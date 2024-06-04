Que signifiera une interdiction de TikTok pour la cybersécurité des États-Unis ?

Le président Joe Biden a signé un projet de loi le 24 avril 2024 donnant à Byte Dance, la maison mère chinoise de TikTok, deux options : vendre TikTok dans les neuf mois ou se voir interdire l'application aux États-Unis.
Le projet de loi fait suite à des années de craintes quant à l'augmentation du risque lié à la cybersécurité par l'application. En mars 2024, la Chambre des représentants a adopté un projet de loi interdisant TikTok, mais celui-ci n'a pas été adopté par le Sénat. Toutefois, en avril, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a inclus le projet de loi TikTok dans un plan supplémentaire d'aide à l'étranger de 95 milliards de dollars.
Un communiqué du Ministère de la défense datant d'avril 2024 explique les raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral a décidé de mettre en place une interdiction. John F. Plumb, secrétaire adjoint à la Défense pour la politique spatiale et principal conseiller en cybersécurité auprès du secrétaire à la Défense, décrit TikTok comme un vecteur de menace potentiel pour les États-Unis. Contrairement aux plateformes de réseaux sociaux basées aux États-Unis, le gouvernement chinois déclare qu'il peut à tout moment accéder aux données de la plateforme. Selon M. Plumb, la Chine utilise ses capacités pour voler des informations sensibles, des propriétés intellectuelles et des recherches auprès d’institutions publiques et privées américaines, y compris la base industrielle de la défense, depuis des décennies.
« Les intrusions cybernétiques chinoises sont les plus prolifiques au monde. En cas de crise, les dirigeants de la RPC [Chine] pensent que le contrôle de l'information leur permettra de prendre et de conserver l'initiative stratégique, de perturber notre capacité à nous mobiliser, à projeter et à soutenir la force conjointe et à garantir l'état final souhaité par la RPC », a déclaré M. Plumb.
De plus, le problème s’est accru en raison du grand nombre de personnes qui utilisent l’application. Chaque jour, 150 millions d'utilisateurs accèdent à l'application, soit un tiers des adultes et un sixième des enfants. Outre le divertissement et les vidéos amusantes, de nombreuses personnes utilisent TikTok pour les actualités et la promotion de produits, ce qui signifie que l'application a une grande influence sur les utilisateurs. Le général Paul M. Nakasone, commandant du Cyber Command américain, directeur de la National Security Agency et chef du Central Security Service, a déclaré que cette utilisation généralisée offre à une nation étrangère une plateforme pour les opérations d'information et de surveillance et soulève des inquiétudes quant à l'identité de ceux qui contrôlent ces données.
Le projet de loi est confronté à des défis importants, notamment des défis juridiques, des obstacles antitrust et des réactions négatives de l'opinion publique. Selon les experts, l'entrée en vigueur de l'interdiction pourrait prendre des années. De plus, des questions demeurent quant à la capacité de la FTC à participer à l'approbation de la vente de l'entreprise.
Shou Zi Chew, PDG de TikTok, a déclaré que l'entreprise allait entamer une action en justice contre le projet de loi. Dans une publication TikTok, M. Chew a déclaré : « Ne vous y trompez pas, il s’agit d’une interdiction, une interdiction de TikTok qui vous touchera personnellement... Nous sommes confiants et nous continuerons à défendre vos droits devant les tribunaux. Les faits et la Constitution sont en notre faveur, et nous espérons l'emporter. » Il a ensuite demandé aux utilisateurs de partager des histoires sur l'impact de TikTok sur leur vie afin de montrer exactement ce pour quoi ils se battent.
Le projet de loi tel qu’il est rédigé, ne rendra pas illégale pour les citoyens américains l’installation de l’application TikTok sur leur téléphone ou l’utiliser de la plateforme de réseaux sociaux dans le pays. Toutefois, il ne sera plus possible de télécharger l'application depuis les États-Unis. Selon Time, les utilisateurs pourront toujours utiliser l’application mais ne pourront pas la mettre à jour avec de nouvelles versions et correctifs de sécurité, ce qui signifie que l’application ne sera finalement ni utilisable ni sécurisée. Bien qu'il soit possible d'exécuter ces fonctions via un réseau privé virtuel, cette solution soulève des questions.
Bien qu'un projet de loi ait été signé, il n'entrera pas en vigueur avant au moins neuf mois. Les utilisateurs américains peuvent toujours télécharger l'application dans leur pays sans problème. Toutefois, les utilisateurs de TikTok devraient continuer à suivre les progrès et les nouvelles concernant le projet de loi.
