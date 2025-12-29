2025 : l’année où l’IA agentique ouverte a pris le devant de la scène

Des capacités agentiques des modèles d’IA expérimentaux au déploiement dans le monde réel, 2025 a été l’année où l’IA agentique ouverte a attiré l’attention. Pour IBM, cette évolution est incarnée par BeeAI et Agent Stack, deux projets open source qui ont transformé la façon dont les entreprises créent et déploient les agents intelligents.

BeeAI a débuté en tant que projet interne au début de 2024, lorsqu'IBM Recherche anticipait un changement décisif vers des systèmes agentiques. « Nous avons commencé à travailler sur ce sujet dès le début de 2024 et cela semble très étrange aujourd’hui », a déclaré Kate Blair, directrice de l’incubation et des Expériences de Technologie à la recherche d’IBM, dans une interview accordée à IBM Think. « Mais nous nous sommes concentrés sur la manière dont les utilisateurs finaux pourraient consommer les agents. »

Dans un premier temps, l’équipe a exploré les systèmes conversationnels et a lancé une version bêta ouverte appelée BeeAI for Business. Mais la dynamique n’était pas la bonne. L’équipe a choisi de se tourner vers une version BeeAI open source et de se concentrer sur les développeurs.

« Nous commencions à recevoir le feedback des développeurs », précise Kate Blair. « Au lieu de nous concentrer sur l’interface utilisateur finale destinée aux agents consommateurs, nous devions peut-être nous intéresser à l’interface destinée aux développeurs qui créent ces agents. » Et c’est ainsi que le cadre a vu le jour. »

Aujourd’hui, le BeeAI Framework est une boîte à outils open source pour la création d’agents, mettant l’accent sur l’expérience développeur et l’interopérabilité. Il prend en charge l'orchestration multi-agents, le raisonnement basé sur des règles et les intégrations avec les principaux modèles d’IA. Sous la gouvernance de la Linux Foundation, BeeAI a gagné en popularité et compte aujourd’hui plus de 3 000 étoiles GitHub.