Votre agent d’IA peut-il pirater son propre système d’évaluation ? Cette semaine, dans Mixture of Experts, Tim Hwang reçoit Ambhi Ganesan, Kaoutar El Maghraoui et Sandi Besen pour analyser le lancement de Codex Security par OpenAI. Nous explorons ensuite la notion de conscience de l’évaluation, alors qu’Anthropic a révélé qu’Opus 4.6 avait détecté qu’il était en cours de test, localisé le corrigé et l’avait déchiffré. Ensuite, Meta acquiert Moltbook, le réseau social pour les agents d’IA, et nous discutons de la stratégie pour l’infrastructure du commerce agentique. Enfin, Alibaba rapporte qu’un agent a brisé son confinement et s’est mis à miner des cryptos. Les agents en font-ils trop pour maximiser leurs récompenses ? Tout ça et bien plus encore dans l’épisode d’aujourd’hui de Mixture of Experts.

00:00 – Présentation

1:02 – Lancement d’OpenAI Codex Security

12:44 – Meta acquiert Moltbook

25:21 – Recherche sur la conscience de l’évaluation par Anthropic

38:06 – Des agents Alibaba minent des cryptos

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de toute autre entreprise ou entité.