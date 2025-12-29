2025 : l’année où l’IA agentique ouverte a pris le devant de la scène

Des capacités agentiques des modèles d’IA expérimentaux au déploiement dans le monde réel, 2025 a été l’année où l’IA agentique ouverte a attiré l’attention. Pour IBM, cette évolution est incarnée par BeeAI et Agent Stack, deux projets open source qui ont transformé la façon dont les entreprises créent et déploient les agents intelligents.
BeeAI a débuté en tant que projet interne au début de 2024, lorsqu'IBM Recherche anticipait un changement décisif vers des systèmes agentiques. « Nous avons commencé à travailler sur ce sujet dès le début de 2024 et cela semble très étrange aujourd’hui », a déclaré Kate Blair, directrice de l’incubation et des Expériences de Technologie à la recherche d’IBM, dans une interview accordée à IBM Think. « Mais nous nous sommes concentrés sur la manière dont les utilisateurs finaux pourraient consommer les agents. »
Dans un premier temps, l’équipe a exploré les systèmes conversationnels et a lancé une version bêta ouverte appelée BeeAI for Business. Mais la dynamique n’était pas la bonne. L’équipe a choisi de se tourner vers une version BeeAI open source et de se concentrer sur les développeurs.
« Nous commencions à recevoir le feedback des développeurs », précise Kate Blair. « Au lieu de nous concentrer sur l’interface utilisateur finale destinée aux agents consommateurs, nous devions peut-être nous intéresser à l’interface destinée aux développeurs qui créent ces agents. » Et c’est ainsi que le cadre a vu le jour. »
Aujourd’hui, le BeeAI Framework est une boîte à outils open source pour la création d’agents, mettant l’accent sur l’expérience développeur et l’interopérabilité. Il prend en charge l'orchestration multi-agents, le raisonnement basé sur des règles et les intégrations avec les principaux modèles d’IA. Sous la gouvernance de la Linux Foundation, BeeAI a gagné en popularité et compte aujourd’hui plus de 3 000 étoiles GitHub.
À mesure que BeeAI grandissait, IBM a réalisé que le plus grand défi n’était pas de construire les agents, mais de les déployer. À l’origine, la plateforme comprenait une interface utilisateur graphique (GUI), mais le feedback a révélé que les interfaces graphiques faisaient désormais partie des attentes.
« Le feedback le plus important que nous ayons reçu est que les interfaces graphiques se sont largement banalisées », précise Kate Blair. « Proposer l’interface utilisateur comme partie intégrante de la pile technologique n’en constitue pas vraiment le composant principal. » Nous nous concentrons donc sur le module serveur. Les utilisateurs souhaitent se concentrer sur la logique de leurs agents. La fonction phare est ‘Déployer rapidement mon agent’. C’est tout. »
Ces informations ont entraîné un changement majeur. La plateforme a évolué pour devenir Agent Stack, une infrastructure ouverte permettant un déploiement rapide et indépendant du cadre. Construit sur le protocole Agent2Agent (A2A), Agent Stack permet aux développeurs de déployer en quelques minutes un agent, où qu’il ait été construit (BeeAI, LangGraph, CrewAI ou code personnalisé).
« Agent Stack est destiné aux personnes qui ont besoin d’expérimenter plusieurs cadres derrière un pare-feu », explique Kate Blair. « Elles doivent soutenir plusieurs équipes avec plusieurs cadres et conformités. Elles ont besoin de solutions auto-hébergées. »
Agent Stack répond aux besoins de l’entreprise, à savoir conformité, sécurité et évolutivité, tout en restant open source, explique Kate Blair. Il propose un serveur auto-hébergé, des outils d’interface de ligne de commande (CLI), des intégrations pour l’observabilité, l’autorisation et l’auto-scaling. Son objectif est d’aider les équipes à passer du prototype à la production sans enfermement propriétaire.
Agent Stack ne se limite pas au déploiement ; il s’inscrit dans un mouvement plus large vers l’interopérabilité. En tirant parti de l’A2A, il permet aux agents issus de différents cadres de communiquer de façon fluide.
La Linux Foundation a récemment annoncé la formation de la Agentic AI Foundation avec la contribution d'Anthropic de son Protocole de Contexte de Modèle (MCP). « Nous sommes ravis que le MCP soit désormais soumis à une gouvernance ouverte », a déclaré Mme Blair. « Une gouvernance transparente et des normes communautaires sont les éléments qui permettront de libérer davantage de créativité, d'innovation et de solutions. »
Le projet A2A est sur le point de publier sa première version majeure. « Nous constatons déjà une collaboration entre A2A et MCP visant à normaliser une carte unique pour décrire une entité, qu'il s'agisse d'un outil ou d'une ressource dans MCP ou d'un agent dans A2A », a-t-elle déclaré. Mme Blair voit cette carte unifiée comme un catalyseur pour l'interopérabilité et l'opportunité de partager les registres, la découverte et l'utilisation entre les agents et les systèmes d'agents.
