la crise d’approvisionnement en matériel informatique et la domination de NVIDIA sur le marché des puces. Gabe Goodhart défend la percée de l’open source cette année grâce à des modèles tels que Kimi K2 Thinking. Chris Hay affirme que 2025 a tenu ses promesses en matière de « super agents » grâce à ChatGPT Deep Research et Claude Code. Enfin, Aaron Baughman et Abraham Daniels prédisent l’avenir de l’IA multimodale, des modèles de vision aux travailleurs numériques autonomes. Rejoignez nos experts pour distinguer le battage médiatique de la réalité en matière d’IA et découvrir ce que 2026 nous réserve.
Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.
Claude Code, Cursor, les outils open source et la réalité du codage IA en 2025. Expériences de développement concrètes, guerres de modèles et perspectives d’avenir. Ne manquez pas Mixture of Experts.
Disney signe un accord d’un milliard de dollars avec OpenAI pour l’octroi de licences de personnages. Le magazine Time désigne les architectes de l’IA comme personnalités de l’année. Par ailleurs, Nemotron 3 de NVIDIA et le document fondateur de Claude sont dévoilés.
Code rouge pour le GPT-5.2 d’OpenAI, l’indice de transparence de l’IA de Stanford attribue une note de 95/100 aux modèles IBM Granite et AWS Nova. Rendez-vous cette semaine dans Mixture of Experts.
L’IA en tant que générateur ou outil, la modernisation des mainframes avec COBOL, les obstacles à l’adoption mondiale de l’IA et la sécurisation des agents d’IA grâce à l’AgentOps.
Contrat de 200 milliards de dollars conclu par Google pour la mise en place d’une infrastructure d’IA en Inde, création d’un compilateur C par Claude en deux semaines, les failles de sécurité des agents d’IA et le problème de rentabilité pour les entreprises.
Les tendances surprenantes dans l’adoption de l’IA révélées par le rapport d’utilisation de Copilot de Microsoft, l’intervention de Ralph Wiggum, le sommet indien sur l’IA et la campagne publicitaire intensive sur l’IA pendant le Super Bowl.
Claude Opus 4.6 d’Anthropic et GPT-5.3-Codex d’OpenAI ont été publiés à moins d’une heure d’intervalle. Nous analysons la bataille de l’IA d’entreprise et ce que cela signifie pour les développeurs.
L’application OpenAI Codex est lancée pour le codage d’agents d’IA, tandis que Moltbook, le réseau social réservé aux agents d’IA, présente des risques pour la sécurité. Rendez-vous cette semaine dans Mixture of Experts !
Déclenchement d’une révolution des agents open source par Moltbot (anciennement Clawdbot), essai de Dario Amodei sur l’adolescence de l’IA, IBM Grammy IQ et présentation de la puce Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduit des publicités dans ChatGPT, Claude Code connaît un succès fulgurant et le rapport Enterprise 2030 de l’IBV révèle l’avenir de l’innovation en matière d’IA. Rendez-vous aujourd’hui dans Mixture of Experts !
Claude Cowork apporte des agents d’IA sur votre bureau, Apple passe à Google Gemini pour Siri et Linus Torvalds adopte le vibe coding. Tout cela et bien plus encore cette semaine dans Mixture of Experts !
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Au-delà du concept d’IA générative.