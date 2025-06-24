Lorsque l'agent IA rejoint l'organigramme

L'agent IA de votre équipe n'a pas de place pour le déjeuner et ne se soucie pas des jours de vacances. Il ne se laisse pas distraire par les réunions et ne prend pas de congé de maladie. Mais il gère les missions et, de plus en plus, il les gère suffisamment bien pour obliger à repenser la notion de travail.

Dans tous les secteurs d'activité, ces systèmes remplissent des fonctions qui relevaient auparavant du personnel subalterne. Ils résument des recherches, rédigent des rapports et analysent les données financières. Loin de se contenter d’outils passifs, ils sont devenus des contributeurs intégrés qui exigent supervision, évaluation et stratégie.

Alors que les agents IA se répandent dans les entreprises, les managers sont confrontés à un nouveau défi : comment diriger une équipe composée de travailleurs non humains. Ces systèmes peuvent être infatigables et efficaces, mais ils ne demandent pas de commentaires, ils n'expliquent pas leur raisonnement et ils ne lèvent pas la main lorsque les choses tournent mal. La question n'est plus de savoir si l'IA peut contribuer au travail réel, mais de savoir comment les entreprises géreront la responsabilité, la fiabilité et les performances lorsqu'elle le fera.

« Les managers auront besoin d’un plan pour gérer les performances et prendre des décisions basées sur les actions de l’IA et des humains », a déclaréMindy Shoss, professeur de psychologie à l’Université de Central Floride, à IBM Think lors d’un entretien.

Chez IBM, la transformation est déjà bien avancée. Grâce à des outils tels que watsonx Orchestrate et les recherches internes sur la collaboration multi-agents, les agents IA sont de plus en plus intégrés dans les processus métier de base. En ressources humaines, ils associent les CV aux descriptions de poste et génèrent des listes restreintes pour les recruteurs. Dans le domaine de l'approvisionnement, ils analysent les contrats pour classer les fournisseurs et signaler les risques de non-conformité. Bien que les décisions finales soient prises par les utilisateurs, les tâches manuelles se font de plus en plus en arrière-plan.

IBM Recherche a piloté des équipes d'agents pour s'attaquer à des projets complexes, tels que l'analyse de documents à grande échelle. Dans le cadre d'une expérience, des milliers de documents de politique réglementaire ont été analysés afin d'en extraire les clauses et de comparer les juridictions. Le système a fourni une matrice de Résultats que les analystes peuvent examiner, une tâche qui prenait autrefois des semaines, aujourd'hui réduite à quelques heures avec une supervision humaine.

« Les agents IA nous aideront à construire plus rapidement, à travailler avec de plus petites équipes et à donner vie à davantage d'idées », a déclaré Kunal Sawarkar, ingénieur émérite chez IBM, à IBM Think lors d'un entretien. « Ils nous déchargent des tâches fastidieuses et nous permettent de nous concentrer sur les points importants. Il s’agit d’un changement puissant dans lequel tout le monde peut devenir un créateur, et pas seulement un exécuteur. »