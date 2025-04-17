Quand l’IA se souvient de tout

ChatGPT peut désormais se souvenir de qui vous êtes, et cette simple mise à niveau peut changer notre relation avec l'intelligence artificielle.
Le déploiement de ces fonctionnalités de mémoire par OpenAI marque une première : c’est la première fois qu’un assistant IA largement utilisé peut se souvenir de manière persistante d’informations au fil des interactions. Bien que cette fonctionnalité soit facultative, elle reflète une évolution plus large : Les systèmes d'IA sont conçus pour conserver ce qu'ils apprennent sur les utilisateurs au fil du temps. L'objectif est de rendre les interactions plus fluides, plus pertinentes et plus efficaces. Mais l’intégration de la mémoire dans l’IA soulève également des questions plus profondes, à savoir la confidentialité, la transparence et le niveau de contrôle dont disposent les utilisateurs.
« La mémoire est une étape critique pour rendre l'IA plus adaptative, plus utile et plus proche de l'homme », explique Payel Das, chercheur principal chez IBM Recherche, dans une interview accordée à IBM Think. « La mémoire IA peut offrir une meilleure précision et adaptabilité, surtout lorsqu’elle est associée à des mécanismes comme les modules de mémoire persistante et épisodique. »
Contrairement à la mémoire humaine, souvent subjective et sélective, la mémoire IA est une architecture technique — un magasin structuré d’informations au sein de réseaux neuronaux ou de bases de données externes. La mémoire persistante conserve des informations à long terme, comme le titre du poste de l'utilisateur, tandis que la mémoire épisodique magasin les interactions récentes ou des informations contextuelles.
L’implémentation de la mémoire d’OpenAI donne aux utilisateurs un pouvoir d’action, leur permettant de passer en revue et de supprimer ce qui est stocké. D’autres entreprises, dont Anthropic et Google DeepMind, poursuivent des capacités similaires. Malgré les différences d'exécution, la direction est commune : la mémoire devient une fonctionnalité fondamentale de l'IA de nouvelle génération.
Les défenseurs affirment que cette fonctionnalité est critique pour faire en sorte que l’IA puisse aller au-delà des réponses statiques et ponctuelles. Un assistant en mémoire peut poursuivre les conversations au fil du temps, suivre les tâches non résolues et adapter les réponses aux préférences individuelles. Dans des cas d’utilisation réels, tels que le support client, le tutorat ou les soins de santé, cette continuité pourrait se traduire par des gains d'efficacité significatifs.
IBM découvre ces possibilités sous un angle d’entreprise. « Nous découvrons la mémoire à long terme en nous conformant aux normes de sécurité des entreprises », explique M. Das. « Nos travaux sur la mémoire persistante et épisodique visent à donner aux utilisateurs des informations claires et un aperçu de ce qui est conservé et de son utilisation. »
Pourtant, tout le monde n’est pas convaincu que cette voie est sans risque. Vasant Dhar, professeur à la Stern School of Business de NYU et expert de longue date en gouvernance des données, considère cette tendance comme faisant partie d’un schéma plus large.
« C’est le Far West : les entreprises aspirent les données sans aucune règle, et les utilisateurs n’ont pratiquement aucun contrôle », explique M. Dhar à IBM Think lors d’une interview. Les fonctionnalités de mémorisation, a-t-il averti, aggravent les risques existants liés à la surveillance et au consentement. « Si vous parvenez à mieux prédire, le modèle prend de la valeur. Donc, en un mot, c’est ce qui se passe. »
M. Dhar établit un lien avec les anciennes vagues de personnalisation sur des plateformes comme Facebook et Google, qui s'appuyaient sur le suivi des comportements pour affiner le contenu et la publicité. Mais avec l’IA, l’entrée en matière d’utilisateur est plus nuancée. Les conversations peuvent révéler plus que les clics — et peuvent durer plus longtemps.
« Bien sûr, les gens devraient s'inquiéter », a déclaré M. Dhar. « Mais que vont-ils faire ? L’éteindre ? Et même alors, comment savoir qu’il c'est vraiment désactivé ? »
Les implications vont au-delà du contrôle de l'utilisateur. Il prévient également que la mémoire peut également façonner les modèles eux-mêmes. Dans certaines architectures, les interactions des utilisateurs ne sont pas seulement mémorisées ; elles sont utilisées pour réentraîner ou adapter le modèle sous-jacent.
