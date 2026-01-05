L’IA et son impact sur l’avenir du travail

Peu nombreux sont ceux ayant passé autant de temps à réfléchir à la façon dont l’IA va remodeler le travail que Ruchir Puri. Depuis des années, M. Puri, responsable scientifique chez IBM, crée les systèmes par lesquels certains travailleurs craignent aujourd’hui d’être remplacés. Il a vu la technologie franchir des seuils qui lui semblaient autrefois difficilement atteignables. Pourtant, il a été lui-même pris au dépourvu par la rapidité avec laquelle l’IA a évolué.
« On peut affirmer sans risque que tous ceux qui travaillaient dans le domaine de l’IA ont été surpris et, dans certains cas, choqués par la rapidité avec laquelle cette technologie a évolué », déclare-t-il dans une interview accordée à IBM Think. « La rapidité de l'innovation et des progrès est tout simplement impressionnante. »
Les chiffres témoignent d’une transformation à grande échelle. Selon le Rapport 2025 sur l’avenir de l’emploi publié par le Forum économique mondial, qui a sondé plus de 1 000 employeurs représentant 14 millions de travailleurs dans 55 économies, d’ici 2030, l’IA créera 170 millions d’emplois et en supprimera 92 millions, soit un gain net de 78 millions d’emplois. Mais ce bilan positif masque un bouleversement considérable : 22 % des emplois seront perturbés au cours des cinq prochaines années. Les employeurs pensent que 39 % des compétences requises sur le marché du travail changeront d’ici 2030, et 41 % des employeurs comptent réduire leurs effectifs là où l’IA peut automatiser les tâches. Par ailleurs, Goldman Sachs estime que si les applications actuelles de l’IA étaient étendues à l’ensemble de l’économie, 2,5 % de l’emploi américain serait détruit.
Chaque grande mutation technologique a suscité des prédictions de chômage de masse. La voiture éliminerait l’usage du cheval et tous les métiers associés. L'ordinateur rendrait les employés de bureau obsolètes. Internet éliminerait la vente au détail. Et à chaque fois, l’économie créait plus d’emplois qu’elle n’en détruisait. Environ 60 % des travailleurs américains occupent aujourd’hui des emplois qui n’existaient pas en 1940, ce qui signifie que plus de 85 % de la croissance de l’emploi enregistrée au cours des huit dernières décennies s’explique par une création d’emplois liée à la technologie. La question est de savoir si c’est différent cette fois-ci.
La plupart des métiers continueront d’exister. C’est l’avis de Robert Seamans, professeur de management et entreprises à la NYU Stern School of Business et directeur du Center for the Future of Management. « Très peu de métiers vont disparaître », déclare-t-il lors d’un entretien. Mais cette réassurance est accompagnée d’un avertissement : « la plupart des métiers vont changer, et les travailleurs qui ne s’y adaptent pas se retrouveront avec un ensemble de compétences archaïques, sans aucune valeur sur le marché du travail. »
Qu’est-ce qui rend un emploi vulnérable ? Selon Seamans, les postes les plus à risque sont ceux qui comportent un nombre limité de tâches distinctes et une interaction minimale avec les autres postes. Prenons l’exemple d’un télévendeur. Le travail implique un ensemble d’activités circonscrites : appeler, répondre aux questions et consigner les résultats. Il n’y a pas de coordination de groupe complexe, ni de situations humaines ambiguës à gérer. « Le télévendeur n’interagit pas avec les autres dans un environnement de tâches groupées complexes », explique-t-il. « Cela peut être systématisé et, par conséquent, reproduit. »
