Lorsque l'agent IA rejoint l'organigramme

L'agent IA de votre équipe n'a pas de place pour le déjeuner et ne se soucie pas des jours de vacances. Il ne se laisse pas distraire par les réunions et ne prend pas de congé de maladie. Mais il gère les missions et, de plus en plus, il les gère suffisamment bien pour obliger à repenser la notion de travail.
Dans tous les secteurs d'activité, ces systèmes remplissent des fonctions qui relevaient auparavant du personnel subalterne. Ils résument des recherches, rédigent des rapports et analysent les données financières. Loin de se contenter d’outils passifs, ils sont devenus des contributeurs intégrés qui exigent supervision, évaluation et stratégie.
Alors que les agents IA se répandent dans les entreprises, les managers sont confrontés à un nouveau défi : comment diriger une équipe composée de travailleurs non humains. Ces systèmes peuvent être infatigables et efficaces, mais ils ne demandent pas de commentaires, ils n'expliquent pas leur raisonnement et ils ne lèvent pas la main lorsque les choses tournent mal. La question n'est plus de savoir si l'IA peut contribuer au travail réel, mais de savoir comment les entreprises géreront la responsabilité, la fiabilité et les performances lorsqu'elle le fera.
« Les managers auront besoin d’un plan pour gérer les performances et prendre des décisions basées sur les actions de l’IA et des humains », a déclaréMindy Shoss, professeur de psychologie à l’Université de Central Floride, à IBM Think lors d’un entretien.
Chez IBM, la transformation est déjà bien avancée. Grâce à des outils tels que watsonx Orchestrate et les recherches internes sur la collaboration multi-agents, les agents IA sont de plus en plus intégrés dans les processus métier de base. En ressources humaines, ils associent les CV aux descriptions de poste et génèrent des listes restreintes pour les recruteurs. Dans le domaine de l'approvisionnement, ils analysent les contrats pour classer les fournisseurs et signaler les risques de non-conformité. Bien que les décisions finales soient prises par les utilisateurs, les tâches manuelles se font de plus en plus en arrière-plan.
IBM Recherche a piloté des équipes d'agents pour s'attaquer à des projets complexes, tels que l'analyse de documents à grande échelle. Dans le cadre d'une expérience, des milliers de documents de politique réglementaire ont été analysés afin d'en extraire les clauses et de comparer les juridictions. Le système a fourni une matrice de Résultats que les analystes peuvent examiner, une tâche qui prenait autrefois des semaines, aujourd'hui réduite à quelques heures avec une supervision humaine.
« Les agents IA nous aideront à construire plus rapidement, à travailler avec de plus petites équipes et à donner vie à davantage d'idées », a déclaré Kunal Sawarkar, ingénieur émérite chez IBM, à IBM Think lors d'un entretien. « Ils nous déchargent des tâches fastidieuses et nous permettent de nous concentrer sur les points importants. Il s’agit d’un changement puissant dans lequel tout le monde peut devenir un créateur, et pas seulement un exécuteur. »
Newsletter sectorielle
Obtenez des informations sur les actualités les plus importantes et les plus intrigantes en matière d’intelligence artificielle. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Think. Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Malgré ces progrès, d'épineuses questions subsistent en matière de confiance, de supervision et de responsabilité. Les erreurs arrivent. Lorsqu'un agent interprète mal un prompt ou oublie une variable, quelqu'un doit être responsable.
Stephen Casper, chercheur au MIT spécialisé dans la fiabilité de l’IA, considère le moment présent comme une phase de transition, plutôt qu’un avenir stable. « Si les systèmes d’IA deviennent suffisamment fiables pour permettre cela, cela peut représenter une grande opportunité, mais aussi une énorme responsabilité », a-t-il déclaré à IBM Think lors d’un entretien. « Faire d'un tel projet une réalité serait un long processus d'adoption progressive, d'essais et d'erreurs. »
Plutôt que d'envisager un avenir de pairs en matière d'IA, M. Casper envisage une intégration plus lente et limitée. Les systèmes peuvent devenir plus performants, mais ils continueront à fonctionner sous instruction humaine. « Certaines des applications les plus importantes de l'IA autonome, telles que la conduite ou le codage, se produisent dans une configuration où un humain est aux commandes mais peut déléguer des tâches au système d'IA », a-t-il déclaré.
La délégation peut s’étendre, mais la discrétion reste humaine. « Même s’il est possible que les systèmes d’IA effectuent 90 % du travail que les humains effectuent dans certains emplois », a-t-il ajouté, « ces 10 % seront de loin les plus difficiles à automatiser. »
Les agents IA sont déjà à l’œuvre. Dans les coulisses des entreprises de logistique, des agents de routage dotés d'IA analysent les données météorologiques, de trafic et de flotte en temps réel. Lorsqu'une tempête se forme ou qu'une autoroute est fermée, l'agent suggère des itinéraires et des réaffectations avant que le dispatcheur humain n'ait versé une deuxième tasse de café. L’appel final appartient toujours à une personne, mais la première alerte provient souvent du code.
