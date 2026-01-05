L’IA et son impact sur l’avenir du travail

D’après M. Seamans, trois compétences seront primordiales dans les années à venir : « la capacité à vous perfectionner sans qu’on vous le demande ; une soif de connaissances ; et le désir d’aider les autres, en particulier les membres de votre équipe. » Aucune de ces compétences n’est technique. Elles requièrent toutes plutôt une approche particulière du travail et des collègues, précise M. Seamans.

L’importance des compétences non techniques est revenue à plusieurs reprises au cours des entretiens. « Développez vos compétences en matière de résolution de problèmes et en communication », conseille M. Puri. « Elles sont probablement plus importantes que jamais, car ces machines peuvent accomplir de nombreuses tâches potentiellement mécaniques. » Ce qui reste typiquement humain, selon lui, c’est l’intelligence émotionnelle. « L’intelligence émotionnelle demeure une caractéristique profondément humaine. » L’empathie est propre à l’être humain. »

S’appuyant sur son expérience dans la formation juridique, Mme Lester souligne l’importance de l’esprit critique et de la créativité, la capacité d’aborder les problèmes sous des angles inattendus, de synthétiser l’information de manière nouvelle et d’exercer l’intuition parallèlement à l’analyse.

« Une grande partie de ce que nous enseignons concerne ce que l’IA peut vous apporter », déclare-t-elle, faisant référence aux connaissances factuelles. « L’IA peut vous dire combien de planètes tournent autour du soleil. Mais une grande partie de notre travail consiste à enseigner aux gens comment résoudre les problèmes. Nous leur apprenons à penser de manière créative, peut-être en empruntant des voies différentes de celles qui sont habituellement suivies ; des compétences en matière de réflexion critique. Nous enseignons également les aspects où l’intuition et les tripes peuvent être aussi utiles qu’une formule. »

Si ces compétences ont toujours été au cœur de l’éducation, elles deviennent de plus en plus importantes à mesure que les fonctions informationnelles de l’apprentissage peuvent être déléguées à l’IA. Le défi consiste désormais à placer les éléments non transférables, à savoir le discernement, la créativité et l’aisance relationnelle, au cœur du développement professionnel. « Trouver comment enseigner ces compétences et continuer à les enseigner est, je dirais, l’un des principaux défis de l’enseignement supérieur », affirme Mme Lester.

Quelque chose change lorsque la supervision humaine est remplacée par une surveillance algorithmique. La surveillance par l’IA sur le lieu de travail permet de mesurer les frappes au clavier, d’analyser les mimiques, de suivre le ton de la voix, ainsi que le mouvement physique avec une granularité qu’aucun responsable humain ne pourrait assurer. « Nous avons toujours eu des responsables, explique Mme Lester. « Parfois, il s’agit de microgestion, parfois de contremaîtres sévères dans un atelier, parfois d’un superviseur de bureau. La nouveauté, selon elle, c’est que l’IA peut « amplifier et systématiser ces préjudices », transformant la supervision ordinaire en quelque-chose de plus abstrait, plus omniprésent et plus difficile à combattre.

Plus inquiétant encore, la supervision par l’IA peut supprimer l’élément humain des relations sur le lieu de travail, des relations qui peuvent être oppressantes, certes, mais aussi nourricières. « Il y a un côté anonymisé là-dedans », affirme Mme Lester. « Pour le meilleur ou pour le pire, nous devions travailler avec ces personnes qui sont nos superviseurs ou nos mentors, et certaines de ces relations sont très positives. »

Alors que la plupart des discussions autour de l’IA et du travail portent sur l’efficacité et le contrôle, Mme Lester s’intéresse davantage à l’effet de l’IA sur l’ambiance sur le lieu de travail. « Je pense que l’IA pourrait avoir des effets profonds sur les relations interpersonnelles sur le lieu de travail », déclare-t-elle, « notamment sur celles qui impliquent la croissance, le développement professionnel, l’apprentissage, l’avancement par l’apprentissage interpersonnel, le conseil, le mentorat, ainsi que le management. » Et je pense que ce sera vraiment intéressant. Nous allons devoir trouver un équilibre entre la valeur et l’utilité de ces outils, et la socialisation. »

L’une des conséquences du changement en cours est que l’apprentissage ne peut plus être considéré comme un événement ponctuel. « L’apprentissage et l’éducation ne se limitent pas à l’obtention d’un diplôme », déclare M. Puri. « Les choses changent constamment. »

Il plaide en faveur d’une « maîtrise de l’IA » universelle, une alphabétisation de base qui permette aux travailleurs, tous domaines confondus, d’interagir avec la technologie qui redéfinit leur secteur d’activité. Selon lui, les outils eux-mêmes facilitent plus que jamais cette tâche, car les employés peuvent communiquer avec l’IA en langage naturel.

