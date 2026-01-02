Qu’est-ce qui a marqué l’IA en 2025 et que nous réserve 2026 ? Dans cet épisode spécial de fin d’année de Mixture of Experts, l’animateur Tim Hwang s’entretient avec des intervenants chevronnés pour faire le bilan des moments forts de l’IA en 2025 et se livrer à des prévisions audacieuses pour l’année à venir. Kaoutar El Maghraoui analyse la crise d’approvisionnement en matériel informatique et la domination de NVIDIA sur le marché des puces. Gabe Goodhart défend la percée de l’open source cette année grâce à des modèles tels que Kimi K2 Thinking. Chris Hay affirme que 2025 a tenu ses promesses en matière de « super agents » grâce à ChatGPT Deep Research et Claude Code. Enfin, Aaron Baughman et Abraham Daniels prédisent l’avenir de l’IA multimodale, des modèles de vision aux travailleurs numériques autonomes. Rejoignez nos experts pour distinguer le battage médiatique de la réalité en matière d’IA et découvrir ce que 2026 nous réserve.

00:00 - Introduction

0:45 - Chris : Super agents, modèles de raisonnement et réflexions pour 2025

12:26 – Gabe : La percée de l’open source et l’avenir

22:17 - Kaoutar : le matériel d’IA en 2025 et prévisions pour 2026

29:18 - Aaron et Abe : IA multimodale et orchestration des modèles modulaires

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.