Quand l’IA se souvient de tout

ChatGPT peut désormais se souvenir de qui vous êtes, et cette simple mise à niveau peut changer notre relation avec l'intelligence artificielle.

Le déploiement de ces fonctionnalités de mémoire par OpenAI marque une première : c’est la première fois qu’un assistant IA largement utilisé peut se souvenir de manière persistante d’informations au fil des interactions. Bien que cette fonctionnalité soit facultative, elle reflète une évolution plus large : Les systèmes d'IA sont conçus pour conserver ce qu'ils apprennent sur les utilisateurs au fil du temps. L'objectif est de rendre les interactions plus fluides, plus pertinentes et plus efficaces. Mais l’intégration de la mémoire dans l’IA soulève également des questions plus profondes, à savoir la confidentialité, la transparence et le niveau de contrôle dont disposent les utilisateurs.

« La mémoire est une étape critique pour rendre l'IA plus adaptative, plus utile et plus proche de l'homme », explique Payel Das, chercheur principal chez IBM Recherche, dans une interview accordée à IBM Think. « La mémoire IA peut offrir une meilleure précision et adaptabilité, surtout lorsqu’elle est associée à des mécanismes comme les modules de mémoire persistante et épisodique. »

Contrairement à la mémoire humaine, souvent subjective et sélective, la mémoire IA est une architecture technique — un magasin structuré d’informations au sein de réseaux neuronaux ou de bases de données externes. La mémoire persistante conserve des informations à long terme, comme le titre du poste de l'utilisateur, tandis que la mémoire épisodique magasin les interactions récentes ou des informations contextuelles.

L’implémentation de la mémoire d’OpenAI donne aux utilisateurs un pouvoir d’action, leur permettant de passer en revue et de supprimer ce qui est stocké. D’autres entreprises, dont Anthropic et Google DeepMind, poursuivent des capacités similaires. Malgré les différences d'exécution, la direction est commune : la mémoire devient une fonctionnalité fondamentale de l'IA de nouvelle génération.

Les défenseurs affirment que cette fonctionnalité est critique pour faire en sorte que l’IA puisse aller au-delà des réponses statiques et ponctuelles. Un assistant en mémoire peut poursuivre les conversations au fil du temps, suivre les tâches non résolues et adapter les réponses aux préférences individuelles. Dans des cas d’utilisation réels, tels que le support client, le tutorat ou les soins de santé, cette continuité pourrait se traduire par des gains d'efficacité significatifs.

IBM découvre ces possibilités sous un angle d’entreprise. « Nous découvrons la mémoire à long terme en nous conformant aux normes de sécurité des entreprises », explique M. Das. « Nos travaux sur la mémoire persistante et épisodique visent à donner aux utilisateurs des informations claires et un aperçu de ce qui est conservé et de son utilisation. »