Un cadre similaire est ressorti de la conversation avec M. Puri. Selon lui, les emplois menacés sont ceux qui impliquent un « mouvement mécanique » dans les domaines du langage et des connaissances. « Quelqu’un appelle, vous consultez un manuel ou un registre, vous trouvez la réponse, vous la donnez », explique-t-il. « Ce type d’emploi peut être éliminé. » Il choisit ses mots soigneusement. « En fait, je choisis de ne pas utiliser le terme “non qualifié“. Mais plutôt mécanique. »
Le développement logiciel offre un aperçu de ce qui se passera ailleurs. En 2011, Marc Andreessen affirmait que les logiciels étaient en train de dévorer le monde. Dix ans plus tard, selon Puri, le repas était terminé. « Les logiciels ont dévoré le monde. Et il était évident en 2020 que l’IA dévorait les logiciels. »
Selon M. Puri, le travail de développeur logiciel évolue à un rythme sans précédent. « Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que ces emplois seront supprimés. » Je suis plutôt du côté de ceux qui pensent qu’il y a encore beaucoup à faire et que leur travail va évoluer. »
Toutes les tâches qui semblent automatisables ne le sont pas vraiment, explique Puri. L'IA lit désormais des millions de scanners, mais un radiologue fait bien plus qu’interpréter les images. Le travail consiste à relier les antécédents médicaux à réaliser des examens et à synthétiser des informations complexes. « C’est bien plus complexe que la simple lecture d’un rapport d’imagerie, explique-t-il. Le même principe s’applique à toutes les autres professions : plus un travail implique de tisser des liens disparates entre discernement et contexte, plus il sera difficile à automatiser.
Pour les travailleurs occupant des postes vulnérables, la conclusion est claire : « Si vous occupez ce type d’emploi, vous feriez mieux de commencer à réfléchir à la valeur ajoutée que vous apportez, car ce type d’emploi peut être automatisé », affirme M. Puri. « Mais ces outils vous donnent aussi les moyens de réinventer votre travail, au lieu de vous inquiéter », ajoute-t-il, en soulignant que les travailleurs peuvent expérimenter la technologie sur leur téléphone et proposer d’accomplir de nouvelles attributions.
« Allez voir votre responsable et dites-lui : « C’est possible », dit-il. « Vous aurez votre mot à dire sur votre travail et sur ce que vous ferez à l’avenir, au lieu de laisser les autres le décider. »
La question de savoir quels emplois survivent n'a peut-être pas tant à voir avec le travail lui-même qu'avec la place qu'il occupe dans la hiérarchie. Gillian Lester, ancienne doyenne de la Columbia Law School, estime que la main-d'œuvre risque d'être « vidée de sa substance ». Selon elle, les emplois les plus susceptibles de perdurer se situent aux extrêmes : les professionnels hautement spécialisés dont le jugement ne peut être reproduit, et les travailleurs des services faiblement rémunérés effectuant des tâches physiques qui ne peuvent être facilement automatisées. « Les professionnels, le chirurgien et le gardien vont s'en sortir », a-t-elle confié à IBM Think lors d'un entretien. Mais entre les deux se trouve un vaste intermédiaire qui pourrait s’avérer vulnérable. « Les personnes qui travaillent dans le secteur de l'assurance, où elles vérifient en quelque sorte des ensembles de données pour déterminer si une personne est éligible à la guérison », a déclaré Lester. « Cela n'aura tout simplement plus besoin d'humains à l'avenir. »
Qu’en est-il des cadres intermédiaires et des fonctions de direction ? Selon M. Puri, les technologies de l’information ont déjà remodelé ces postes, en mettant « à leur disposition des outils plus puissants » et en leur permettant de gérer des équipes plus grandes avec « une meilleure intelligence et de meilleures capacités décisionnelles à portée de main ».
