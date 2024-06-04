Que signifiera une interdiction de TikTok pour la cybersécurité des États-Unis ?

Un communiqué du Ministère de la défense datant d'avril 2024 explique les raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral a décidé de mettre en place une interdiction. John F. Plumb, secrétaire adjoint à la Défense pour la politique spatiale et principal conseiller en cybersécurité auprès du secrétaire à la Défense, décrit TikTok comme un vecteur de menace potentiel pour les États-Unis. Contrairement aux plateformes de réseaux sociaux basées aux États-Unis, le gouvernement chinois déclare qu'il peut à tout moment accéder aux données de la plateforme. Selon M. Plumb, la Chine utilise ses capacités pour voler des informations sensibles, des propriétés intellectuelles et des recherches auprès d’institutions publiques et privées américaines, y compris la base industrielle de la défense, depuis des décennies.

« Les intrusions cybernétiques chinoises sont les plus prolifiques au monde. En cas de crise, les dirigeants de la RPC [Chine] pensent que le contrôle de l'information leur permettra de prendre et de conserver l'initiative stratégique, de perturber notre capacité à nous mobiliser, à projeter et à soutenir la force conjointe et à garantir l'état final souhaité par la RPC », a déclaré M. Plumb.

De plus, le problème s’est accru en raison du grand nombre de personnes qui utilisent l’application. Chaque jour, 150 millions d'utilisateurs accèdent à l'application, soit un tiers des adultes et un sixième des enfants. Outre le divertissement et les vidéos amusantes, de nombreuses personnes utilisent TikTok pour les actualités et la promotion de produits, ce qui signifie que l'application a une grande influence sur les utilisateurs. Le général Paul M. Nakasone, commandant du Cyber Command américain, directeur de la National Security Agency et chef du Central Security Service, a déclaré que cette utilisation généralisée offre à une nation étrangère une plateforme pour les opérations d'information et de surveillance et soulève des inquiétudes quant à l'identité de ceux qui contrôlent ces données.