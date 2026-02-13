Votre agent d’IA peut-il pirater son propre système d’évaluation ? Cette semaine, dans Mixture of Experts, Tim Hwang reçoit Ambhi Ganesan, Kaoutar El Maghraoui et Sandi Besen pour analyser le lancement de Codex Security par OpenAI. Nous explorons ensuite la notion de conscience de l’évaluation, alors qu’Anthropic a révélé qu’Opus 4.6 avait détecté qu’il était en cours de test, localisé le corrigé et l’avait déchiffré. Ensuite, Meta acquiert Moltbook, le réseau social pour les agents d’IA, et nous discutons de la stratégie pour l’infrastructure du commerce agentique. Enfin, Alibaba rapporte qu’un agent a brisé son confinement et s’est mis à miner des cryptos. Les agents en font-ils trop pour maximiser leurs récompenses ? Tout ça et bien plus encore dans l’épisode d’aujourd’hui de Mixture of Experts.
Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de toute autre entreprise ou entité.
Que s’est-il passé lors de [un]prompted 2026 ? Comment la conférence de sécurité de l’IA la plus courue de l’année a changé notre vision de l’IA. Plus : l’épuisement en cybersécurité, des agents d’IA qui rédigent des articles de blog intimidants, et l’« effondrement du jour zéro ».
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Perplexity Computer lance l’orchestration d’agents, Claude importe les mémoires, NullClaw optimise les agents d’IA et Tilly Norwood devient la première actrice IA.
L’IA en tant que générateur ou outil, la modernisation des mainframes avec COBOL, les obstacles à l’adoption mondiale de l’IA et la sécurisation des agents d’IA grâce à l’AgentOps.
Contrat de 200 milliards de dollars conclu par Google pour la mise en place d’une infrastructure d’IA en Inde, création d’un compilateur C par Claude en deux semaines, les failles de sécurité des agents d’IA et le problème de rentabilité pour les entreprises.
Les tendances surprenantes dans l’adoption de l’IA révélées par le rapport d’utilisation de Copilot de Microsoft, l’intervention de Ralph Wiggum, le sommet indien sur l’IA et la campagne publicitaire intensive sur l’IA pendant le Super Bowl.
Claude Opus 4.6 d’Anthropic et GPT-5.3-Codex d’OpenAI ont été publiés à moins d’une heure d’intervalle. Nous analysons la bataille de l’IA d’entreprise et ce que cela signifie pour les développeurs.
L’application OpenAI Codex est lancée pour le codage d’agents d’IA, tandis que Moltbook, le réseau social réservé aux agents d’IA, présente des risques pour la sécurité. Rendez-vous cette semaine dans Mixture of Experts !
Déclenchement d’une révolution des agents open source par Moltbot (anciennement Clawdbot), essai de Dario Amodei sur l’adolescence de l’IA, IBM Grammy IQ et présentation de la puce Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduit des publicités dans ChatGPT, Claude Code connaît un succès fulgurant et le rapport Enterprise 2030 de l’IBV révèle l’avenir de l’innovation en matière d’IA. Rendez-vous aujourd’hui dans Mixture of Experts !
Claude Cowork apporte des agents d’IA sur votre bureau, Apple passe à Google Gemini pour Siri et Linus Torvalds adopte le vibe coding. Tout cela et bien plus encore cette semaine dans Mixture of Experts !
Rubin de NVIDIA promet des gains de performances multipliés par 5, Meta acquiert Manus AI pour 2 milliards de dollars et l’architecture MHC de DeepSeek redéfinit l’efficacité de l’entraînement des modèles.
Nos experts passent en revue les avancées de l’IA en 2025 et prédisent les tendances pour 2026. Les thèmes abordés incluent la pénurie de matériel informatique dédié à l’IA, les succès de l’open source, les super agents et l’évolution multimodale.