Néanmoins, toute une génération d’étudiants se trouve désormais dans un « circuit d’attente », comme le dit Mme Lester. Elle reconnaît que les jeunes qui ont suivi les règles et développé les compétences demandées découvrent aujourd’hui que les systèmes d’IA peuvent reproduire ces compétences en quelques secondes, même le journalisme. « Pour connaître l’actualité, il suffit de cliquer sur un bouton pour que l’IA vous fasse un résumé de ce qui vient de se passer. Les gens veulent agir. Ils veulent être acteurs de leur propre vie. Ils veulent prendre des décisions, acquérir les compétences nécessaires, et parfois ils ne savent même pas quelle est la bonne réponse. »

Un fossé générationnel s’est creusé dans les attitudes à l’égard de l’IA, bien différent de celui auquel on pourrait s’attendre. Les jeunes l’utilisent tout le temps. « Je suis née en 1964, et je ne l’utilise pas automatiquement », explique Mme Lester, « alors que mes enfants, qui sont en âge d’aller à l’université, la considèrent comme un outil de travail qu’ils utilisent en permanence. »

Le conseil que Mme Lester donne à son propre fils, qui travaille chez IBM, est de combiner maîtrise de la technologie et investissement interpersonnel. « On ne peut pas faire l’autruche », dit-elle. « On doit comprendre les outils de base. » Mais elle lui conseille également d’observer ses mentors, d’apprendre à constituer une équipe, de développer son discernement au-delà de « la magie informatique de l’IA ». Elle conseille à son fils de se concentrer sur « les raisons pour lesquelles il est bon dans ce qu’il fait, pour lesquelles ils sait constituer une équipe efficace et réfléchir de manière tactique ou stratégique aux projets à élaborer ».

Les conseils que donnerait M. Puri à un jeune de 20 ans qui entre dans le monde du travail sont similaires. « Ne jamais avoir peur de la technologie, et l’adopter », dit-il. « Je sais que nous vivons une époque sans précédent. » Cela peut paraître très inconfortable. Mais ayant travaillé très longtemps dans le domaine, je peux vous assurer que ce sont ceux qui adoptent la technologie qui définiront l’avenir. »

Derrière tout cela se cache une question, à savoir si certaines formes de travail doivent continuer à être menées par l’humain dès leur conception. Lorsque l’on lui a posé la question, Mme Lester a marqué une longue pause avant d’y répondre.

« Les enfants ont besoin de présence humaine », finit-elle par affirmer. « Ils ont besoin d’une interaction physique. » Ils ont besoin de contact visuel et physique, d’une discipline pleine de compassion, qui comprenne l’être humain. » Le même principe pourrait s’appliquer à l’enseignement, à certaines formes de prise en charge médicale, aux domaines impliquant des négociations entre parties pour prévenir les conflits. Il s’agit de domaines où les gains d’efficacité ne valent peut-être pas le prix à payer pour ce qui est des relations humaines, des domaines où, comme le souligne Mme Lester, « nous devons bien réfléchir à mesure que nous avançons, afin de protéger certains aspects de l’activité humaine ».

L’idée d’un revenu universel se substituant à un travail qui donne du sens trouble M. Puri. « Les gens travaillent parce que ça leur donne un sens », dit-il. « Ce n’est pas qu’une question d’argent. Je comprends que l’argent soit important, mais un but dans la vie est tout aussi important. » Mme Lester décrit un scénario dans lequel les travailleurs ayant perdu leur emploi reçoivent « 20 000 dollars par an, et peuvent ensuite créer leur propre entreprise ».

Mais elle reste sceptique à l’idée que des revenus ou aides garantis puissent à eux seuls remplacer le sens qui découle d’une activité productive. « Je suis sceptique à l’idée que cela soit suffisant pour donner aux gens un sens, un but, des interactions interpersonnelles ; cela est inestimable », déclare-t-elle.

Et pourtant, l’optimisme persiste, du moins chez ceux qui construisent ces systèmes. La nouvelle technologie créera plus d’opportunités qu’elle n’en détruira, estime M. Puri. Elle résoudra des problèmes « que nous n’aurions jamais imaginé pouvoir résoudre. » Aux yeux d’experts comme M. Puri, l’avenir avec l’IA est prometteur. « Nous pourrions trouver des remèdes à des maladies que nous n’aurions jamais pensé trouver », affirme-t-il. « Nous découvrirons des matériaux durables. Et cela permettra une innovation vraiment sans précédent dans la société. »

Mais il est également lucide sur ce qui ne peut pas être automatisé. « Une grande partie du travail que nous faisons avec nos mains ne peut être réinventée », affirme-t-il. « Il y a une fuite chez moi. J’ai besoin de quelqu’un qui sache comment réparer cette fuite. Ma machine est en panne. Là aussi, j’ai besoin de quelqu’un qui sache la réparer. J’ai besoin de quelqu’un pour repenser la manière dont ces choses sont conçues, construites, entretenues, réparées. »

La question est de savoir si les travailleurs auront peur de l’avenir, ou s’ils choisiront de l’embrasser. La technologie est déjà là. Elle redéfinit le développement logiciel, le service client, la recherche juridique et d’innombrables autres domaines, et elle est susceptible de remodeler des domaines qui semblent intouchables aujourd’hui. Mais cela reste un outil ; incroyablement puissant, certes, mais un outil tout de même.

« Que vous soyez écrivain anglais, que vous travailliez dans le secteur du divertissement, que vous soyez technologue ou professionnel de la santé, a déclaré M. Puri, adoptez la technologie, car elle est incroyablement puissante. »