Les structures organisationnelles peuvent faire de même. « Les humains seraient évalués de la même manière que les dirigeants des niveaux supérieurs de la hiérarchie de l'Entreprise supervisent les dirigeants des niveaux inférieurs », explique Mme Shoss. Les agents IA, bien qu'ils ne soient pas des employés, génèrent toujours du travail qui doit être géré. « La responsabilité ne signifie pas la même chose pour l'IA que pour les humains », a-t-elle ajouté.
M. Casper a convenu que même dans un lieu de travail riche en agents, la supervision ne disparaîtrait pas. « Nous sommes beaucoup plus éloignés des collègues IA que de nombreuses démonstrations et battage médiatique le suggèrent », a-t-il déclaré.
Gérer du personnel était déjà suffisamment difficile. Aujourd'hui, avec la participation d'agents, les chefs d'entreprise sont en train de réinventer l'ensemble du protocole.
« Les dirigeants devraient adopter une approche à deux vitesses : faire preuve de prudence dans la mise en œuvre des changements opérationnels clés afin d’éviter toute perturbation, mais se montrer agressifs dans l’expérimentation afin d’explorer rapidement le potentiel des agents IA », a déclaré Tianyi Peng, professeur de commerce à l’université Columbia, dans une interview accordée à IBM Think. « L’objectif n’est pas le remplacement massif », a-t-il ajouté. « C’est une intégration progressive. »
Un déploiement mesuré permet d'éviter ce que Peng appelle le piège du contrecoup. « La confiance et les performances à long terme dépendent de l'intégration mesurée et de l'engagement des employés », a-t-il déclaré.
À mesure que les agents se multiplient, les pratiques de gestion évoluent. « Apprenez vite, pas une experte », a déclaré M. Peng. Le savoir-faire technique n'est pas nécessaire, mais la maîtrise de l'incitation, de l'interprétation et de l'affinage l'est.
« Gérer une équipe hybride signifie orchestrer des flux de travail où humains et agents collaborent », a-t-il déclaré. Cela implique de comprendre les capacités, d’acheminer les tâches de manière stratégique et de savoir quand les neutraliser ou les réentraîner.
Les indicateurs évoluent eux aussi. « La performance inclut la rentabilité », a fait remarquer M. Peng. Ceci signifie qu'il faut adapter la complexité du modèle à la tâche à accomplir - utiliser des systèmes légers pour les résumés et réserver des modèles plus puissants pour les décisions importantes.
« Les équipes doivent suivre le ROI des agents, faire correspondre la taille du modèle à la tâche et optimiser les workflows non seulement pour la précision, mais aussi pour l'évolutivité et la valeur », a-t-il dit. « Même si l’IA prend des décisions, les humains conçoivent le système et approuvent ses résultats. »
À l'avenir, selon M. Peng, les entreprises qui espèrent un protocole clair devront accepter une voie plus fluide. « Tout le monde attend un protocole », a-t-il dit. « Mais en vérité, nous l’écrivons au fur et à mesure. »
Découvrez le potentiel révolutionnaire des agents IA qui peuvent s’intégrer sans effort à vos opérations métier.
Consultez ce guide complet qui décrit les principaux cas d’utilisation, les fonctionnalités de base et des recommandations étape par étape pour vous aider à choisir les solutions les mieux adaptées à votre entreprise.
Découvrez comment les agents et les assistants d’IA peuvent collaborer pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité.
Découvrez comment exploiter le plein potentiel de l’IA générative avec des agents d’IA.
Restez informé des nouveaux agents IA émergents, un point de basculement fondamental de la révolution de l’IA.
Découvrez comment les assistants d'IA générative peuvent alléger votre workload et améliorer votre productivité.
Apprenez à utiliser l’IA pour être plus créatif et plus efficace, et commencez à vous adapter à un avenir marqué par une collaboration étroite avec les agents d’IA.
Gardez une longueur d’avance avec nos experts en IA dans cet épisode de Mixture of Experts, qui se penche sur l’avenir des agents d’IA et plus encore.
Créez, déployez et gérez de puissants assistants et agents IA qui automatisent les workflows et les processus grâce à l’IA générative.
Construisez l’avenir de votre entreprise avec des solutions d’IA en lesquelles vous pouvez avoir confiance.
IBM Consulting et ses services d'IA accompagnent les entreprises dans la redéfinition de leurs activités avec l'intelligence artificielle pour mener leur transformation.
Que vous choisissiez de personnaliser des applications et des compétences prédéfinies ou de créer et de déployer des services agentiques personnalisés à l’aide d’un studio d’IA, la plateforme IBM watsonx est là pour vous.