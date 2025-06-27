Lorsque l’IA pense à notre place, le cerveau se met en veille

L’IA prend peut-être plus le contrôle de notre esprit que nous ne le pensons. Dans une nouvelle étude du MIT Media Lab, les étudiants qui ont utilisé ChatGPT pour rédiger des dissertations ont montré une activité cérébrale nettement inférieure à ceux qui n’ont pas fait appel à cet outil.
Alors que les outils d’IA tels que ChatGPT s’imposent dans les salles de classe et sur les lieux de travail, une question cruciale se pose : quel est leur impact sur notre esprit ? Les recherches du MIT Media Lab apportent un premier indice qui donne à réfléchir. Et si les résultats ne prouvent pas que l’IA rend les gens moins intelligents, ils soulèvent néanmoins des questions importantes sur la manière dont le timing, la répétition et la surutilisation peuvent réduire nos efforts cognitifs.
« Nous n’avons pas encore trouvé bon équilibre , a déclaré Nataliya Kosmyna, l’auteure principale de l’étude, dans une interview accordée à IBM Think. Mais cela nous indique clairement que nous devons mieux comprendre quand et comment intégrer ces outils. »
L’équipe de Mme Kosmyna a recruté 54 étudiants universitaires de la région de Boston et les a équipés de casques d’électroencéphalographie (EEG), qui mesurent l’activité électrique du cerveau. L’objectif était de mesurer les fluctuations en temps réel pendant que les participants rédigeaient de courts essais à l’aide de l’une des trois techniques suivantes : ChatGPT, un moteur de recherche Google simplifié ou aucun outil. Chaque étudiant a participé à plusieurs sessions d’écriture, revenant au laboratoire à différents jours.
Les chercheurs ne testaient pas les connaissances ni ne notaient la qualité des essais. Ils mesuraient plutôt ce que les neuroscientifiques appellent la « connectivité neuronale », qui fait référence au degré de communication entre les différentes parties du cerveau pendant une tâche.
« Nous ne nous intéressions pas à l’intelligence, a déclaré Mme Kosmyna. Il ne s’agit pas d’être brillant ou non. Nous voulions simplement voir ce qui se passe dans le cerveau lorsque vous utilisez un LLM pour accomplir une tâche cognitive. »
Leurs conclusions ont été frappantes. Lorsque les étudiants employaient ChatGPT, leur cerveau présentait une connectivité plus faible dans les régions clés associées à la pensée active et à la mémoire. Lorsque les étudiants travaillaient sans aucun outil, en s’appuyant uniquement sur leurs connaissances, leur cerveau présentait une communication interrégionale plus importante.
L’expérience comportait une surprise. Lors de la dernière session, certains participants ont été répartis dans de nouveaux groupes. Un étudiant qui avait utilisé ChatGPT lors des sessions précédentes devait écrire sans cet outil, et vice versa.
C’est là que les choses sont devenues encore plus intéressantes. « Nous avons constaté que l’ordre dans lequel les étudiants utilisaient les outils avait en fait de l’importance, explique Mme Kosmyna. S’ils commençaient par utiliser ChatGPT et qu’on leur demandait ensuite d’écrire par eux-mêmes, leur engagement neuronal était plus faible que s’ils avaient commencé sans outils et n’avaient utilisé l’IA que plus tard. »
Bien que basée sur un petit échantillon, cette différence suggère une réalité plus profonde : le fait de s’appuyer trop tôt dans la vie sur l’IA peut interrompre des processus cognitifs qui, autrement, se développeraient avec le temps. Ce phénomène fait écho à des recherches antérieures sur le déchargement cognitif, c’est-à-dire la tendance des gens à stocker des informations dans des outils externes, tels que les smartphones ou les systèmes GPS. Un article publié en 2011 décrit comment les gens sont moins susceptibles de se souvenir de faits lorsqu’ils savent qu’ils peuvent les retrouver plus tard via des moteurs de recherche. En d’autres termes, dès lors que nous comptons sur un outil pour se souvenir à notre place, nous arrêtons de faire l’effort nous-mêmes. Et l’étude du MIT suggère qu’une dynamique similaire pourrait s’appliquer à l’écriture et au raisonnement.
« Logiquement, on pourrait s’attendre à ce qu’il y ait des différences entre l’utilisation d’outils et leur non-utilisation, a déclaré Mme Kosmyna. « Et c’est ce que nous avons observé. Il y a une différence. »
Pour tester la rétention, les chercheurs ont demandé aux étudiants de revisiter un sujet de dissertation précédemment assigné dans une partie antérieure de l’étude et d’essayer de recréer la dissertation qu’ils avaient écrite. Certains avaient initialement rédigé leur dissertation à l’aide de ChatGPT, d’autres non. Mais cette fois-ci, tout le monde devait travailler de mémoire.