« D’une certaine manière, le LLM lui-même fonctionne comme un système de mémoire : ses pondérations encodent les connaissances accumulées, y compris les modèles potentiels issus des interactions des utilisateurs », a déclaré Dhar. « Sa mémoire à long terme ne se limite pas aux faits ; elle peut inclure des informations vous concernant et ce que vous lui avez dit. »
Cela soulève des questions épineuses : Qu'est-ce qui constitue des données d'entraînement ? La mémoire personnelle peut-elle rester cloisonnée ou peut-elle influencer le comportement des modèles en général ?
M. Das a souligné qu'IBM traitait cette distinction avec soin. « Les entreprises doivent être sûres que des informations exclusives ou personnelles ne seront pas divulguées par inadvertance dans les systèmes publics », affirme-t-il. « La conception de notre mémoire reflète cette priorité. »
Certains chercheurs découvrent des interfaces où la mémoire est organisée en morceaux lisibles et modifiables — comme des notes numériques, explique Das. D’autres développent des systèmes plus implicites, où la mémoire est guidée par l’importance ou la fréquence de référence.
« Il existe des compromis entre la transparence et la charge cognitive », explique M. Das. « Une trop grande visibilité de la mémoire peut submerger les utilisateurs. Mais trop peu minent la confiance. »
La mémoire peut également influencer la façon dont l'IA raisonne. Avec la mémoire persistante, les systèmes peuvent fonctionner sur des workflows à plus long terme ou s'adapter plus facilement aux besoins évolutifs des utilisateurs. Cela pourrait ouvrir des portes dans des domaines tels que la formation, la thérapie ou les soins aux malades chroniques.
Mais les experts mettent en garde contre l'idée que la mémoire améliore intrinsèquement la précision ou l'équité. Si un système se souvient mal ou si des interactions biaisées sont conservées, ces problèmes peuvent s'aggraver.
Les régulateurs commencent à réagir. L'acte européen sur l'IA comprend des dispositions relatives à la transparence et aux droits des utilisateurs en ce qui concerne le stockage de données et la mémoire. Aux États-Unis, la FTC s'est inquiétée de la manière dont les entreprises traitent les données personnelles dans le cadre de l'IA.
Les observateurs affirment que de nombreux utilisateurs ne se rendent peut-être pas compte de ce qui se passe. « Nous entrons dans une phase où les gens supposent que l'IA travaille pour eux, alors qu'en réalité, elle recueille leurs données », explique M. Dhar.
Malgré ces inquiétudes, de nombreux acteurs du secteur y voient une opportunité. « C’est une direction passionnante », affirme Das. « L’essentiel est de rendre la mémoire responsable, explicable et alignée sur les valeurs humaines. C’est le défi qui nous attend. »
Découvrez IBM Granite, notre famille de modèles d'IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d'IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Découvrez comment choisir le modèle de fondation d’IA le mieux adapté à votre cas d’utilisation.
Plonger dans les articles, les blogs et les tutoriels d'IBM Developer pour approfondir vos connaissances sur les LLM.
Découvrez comment pousser continuellement vos équipes à améliorer les performances des modèles et à dépasser la concurrence en utilisant les dernières techniques et infrastructures d’IA.
Découvrez la valeur des modèles de fondation dédiés aux entreprises qui offrent confiance, performances et avantages rentables à tous les secteurs.
Apprenez comment intégrer l’IA générative, le machine learning et les modèles de fondation dans vos opérations métier pour améliorer les performances.
Explorez la bibliothèque de modèles de fondation d’IBM dans le portefeuille watsonx pour déployer l’IA générative dans votre entreprise en toute confiance.
Mettez l’IA au service de votre entreprise en vous appuyant sur l’expertise de pointe d’IBM dans le domaine de l’IA et sur son portefeuille de solutions.
Réinventez les workflows et les opérations critiques en ajoutant l’IA pour optimiser les expériences, la prise de décision et la valeur métier en temps réel.
Explorez la bibliothèque de modèles de fondation d’IBM dans le portefeuille IBM watsonx pour déployer l’IA générative dans votre entreprise en toute confiance.