Les leaders technologiques s’intéressent aux modèles du monde comme lien vers une IA plus intelligente

Votre chat est peut-être plus intelligent que ChatGPT. Si l’intelligence artificielle est désormais capable d’écrire de la poésie et de réussir des examens de droit, elle ne peut toujours pas rivaliser avec les capacités de raisonnement élémentaires qui permettent à votre chat de se déplacer sur les rebords de fenêtre et de bondir sur ses proies.

Cet écart entre la maîtrise des connaissances humaines par l’IA et son incapacité à égaler la compréhension du monde physique par les animaux est apparu comme un défi critique dans la quête de machines plus intelligentes. Yann LeCun, directeur scientifique en IA chez Meta, a mis cette question sur le devant de la scène la semaine dernière lors d’un sommet sur la sécurité de l’IA à Paris, affirmant que les « modèles du monde » (des systèmes d’IA qui forment des représentations internes de la structure, de la dynamique et des relations causales) pourraient être la clé pour faire progresser l’intelligence artificielle.

Cependant, certains chercheurs de premier plan se demandent si cette approche est aussi révolutionnaire qu’elle le semble.

« L’IA utilise des modèles du monde depuis les années 1950, et plusieurs sous-domaines de l’IA dépendent entièrement de ces modèles, a déclaré Stuart J. Russell, professeur d’informatique à l’université de Californie à Berkeley, à IBM Think. C’est à peu près aussi novateur et ingénieux que de suggérer que les mathématiques pourraient être utiles à la physique. »