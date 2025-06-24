Il y avait également un aspect informatique. L’équipe travaillait avec la Dense Associative Memory, un type avancé de réseau qui s’appuie sur et étend le modèle original de Hopfield. Ces systèmes sont réputés pour leur capacité mémoire robuste et leurs capacités exceptionnelles de récupération de motifs.

« Malheureusement, ce que ces réseaux de mémoire associative dense gagnent en capacité de mémoire, ils en perdent en plausibilité biologique », explique M. Kozachkov. « Nous nous sommes donc naturellement demandé si ces réseaux pouvaient être mis en œuvre sur du matériel biologique. »

Lorsque l'équipe a commencé à réfléchir à la mise en œuvre biologique, les astrocytes sont rapidement apparus comme le candidat le plus probable. Leur structure anatomique, leur organisation spatiale et leur dynamique biochimique laissaient toutes présager un rôle potentiel dans la mémoire.

Selon la manière dont le système est réglé, le modèle peut se comporter comme une mémoire associative dense ou adopter les caractéristiques d'un transformateur. Cette flexibilité lui permet d'être plus qu'une simple comparaison avec l'IA. Elle propose une approche pratique pour examiner comment le cerveau et les systèmes modernes de machine learning pourraient résoudre des problèmes similaires.

« Si notre théorie est correcte, ne serait-ce que du point de vue conceptuel, elle a de profondes implications sur la façon dont nous Think à la mémoire dans le cerveau », a déclaré M. Kozachkov. « Notre théorie suggère que les souvenirs peuvent être codés par les voies de signalisation intracellulaires d'un seul astrocyte. Les poids synaptiques résultent des interactions au sein de ces voies, ainsi que des interactions entre les astrocytes et les synapses. »

Les implications de cette théorie pour l'IA sont tout aussi provocatrices. Les systèmes de machine learning actuels ont du mal à gérer la mémoire. Les Neural networks ont une capacité limitée à conserver l’information à long terme, et des architectures comme les couches d’attention ou les unités mémoire externes sont généralement utilisées pour surmonter cela. Ces composantes augmentent le coût et la complexité de calcul.

Le modèle prédit notamment que la perturbation de la signalisation intracellulaire dans les astrocytes devrait affecter le rappel de la mémoire et qu'une interférence sélective avec les réseaux astrocytaires pourrait nuire à certains types d'apprentissage. Ces idées sont testables, bien que techniquement difficiles, et pourraient orienter les futurs travaux en neurosciences fondamentales et en informatique inspirée du cerveau.

Bien sûr, le modèle reste théorique. Les chercheurs précisent que leur proposition est un cadre et non une conclusion.

« Avant toute chose, il serait formidable que les chercheurs expérimentaux fassent un effort sérieux pour réfuter notre modèle », a déclaré M. Kozachkov. « C’est-à-dire, essayer de prouver qu’il n'est pas bon. Je serais ravi de contribuer à cet effort. »

Pour l’instant, la théorie invite à une réévaluation plus large de la structure de l’intelligence.

« Nous sommes au début d’une explosion de renseignements de Cambrian », déclare M. Kozachkov. « Pour la première fois, nous savons comment construire des entités non animales intelligentes. Cela a des implications considérables pour les neurosciences, qu’il est difficile d’exagérer. »

Il ajoute qu’il estime que les neurosciences ont encore beaucoup plus à offrir en matière de machine learning. « Je ne pense pas que nous ayons encore épuisé toutes les idées que nous pouvons tirer du cerveau pour construire des systèmes plus intelligents. » Pas du tout. »