Mais il s’oppose à l’idée que la gestion sera elle-même automatisée. « Je ne pense pas que nous nous retrouvions dans un scénario où nous nous dirons, ensemble, que nous n’avons pas besoin de cadres intermédiaires », affirme-t-il. « Cela reviendrait presque à dire que nous n’avons pas besoin de prendre des décisions, que nous allons simplement tout confier à ces machines qui peuvent également prendre des décisions à notre place. »
Ce scénario est soit « le nirvana, soit une vision dystopique, selon le point de vue que vous adoptez », a-t-il dit. Mais dans les deux cas, c'est éloigné. « Tant que nous n’aurons pas confiance en ces machines pour gérer littéralement nos vies et tout le reste, il y aura une longue période de transition entre le moment où les emplois seront remodelés plutôt que supprimés. »
Ce qui se passera ensuite ressemblera peut-être moins à une vague de licenciements qu'à un tri. Presque tous les emplois axés sur le savoir seront bientôt divisés en deux, selon Gabe Goodhart, architecte en chef de l’innovation ouverte en matière d’IA chez IBM. « La version IA de ce travail sera très demandée », déclare-t-il dans une interview accordée à IBM Think. Ceux qui maîtrisent les outils auront tout à gagner ; ceux qui ne les maîtrisent pas se retrouveront en concurrence sur un marché du travail traditionnel qui se rétrécit, fait-il remarquer.
L'écart entre ces deux camps, prévient Goodhart, sera comblé par des travailleurs qui « n'ont pas les compétences nécessaires pour utiliser l'IA efficacement, mais qui essaient de l'utiliser quand même ». Ce sont des travailleurs qui peuvent produire plus mais qui comprennent moins, qui font confiance au résultat sans comprendre le processus, qui ne peuvent pas dire quand la machine s'est trompée.
Mais les outils qui menacent certains travailleurs en renforcent d’autres. Pensez à l’émergence du « vibe coding », où les agents IA traduisent les concepts de design directement en logiciels fonctionnels. Traditionnellement, les concepteurs ne possédaient pas les compétences en programmation nécessaires pour construire leurs propres prototypes. Ils peuvent désormais le faire. « Il s’agit d’une compétence transversale dont les entrées clés, à savoir la conception, peuvent désormais être traduites directement en sortie cible d’un logiciel fonctionnel », explique M. Goodhart. Les barrières entre les disciplines s’estompent.
Cette démocratisation est peut-être l’un des changements les plus profonds en cours. « La technologie d’IA générative actuelle a rendu les compétences en codage et en science des données accessibles aux non-codeurs dans un langage quasi naturel », déclare M. Puri. Il évoque les prévisions des entreprises individuelles évaluées à un milliard de dollars. « Ce qui nécessitait auparavant une vingtaine de personnes peut désormais être réalisé par une ou deux personnes. Et d’ailleurs, ces personnes n’ont aucune ’compétence logicielle’. »
Le résultat est contre-intuitif : les travailleurs non techniques pourraient en fait se voir offrir davantage d’opportunités. « Ce sont eux que l’on intègre maintenant », déclare M. Puri. « Ils étaient en quelque sorte laissés de côté avant, en fait. Maintenant, on les intègre. »
Si la technologie progresse à un rythme que même ses créateurs trouvent surprenant, la transformation de l’économie se poursuit de manière plus prudente. L’année 2025 a marqué « le début de cette voie d’insertion massive », comme l’a dit M. Puri, un moment où les entreprises commencent à intégrer l’IA dans leurs opérations, à restructurer les workflows et à accorder prudemment plus d’autonomie aux systèmes.
« Les entreprises craignent toujours de donner trop d’autonomie aux agents », explique-t-il. « Vous n’avez aucun contrôle sur eux, ils peuvent semer le chaos. »
Un défi connexe est de savoir si les systèmes d’IA font ce qu’ils sont censés faire. « Le benchmarking deviendra, ou du moins devrait devenir, une compétence de premier ordre pour toutes les entreprises », affirme David Cox, vice-président chargé des fondations d’IA chez IBM Research, dans une interview accordée à IBM Think. « Comment sonder un système et construire des tests et des benchmarks pour savoir si le système fait ce qu’il est censé faire ? C’est une lacune flagrante que je constate aujourd’hui. »
Selon M. Cox, les outils d’évaluation de l’IA exigeront des disciplines entièrement nouvelles, différentes des tests logiciels traditionnels, car ces systèmes sont « beaucoup moins déterministes que les logiciels auxquels nous sommes habitués ».
