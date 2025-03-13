Sept jours après son lancement, le nouvel agent tout-en-un Manus IA attire toujours l'attention et fait la une des journaux. La société, développée par la startup chinoise Butterfly Effect, affirme que 2 millions de personnes sont sur liste d'attente pour son agent polyvalent. Pour ajouter au battage médiatique, Manus n'est toujours accessible que sur invitation, bien que les codes d'invitation puissent être achetés sur le marché de la revente et sur les réseaux sociaux pour des milliers de dollars.
L'ambition de Manus pourrait dépasser le simple engouement médiatique et les comparaisons avec un autre modèle chinois, DeepSeek, qui a bouleversé les mondes technologique et financier plus tôt cette année. Il y a deux jours, Manus AI a annoncé un partenariat stratégique avec l'équipe Qwen d'Alibaba, une initiative qui pourrait aider la start-up à répondre à l'augmentation du trafic et à élargir sa base d'utilisateurs, en particulier en Chine.
Cependant, il reste à déterminer si Manus représente davantage qu'une démonstration de modèle spectaculaire qui est devenue virale. « Un cas d'utilisation, une démonstration, une preuve de concept sont très différents de ce que l'on peut intégrer dans une architecture d'entreprise, n'est-ce pas ? », déclare Vyoma Gajjar, architecte de solutions techniques d'IA chez IBM, dans un épisode récent de Mixture of Experts.
Pour adapter les applications au monde réel, nous avons besoin « d'agents spécialisés et rentables, spécialement configurés pour une utilisation en entreprise », explique Maryam Ashoori, directrice de la gestion des produits pour watsonx.ai chez IBM, dans une interview accordée à IBM Think.
Manus a impressionné de nombreux utilisateurs, car il était capable d'exécuter rapidement un large éventail de tâches complexes, allant de l'analyse des actions boursières à la planification de voyages en passant par l'évaluation d'assurances, le tout sans aucune intervention humaine hormis le prompt initial.
« Manus offre une expérience d'automatisation très agréable qui vous permet de discuter avec le modèle. Ce dernier a accès à 29 outils, orchestre vos demandes et vous fournit des commentaires progressifs très utiles sur la manière dont il exécute la tâche », explique Chris Hay, ingénieur émérite chez IBM, dans une interview accordée à Think.
Ces derniers mois ont été marqués par la sortie de nombreux nouveaux outils et fonctionnalités d'IA, soulignant un intérêt croissant pour les agents qui assistent les utilisateurs dans diverses tâches (par exemple, l'Operator d'OpenAI ou les différentes fonctionnalités Deep Research récemment ajoutées à de nombreux LLM).
« Manus est un excellent mélange de recherche approfondie, d'étude approfondie et de navigation. Il donne également accès à d'autres outils », explique M. Hay.
La véritable innovation de Manus réside peut-être dans le fait qu'il rassemble de nombreux outils intéressants (un éditeur, un navigateur, un terminal) dans une expérience intuitive qui, selon M. Hay, fait écho à la première version publique de ChatGPT il y a plus de deux ans. À cette époque, et pour la première fois, l'interaction avec l'IA est devenue accessible à toute personne disposant d'une connexion Internet, sans qu'il soit nécessaire d'avoir un diplôme en informatique.
Manus utilise plusieurs modèles d'IA, notamment Claude, Qwen et Browser Use d'Anthropic, des logiciels qui aident les agents IA à accéder à des sites web. Browser Use profite du succès de Manus, qui a connu une semaine exceptionnelle, en devenant viral lui-même.
Cependant, Manus sera-t-il encore au centre de l'attention le mois prochain ? M. Hay prédit que : « Dans une semaine, quelqu'un recréera Manus uniquement avec des ressources open source, ce que je trouve remarquable. OpenAI réagira, et tout le monde aura une expérience similaire. »
Si Manus a suscité l'intérêt des consommateurs, l'adoption par les entreprises de ce type d'agent général autonome pourrait prendre plus de temps, si tant est qu'elle ait un sens. Les LLM qui alimentent les agents qui ont tant attiré l'attention au cours des 12 derniers mois sont principalement formés à partir de données accessibles au public. En revanche, seulement 1 % des données d'entreprise sont actuellement utilisées dans de grands modèles linguistiques.
Les 99 % de données qui ne sont pas capturées représentent une opportunité considérable pour les entreprises qui cherchent à utiliser les LLM et les agents pour exploiter la valeur de ces données. Les agents IA d'entreprise, cependant, sont généralement utilisés différemment des agents IA personnels. Par exemple, les particuliers peuvent utiliser un agent développé par une entreprise telle que Manus AI ou OpenAI pour réserver un vol ou réviser leur CV.
Cependant, les entreprises recherchent souvent un système d'agent conçu à partir d'outils fermés ou open source, personnalisé en fonction de leurs besoins spécifiques afin d'être aussi rentable que possible (par exemple, Agentforce de Salesforce ou watsonx Orchestrate d'IBM). Les entreprises disposent également d'une quantité considérable de données qu'elles ne souhaitent pas transférer hors de leurs locaux pour des raisons de sécurité. Ces agents d'entreprise sont généralement alimentés par des modèles linguistiques plus petits et adaptés, tels que la série Granite d'IBM, qui conservent les données nécessaires sur place.
On ne sait pas si Manus a des ambitions en matière d'IA d'entreprise, mais son nouveau partenaire, Alibaba, en a certainement une. En janvier, Alibaba a annoncé un nouvel assistant, Qwen 2.5 Max, qui fonctionne sur l’architecture mixture of experts (MoE), une approche efficace qui séduit souvent les entreprises.
Avec une architecture MoE, le modèle active uniquement les sous-réseaux spécifiques nécessaires à une tâche donnée au lieu d'activer l'ensemble du réseau de neurones. Par conséquent, l'architecture MoE réduit considérablement les coûts de calcul avant l'entraînement et permet d'obtenir des performances plus rapides pendant la période d'inférence.
Il reste à voir si une véritable autonomie d'IA est obtenue avec un agent IA personnel ou un agent IA d'entreprise. Manus, quant à lui, continue de susciter le débat.
« Manus est définitivement en train de faire bouger les choses. Cependant, il existe également de nombreux sceptiques au sein de la communauté de l'IA », déclare Kaoutar El Maghraoui, chercheuse principale et responsable chez IBM, dans un épisode récent de Mixture of Experts. « La grande question est de savoir si Manus peut vraiment redéfinir l'autonomie de l'IA ? Ou s'agit-il simplement d'une nouvelle étape dans la course à l'intelligence artificielle qui oppose l'Orient et l'Occident ? »
