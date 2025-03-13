Si Manus a suscité l'intérêt des consommateurs, l'adoption par les entreprises de ce type d'agent général autonome pourrait prendre plus de temps, si tant est qu'elle ait un sens. Les LLM qui alimentent les agents qui ont tant attiré l'attention au cours des 12 derniers mois sont principalement formés à partir de données accessibles au public. En revanche, seulement 1 % des données d'entreprise sont actuellement utilisées dans de grands modèles linguistiques.

Les 99 % de données qui ne sont pas capturées représentent une opportunité considérable pour les entreprises qui cherchent à utiliser les LLM et les agents pour exploiter la valeur de ces données. Les agents IA d'entreprise, cependant, sont généralement utilisés différemment des agents IA personnels. Par exemple, les particuliers peuvent utiliser un agent développé par une entreprise telle que Manus AI ou OpenAI pour réserver un vol ou réviser leur CV.

Cependant, les entreprises recherchent souvent un système d'agent conçu à partir d'outils fermés ou open source, personnalisé en fonction de leurs besoins spécifiques afin d'être aussi rentable que possible (par exemple, Agentforce de Salesforce ou watsonx Orchestrate d'IBM). Les entreprises disposent également d'une quantité considérable de données qu'elles ne souhaitent pas transférer hors de leurs locaux pour des raisons de sécurité. Ces agents d'entreprise sont généralement alimentés par des modèles linguistiques plus petits et adaptés, tels que la série Granite d'IBM, qui conservent les données nécessaires sur place.

On ne sait pas si Manus a des ambitions en matière d'IA d'entreprise, mais son nouveau partenaire, Alibaba, en a certainement une. En janvier, Alibaba a annoncé un nouvel assistant, Qwen 2.5 Max, qui fonctionne sur l’architecture mixture of experts (MoE), une approche efficace qui séduit souvent les entreprises.

Avec une architecture MoE, le modèle active uniquement les sous-réseaux spécifiques nécessaires à une tâche donnée au lieu d'activer l'ensemble du réseau de neurones. Par conséquent, l'architecture MoE réduit considérablement les coûts de calcul avant l'entraînement et permet d'obtenir des performances plus rapides pendant la période d'inférence.

Il reste à voir si une véritable autonomie d'IA est obtenue avec un agent IA personnel ou un agent IA d'entreprise. Manus, quant à lui, continue de susciter le débat.

« Manus est définitivement en train de faire bouger les choses. Cependant, il existe également de nombreux sceptiques au sein de la communauté de l'IA », déclare Kaoutar El Maghraoui, chercheuse principale et responsable chez IBM, dans un épisode récent de Mixture of Experts. « La grande question est de savoir si Manus peut vraiment redéfinir l'autonomie de l'IA ? Ou s'agit-il simplement d'une nouvelle étape dans la course à l'intelligence artificielle qui oppose l'Orient et l'Occident ? »