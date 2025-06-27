Lorsque l’IA pense à notre place, le cerveau se met en veille

L’équipe de Mme Kosmyna a recruté 54 étudiants universitaires de la région de Boston et les a équipés de casques d’électroencéphalographie (EEG), qui mesurent l’activité électrique du cerveau. L’objectif était de mesurer les fluctuations en temps réel pendant que les participants rédigeaient de courts essais à l’aide de l’une des trois techniques suivantes : ChatGPT, un moteur de recherche Google simplifié ou aucun outil. Chaque étudiant a participé à plusieurs sessions d’écriture, revenant au laboratoire à différents jours.

Les chercheurs ne testaient pas les connaissances ni ne notaient la qualité des essais. Ils mesuraient plutôt ce que les neuroscientifiques appellent la « connectivité neuronale », qui fait référence au degré de communication entre les différentes parties du cerveau pendant une tâche.

« Nous ne nous intéressions pas à l’intelligence, a déclaré Mme Kosmyna. Il ne s’agit pas d’être brillant ou non. Nous voulions simplement voir ce qui se passe dans le cerveau lorsque vous utilisez un LLM pour accomplir une tâche cognitive. »

Leurs conclusions ont été frappantes. Lorsque les étudiants employaient ChatGPT, leur cerveau présentait une connectivité plus faible dans les régions clés associées à la pensée active et à la mémoire. Lorsque les étudiants travaillaient sans aucun outil, en s’appuyant uniquement sur leurs connaissances, leur cerveau présentait une communication interrégionale plus importante.

L’expérience comportait une surprise. Lors de la dernière session, certains participants ont été répartis dans de nouveaux groupes. Un étudiant qui avait utilisé ChatGPT lors des sessions précédentes devait écrire sans cet outil, et vice versa.

C’est là que les choses sont devenues encore plus intéressantes. « Nous avons constaté que l’ordre dans lequel les étudiants utilisaient les outils avait en fait de l’importance, explique Mme Kosmyna. S’ils commençaient par utiliser ChatGPT et qu’on leur demandait ensuite d’écrire par eux-mêmes, leur engagement neuronal était plus faible que s’ils avaient commencé sans outils et n’avaient utilisé l’IA que plus tard. »

Bien que basée sur un petit échantillon, cette différence suggère une réalité plus profonde : le fait de s’appuyer trop tôt dans la vie sur l’IA peut interrompre des processus cognitifs qui, autrement, se développeraient avec le temps. Ce phénomène fait écho à des recherches antérieures sur le déchargement cognitif, c’est-à-dire la tendance des gens à stocker des informations dans des outils externes, tels que les smartphones ou les systèmes GPS. Un article publié en 2011 décrit comment les gens sont moins susceptibles de se souvenir de faits lorsqu’ils savent qu’ils peuvent les retrouver plus tard via des moteurs de recherche. En d’autres termes, dès lors que nous comptons sur un outil pour se souvenir à notre place, nous arrêtons de faire l’effort nous-mêmes. Et l’étude du MIT suggère qu’une dynamique similaire pourrait s’appliquer à l’écriture et au raisonnement.

« Logiquement, on pourrait s’attendre à ce qu’il y ait des différences entre l’utilisation d’outils et leur non-utilisation, a déclaré Mme Kosmyna. « Et c’est ce que nous avons observé. Il y a une différence. »