Selon M. Puri, il faudra peut-être une décennie avant que l’IA ne « s’infiltre dans le tissu de notre société, les trois à cinq prochaines années étant une période d’hyper-accélération », suivie d’une période d’acclimatation plus longue.
À quoi ressembleront les emplois de demain ? La vision qui a émergé de ces conversations est celle d’humains qui gèrent des « armées d’agents » et supervisent les systèmes d’IA, s’assurant qu’ils se comportent comme prévu et les corrigeant lorsqu’ils dévient de leur trajectoire. « C’est le travail d’un manager en quelque sorte », affirme M. Puri. « Votre valeur se déplace vers la couche suivante. »
Les experts travailleront directement avec les technologues pour créer des agents IA, en s’appuyant sur leurs connaissances spécialisées pour définir le comportement du système et les garde-fous. Ils seront également responsables de la maintenance de ces agents et devront faire preuve de discernement pour évaluer les conséquences, repérer les risques et gérer les cas extrêmes. « Les technologues de l’IA… savent normalement que l’IA ne peut pas créer des agents d’IA toute seule », affirme M. Puri. « Il doit y avoir une intersection entre l’IA et le savoir-faire en la matière. »
M. Goodhart l’a dit sans ambages : « le discernement humain est la compétence clé nécessaire pour exploiter l’IA sur le lieu de travail en toute sécurité. » Cela signifie que les travailleurs qui comprennent ce qu’est l’IA et ce qu’elle n’est pas, qui peuvent la déployer efficacement tout en connaissant ses limites, seront essentiels. « Les personnes qui n’ont pas ces connaissances et qui essaient d’utiliser l’IA tomberont dans le piège de se fier à l’IA sans en comprendre les risques et finiront par commettre des erreurs aux conséquences potentiellement graves. »
D’après M. Seamans, trois compétences seront primordiales dans les années à venir : « la capacité à vous perfectionner sans qu’on vous le demande ; une soif de connaissances ; et le désir d’aider les autres, en particulier les membres de votre équipe. » Aucune de ces compétences n’est technique. Elles requièrent toutes plutôt une approche particulière du travail et des collègues, précise M. Seamans.
L’importance des compétences non techniques est revenue à plusieurs reprises au cours des entretiens. « Développez vos compétences en matière de résolution de problèmes et en communication », conseille M. Puri. « Elles sont probablement plus importantes que jamais, car ces machines peuvent accomplir de nombreuses tâches potentiellement mécaniques. » Ce qui reste typiquement humain, selon lui, c’est l’intelligence émotionnelle. « L’intelligence émotionnelle demeure une caractéristique profondément humaine. » L’empathie est propre à l’être humain. »
S’appuyant sur son expérience dans la formation juridique, Mme Lester souligne l’importance de l’esprit critique et de la créativité, la capacité d’aborder les problèmes sous des angles inattendus, de synthétiser l’information de manière nouvelle et d’exercer l’intuition parallèlement à l’analyse.
« Une grande partie de ce que nous enseignons concerne ce que l’IA peut vous apporter », déclare-t-elle, faisant référence aux connaissances factuelles. « L’IA peut vous dire combien de planètes tournent autour du soleil. Mais une grande partie de notre travail consiste à enseigner aux gens comment résoudre les problèmes. Nous leur apprenons à penser de manière créative, peut-être en empruntant des voies différentes de celles qui sont habituellement suivies ; des compétences en matière de réflexion critique. Nous enseignons également les aspects où l’intuition et les tripes peuvent être aussi utiles qu’une formule. »
Si ces compétences ont toujours été au cœur de l’éducation, elles deviennent de plus en plus importantes à mesure que les fonctions informationnelles de l’apprentissage peuvent être déléguées à l’IA. Le défi consiste désormais à placer les éléments non transférables, à savoir le discernement, la créativité et l’aisance relationnelle, au cœur du développement professionnel. « Trouver comment enseigner ces compétences et continuer à les enseigner est, je dirais, l’un des principaux défis de l’enseignement supérieur », affirme Mme Lester.