Le groupe qui avait commencé avec l’IA a eu plus de difficultés. « Nous n’avons pas présenté cela comme un test de mémoire, a déclaré Mme Kosmyna. Mais nous avons constaté de réelles différences dans la façon dont ils se souvenaient de leurs arguments précédents et dans la quantité de contenu initial qu’ils pouvaient restituer. »
Non seulement le groupe ayant utilisé l’IA a obtenu de moins bons résultats, mais ses membres semblaient également moins investis dans leur propre écriture.
« Nous avons commencé à nous interroger sur l’appropriation, a-t-elle dit. Si vous utilisez un outil pour générer du contenu, avez-vous vraiment l’impression qu’il vous appartient ? Vous en souvenez-vous de la même manière ? »
La question de savoir ce que signifie apprendre lorsqu’un outil fait le gros du travail est devenue une préoccupation croissante dans les milieux éducatifs. Si de nombreux enseignants ont adopté l’IA pour le brainstorming ou l’aide linguistique, d’autres craignent que sa convivialité ne nuise à un apprentissage plus poussé.
Les conclusions de Mme Kosmyna ne vont pas jusqu’à déclarer que l’IA est néfaste, mais elles suggèrent que le moment choisi pour l’utiliser peut être déterminant. Lorsque les étudiants ont commencé l’étude en écrivant eux-mêmes, puis ont utilisé ChatGPT, leur cerveau est resté plus actif, même pendant les sessions assistées par l’IA. « Il est possible que le fait d’avoir d’abord établi cette base ait contribué à préserver leur engagement, explique-t-elle. Nous n’en sommes pas certains, mais cela suggère que le moment où nous introduisons ces outils est vraiment important. »
Bien que l’étude se soit concentrée sur les étudiants universitaires, ses implications sont beaucoup plus larges. Dans un monde où l’IA s’intègre rapidement dans les outils de productivité, les moteurs de recherche, les plateformes de messagerie électronique et de codage, l’évaluation des risques d’une dépendance excessive n’est plus hypothétique.
Mme Kosmyna étend déjà ses recherches à d’autres domaines, notamment l’ingénierie logicielle. Bien qu’elle ait refusé de communiquer les résultats préliminaires avant leur examen par des pairs, elle a confirmé que des tendances similaires se dessinaient. « La prochaine étude est déjà terminée, dit-elle. Et nous observons certaines des mêmes tendances. »
D’autres études suggèrent que l’automatisation pourrait avoir des conséquences cognitives. Des recherches menées par l’University College de Londres ont montré que la surutilisation du GPS peut réduire l’hippocampe, la partie du cerveau responsable de la mémoire spatiale et de l’apprentissage.
La préoccupation de Mme Kosmyna n’est pas que l’IA rende les gens plus bêtes. C’est plutôt que nous ne comprenons pas encore comment bien l’utiliser. « L’IA est un outil puissant, et elle est là pour rester, a-t-elle déclaré. Mais nous l’intégrons très rapidement, sans disposer des données nécessaires pour guider comment et quand nous le faisons. »
Elle estime que les enfants sont particulièrement vulnérables, non pas à cause du contenu de ChatGPT, mais parce que leur cerveau est en phase de développement. « Il y a une différence entre donner un tuteur d’IA à un jeune de 19 ans et en donner un à un enfant de 9 ans, explique-t-elle. Mais pour l’instant, nous ne faisons pas la distinction entre ces deux scénarios. »
Alors que les écoles expérimentent les tuteurs d’IA et les systèmes d’apprentissage adaptatifs, Mme Kosmyna appelle à la prudence. « Nous devons inclure les enseignants dans cette discussion, dit-elle. Mais nous devons également les soutenir avec des données réelles, et pas seulement des hypothèses. »
Ce soutien devra peut-être inclure des protocoles indiquant aux enseignants quand ils doivent encourager les élèves à travailler seuls et quand ils doivent leur permettre de faire appel à l’IA. Sans ce soutien, le risque est de former une génération d’apprenants qui savent comment faire appel à un modèle, mais qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes à un problème difficile.
Mme Kosmyna souligne toutefois que cette étude n’est qu’un début. L’échantillon était petit. La tâche consistant à rédiger une dissertation était limitée. Selon elle, les prochaines étapes pour son équipe de recherche consisteraient à mener des études longitudinales à plus grande échelle, sur des populations plus larges et un éventail plus vaste de types de travaux.
« Nous ne voulons pas céder à la panique, a-t-elle déclaré. Nous voulons poser de meilleures questions. »
Elle marque une pause, puis ajoute une dernière réflexion.
« Si l’IA doit faire partie de notre façon de penser, nous devons comprendre ce qu’elle change avant qu’elle ne nous change. »
