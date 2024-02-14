Le secteur de la distribution de l’eau aux États-Unis a été décrit comme « riche en objectifs, pauvre en ressources » en raison des ressources financières et techniques limitées dont il dispose. Les systèmes des petites communautés et des communautés rurales sont particulièrement vulnérables.

Lors d’une récente audition du Comité de l’énergie et du commerce, Rick Jeffares, président de la Georgia Rural Water Association, a déclaré que plus de 91 % des systèmes d’eau communautaires du pays desservent moins de 10 000 personnes. Selon M. Jeffares, les petites communautés et les communautés rurales ont souvent « du mal à se conformer à des mandats fédéraux complexes et à fournir et assainir une eau potable sûre et abordable, en raison d’économies d’échelle limitées et d’un manque d’expertise technique. »

M. Jeffares a également déclaré que les fournisseurs recevant des fonds fédéraux et vendant ou installant des équipements automatisés devraient être « tenus par les protocoles normalisés établis par l’EPA et d’autres agences de mieux protéger les services de distribution d’eau contre les cyberattaques. »

Lors de l'audition, la nécessité d'impliquer les jeunes a également été soulignée. « Rural Water a mis en place un programme d'apprentissage agréé, qui fonctionne bien, et nous aimerions donc l'étendre. Nous pensons que la prochaine génération d'opérateurs du secteur de l'eau sera plus sophistiquée en matière d'informatique et de cybersécurité », a déclaré M. Jeffares.