Quelque chose change lorsque la supervision humaine est remplacée par une surveillance algorithmique. La surveillance par l’IA sur le lieu de travail permet de mesurer les frappes au clavier, d’analyser les mimiques, de suivre le ton de la voix, ainsi que le mouvement physique avec une granularité qu’aucun responsable humain ne pourrait assurer. « Nous avons toujours eu des responsables, explique Mme Lester. « Parfois, il s’agit de microgestion, parfois de contremaîtres sévères dans un atelier, parfois d’un superviseur de bureau. La nouveauté, selon elle, c’est que l’IA peut « amplifier et systématiser ces préjudices », transformant la supervision ordinaire en quelque-chose de plus abstrait, plus omniprésent et plus difficile à combattre.
Plus inquiétant encore, la supervision par l’IA peut supprimer l’élément humain des relations sur le lieu de travail, des relations qui peuvent être oppressantes, certes, mais aussi nourricières. « Il y a un côté anonymisé là-dedans », affirme Mme Lester. « Pour le meilleur ou pour le pire, nous devions travailler avec ces personnes qui sont nos superviseurs ou nos mentors, et certaines de ces relations sont très positives. »
Alors que la plupart des discussions autour de l’IA et du travail portent sur l’efficacité et le contrôle, Mme Lester s’intéresse davantage à l’effet de l’IA sur l’ambiance sur le lieu de travail. « Je pense que l’IA pourrait avoir des effets profonds sur les relations interpersonnelles sur le lieu de travail », déclare-t-elle, « notamment sur celles qui impliquent la croissance, le développement professionnel, l’apprentissage, l’avancement par l’apprentissage interpersonnel, le conseil, le mentorat, ainsi que le management. » Et je pense que ce sera vraiment intéressant. Nous allons devoir trouver un équilibre entre la valeur et l’utilité de ces outils, et la socialisation. »
L’une des conséquences du changement en cours est que l’apprentissage ne peut plus être considéré comme un événement ponctuel. « L’apprentissage et l’éducation ne se limitent pas à l’obtention d’un diplôme », déclare M. Puri. « Les choses changent constamment. »
Il plaide en faveur d’une « maîtrise de l’IA » universelle, une alphabétisation de base qui permette aux travailleurs, tous domaines confondus, d’interagir avec la technologie qui redéfinit leur secteur d’activité. Selon lui, les outils eux-mêmes facilitent plus que jamais cette tâche, car les employés peuvent communiquer avec l’IA en langage naturel.
Néanmoins, toute une génération d’étudiants se trouve désormais dans un « circuit d’attente », comme le dit Mme Lester. Elle reconnaît que les jeunes qui ont suivi les règles et développé les compétences demandées découvrent aujourd’hui que les systèmes d’IA peuvent reproduire ces compétences en quelques secondes, même le journalisme. « Pour connaître l’actualité, il suffit de cliquer sur un bouton pour que l’IA vous fasse un résumé de ce qui vient de se passer. Les gens veulent agir. Ils veulent être acteurs de leur propre vie. Ils veulent prendre des décisions, acquérir les compétences nécessaires, et parfois ils ne savent même pas quelle est la bonne réponse. »
Un fossé générationnel s’est creusé dans les attitudes à l’égard de l’IA, bien différent de celui auquel on pourrait s’attendre. Les jeunes l’utilisent tout le temps. « Je suis née en 1964, et je ne l’utilise pas automatiquement », explique Mme Lester, « alors que mes enfants, qui sont en âge d’aller à l’université, la considèrent comme un outil de travail qu’ils utilisent en permanence. »
Le conseil que Mme Lester donne à son propre fils, qui travaille chez IBM, est de combiner maîtrise de la technologie et investissement interpersonnel. « On ne peut pas faire l’autruche », dit-elle. « On doit comprendre les outils de base. » Mais elle lui conseille également d’observer ses mentors, d’apprendre à constituer une équipe, de développer son discernement au-delà de « la magie informatique de l’IA ». Elle conseille à son fils de se concentrer sur « les raisons pour lesquelles il est bon dans ce qu’il fait, pour lesquelles ils sait constituer une équipe efficace et réfléchir de manière tactique ou stratégique aux projets à élaborer ».
