Ce que les spécialistes du marketing B2C peuvent apprendre de la directrice marketing d’Anthropologie

Dans les entreprises, tant celles qui s’adressent aux consommateurs que celles qui s’adressent aux sociétés, s’adapter au changement signifie également une collaboration plus étroite entre les équipes. « La transformation ne peut se faire de manière isolée, a-t-elle déclaré. Et elle nécessite vraiment une coordination transversale pour être efficace. »

Selon Mme Sainsurin, cette coordination doit s’étendre à l’ensemble de l’organigramme. Il est essentiel d’impliquer les équipes pour s’assurer que tout le monde avance au même rythme.

« La transformation du marketing n’a été couronnée de succès que parce que j’ai fait en sorte d’impliquer mes partenaires, qu’ils soient issus des finances, des achats et du merchandising, de la création, des produits ou des opérations, explique-t-elle. Car le marketing est le premier domaine où l’on constate les changements dans le comportement des consommateurs. »

Mme Sainsurin a souligné que la communication claire entre les équipes a été essentielle pour établir un alignement plus large sur les domaines dans lesquels investir, les priorités à établir et les cibles à atteindre et à impliquer.

« Du point de vue du produit, nous devions également nous assurer de proposer le bon produit, celui qui attirerait, engagerait et, au final, convertirait le mieux les [clients], que ce soit en ligne ou en magasin », a-t-elle expliqué.

Elle a reconnu que le processus avait été long et difficile. « Au fur et à mesure que vous exécutez, itérez, évoluez, capturez, lisez, réagissez, vous trouvez constamment de nouveaux signaux d’alerte qui deviennent de futurs indicateurs de l’endroit où vous devez fixer le prochain objectif. »

Maintenant que la première phase de leur transformation du marketing est presque terminée, l’attention se porte déjà sur l’avenir. Et comme les bonnes pratiques marketing sont quotidiennement remises en question par l’évolution des comportements des clients et l’essor de l’IA, la voie à suivre peut sembler insurmontable.

« Entre l’IA, l’AEO et le GEO, de nouveaux termes émergent chaque jour », a-t-elle déclaré. « Et il y a de quoi avoir le tournis. »