Ce que les spécialistes du marketing B2C peuvent apprendre de la directrice marketing d’Anthropologie

Au sein des équipes de direction, les directeurs marketing sont en première ligne des transformations externes et internes, en particulier dans les entreprises B2C où la boucle de rétroaction entre désirs des clients, comportement et données internes se raccourcit de jour en jour.
Dans le dernier épisode de Transformers, Barbra Sainsurin, directrice marketing mondiale de la célèbre marque de vêtements et détaillant Anthropologie, s’est jointe à l’animatrice Ann Funai, DSI et vice-présidente de la transformation des plateformes d’entreprise chez IBM, pour discuter de certains des plus grands défis auxquels sont confrontés aujourd’hui les responsables marketing, et de la manière dont Anthropologie s’efforce de les relever grâce à sa transformation du marketing fondée sur les données.
« Le délai entre le lancement d’une campagne et la réception des réactions de nos clients est très court, a déclaré Mme Sainsurin dans le podcast. Cela signifie que nous devons également apprendre très rapidement. Chez Anthropologie, nous avons dû déterminer à quoi ressemble cette boucle de rétroaction et mettre en place les processus et les systèmes qui permettent à nos équipes de recueillir des données, de les traduire en informations et, surtout, d’agir en temps réel. »
En tant que marque mondiale de vente au détail comptant plus de 200 magasins et affichant une forte croissance au début de l’année 2025, Anthropologie est profondément ancrée dans le débat culturel. Mais la portée de ce débat est vaste et en constante évolution.
« Anthropologie s’efforce de rester en contact avec ses clients actuels, mais aussi d’attirer cette nouvelle population de consommateurs plus jeunes, explique Mme Sainsurin. Nous avons dû nous efforcer de comprendre ou d’approfondir… toutes les conversations de nos clients sur la mode, la musique, le sport, les voyages et les arts. »
Selon Mme Sainsurin, il est essentiel de choisir où et quand intervenir.
« Quelles conversations nous semblent authentiques par rapport à notre identité en tant que marque ? Et à quels moments de l’année voulons-nous nous immiscer dans ces conversations ?, a-t-elle demandé. D’une part, parce que nous voulons être pertinents, mais d’autre part, parce que nous voulons également être authentiques. »
Pour les marques B2C, l'authenticité est essentielle. Pour Anthropologie, cela signifie participer intentionnellement à des conversations et y ajouter de la valeur. « Il est très important de ne pas nous contenter de suivre le mouvement, mais d’engager intentionnellement des conversations dans lesquelles nos clients pensent que nous devrions être impliqués, et où nous pensons pouvoir réellement apporter de la valeur et de la dimension. »
Dans les entreprises, tant celles qui s’adressent aux consommateurs que celles qui s’adressent aux sociétés, s’adapter au changement signifie également une collaboration plus étroite entre les équipes. « La transformation ne peut se faire de manière isolée, a-t-elle déclaré. Et elle nécessite vraiment une coordination transversale pour être efficace. »
Selon Mme Sainsurin, cette coordination doit s’étendre à l’ensemble de l’organigramme. Il est essentiel d’impliquer les équipes pour s’assurer que tout le monde avance au même rythme.
« La transformation du marketing n’a été couronnée de succès que parce que j’ai fait en sorte d’impliquer mes partenaires, qu’ils soient issus des finances, des achats et du merchandising, de la création, des produits ou des opérations, explique-t-elle. Car le marketing est le premier domaine où l’on constate les changements dans le comportement des consommateurs. »
Mme Sainsurin a souligné que la communication claire entre les équipes a été essentielle pour établir un alignement plus large sur les domaines dans lesquels investir, les priorités à établir et les cibles à atteindre et à impliquer.
« Du point de vue du produit, nous devions également nous assurer de proposer le bon produit, celui qui attirerait, engagerait et, au final, convertirait le mieux les [clients], que ce soit en ligne ou en magasin », a-t-elle expliqué.
Elle a reconnu que le processus avait été long et difficile. « Au fur et à mesure que vous exécutez, itérez, évoluez, capturez, lisez, réagissez, vous trouvez constamment de nouveaux signaux d’alerte qui deviennent de futurs indicateurs de l’endroit où vous devez fixer le prochain objectif. »
Maintenant que la première phase de leur transformation du marketing est presque terminée, l’attention se porte déjà sur l’avenir. Et comme les bonnes pratiques marketing sont quotidiennement remises en question par l’évolution des comportements des clients et l’essor de l’IA, la voie à suivre peut sembler insurmontable.
« Entre l’IA, l’AEO et le GEO, de nouveaux termes émergent chaque jour », a-t-elle déclaré. « Et il y a de quoi avoir le tournis. »
Selon Mme Sainsurin, le client est au cœur de tout cet écosystème. Pour elle, cela signifie interagir de manière significative avec les consommateurs et exploiter les données pour mieux les servir. « Lorsque je traduis ou que je discute avec mon directeur financier et que j’utilise des indicateurs marketing, je parle de ces indicateurs du point de vue du client », explique-t-elle.
Par exemple, elle peut constater de bons indicateurs d’engagement sur les réseaux sociaux, mais remarquer ensuite que lorsqu’une cliente arrive sur le site, elle n’achète pas les articles mis en avant, mais un produit tout à fait différent. Cela signifie que si le marketing remplit bien son rôle en générant du trafic, l’expérience sur le site ou la gamme de produits doit peut-être être ajustée.
« Nous devons probablement trouver d’autres moyens de nous assurer que lorsqu’une cliente arrive sur notre site, elle achète les produits qui ont le plus d’impact sur nos objectifs de croissance. »
Essayer de voir l’ensemble du parcours du point de vue d’un client a également aidé Mme Sainsurin à éviter de tomber dans le jargon marketing. Selon elle, la curiosité est essentielle pour remettre en question ses propres hypothèses.
« Les indicateurs marketing ne vous donnent qu’une partie de ce parcours », précise-t-elle. « Et il a été vraiment important pour moi de me former et [pour les autres] de s’instruire eux-mêmes alors que nous ajustons certains indicateurs marketing [et] comprenons l’impact de ces décisions sur les indicateurs de bas d'entonnoir. »
Sa définition du succès a désormais évolué : « Cela va au-delà de la simple efficacité médiatique, explique-t-elle. Il s’agit plutôt de savoir si nos stratégies marketing ont permis d’atteindre nos objectifs métier, à savoir acquérir de nouveaux clients, fidéliser davantage nos clients existants ou contribuer à améliorer l’image de notre marque. Et grâce à ces systèmes, nous pouvons avoir des conversations plus solides et établir plus facilement ces liens. »