Les conseils que donnerait M. Puri à un jeune de 20 ans qui entre dans le monde du travail sont similaires. « Ne jamais avoir peur de la technologie, et l’adopter », dit-il. « Je sais que nous vivons une époque sans précédent. » Cela peut paraître très inconfortable. Mais ayant travaillé très longtemps dans le domaine, je peux vous assurer que ce sont ceux qui adoptent la technologie qui définiront l’avenir. »
Derrière tout cela se cache une question, à savoir si certaines formes de travail doivent continuer à être menées par l’humain dès leur conception. Lorsque l’on lui a posé la question, Mme Lester a marqué une longue pause avant d’y répondre.
« Les enfants ont besoin de présence humaine », finit-elle par affirmer. « Ils ont besoin d’une interaction physique. » Ils ont besoin de contact visuel et physique, d’une discipline pleine de compassion, qui comprenne l’être humain. » Le même principe pourrait s’appliquer à l’enseignement, à certaines formes de prise en charge médicale, aux domaines impliquant des négociations entre parties pour prévenir les conflits. Il s’agit de domaines où les gains d’efficacité ne valent peut-être pas le prix à payer pour ce qui est des relations humaines, des domaines où, comme le souligne Mme Lester, « nous devons bien réfléchir à mesure que nous avançons, afin de protéger certains aspects de l’activité humaine ».
L’idée d’un revenu universel se substituant à un travail qui donne du sens trouble M. Puri. « Les gens travaillent parce que ça leur donne un sens », dit-il. « Ce n’est pas qu’une question d’argent. Je comprends que l’argent soit important, mais un but dans la vie est tout aussi important. » Mme Lester décrit un scénario dans lequel les travailleurs ayant perdu leur emploi reçoivent « 20 000 dollars par an, et peuvent ensuite créer leur propre entreprise ».
Mais elle reste sceptique à l’idée que des revenus ou aides garantis puissent à eux seuls remplacer le sens qui découle d’une activité productive. « Je suis sceptique à l’idée que cela soit suffisant pour donner aux gens un sens, un but, des interactions interpersonnelles ; cela est inestimable », déclare-t-elle.
Et pourtant, l’optimisme persiste, du moins chez ceux qui construisent ces systèmes. La nouvelle technologie créera plus d’opportunités qu’elle n’en détruira, estime M. Puri. Elle résoudra des problèmes « que nous n’aurions jamais imaginé pouvoir résoudre. » Aux yeux d’experts comme M. Puri, l’avenir avec l’IA est prometteur. « Nous pourrions trouver des remèdes à des maladies que nous n’aurions jamais pensé trouver », affirme-t-il. « Nous découvrirons des matériaux durables. Et cela permettra une innovation vraiment sans précédent dans la société. »
Mais il est également lucide sur ce qui ne peut pas être automatisé. « Une grande partie du travail que nous faisons avec nos mains ne peut être réinventée », affirme-t-il. « Il y a une fuite chez moi. J’ai besoin de quelqu’un qui sache comment réparer cette fuite. Ma machine est en panne. Là aussi, j’ai besoin de quelqu’un qui sache la réparer. J’ai besoin de quelqu’un pour repenser la manière dont ces choses sont conçues, construites, entretenues, réparées. »
La question est de savoir si les travailleurs auront peur de l’avenir, ou s’ils choisiront de l’embrasser. La technologie est déjà là. Elle redéfinit le développement logiciel, le service client, la recherche juridique et d’innombrables autres domaines, et elle est susceptible de remodeler des domaines qui semblent intouchables aujourd’hui. Mais cela reste un outil ; incroyablement puissant, certes, mais un outil tout de même.
« Que vous soyez écrivain anglais, que vous travailliez dans le secteur du divertissement, que vous soyez technologue ou professionnel de la santé, a déclaré M. Puri, adoptez la technologie, car elle est incroyablement puissante. »
