Révolutionner l’expérience supporter de l’UFC avec IBM watsonx

Cette année, IBM et l’UFC étendent l’expérience de l’UFC Insights Engine pour y inclure des informations sur les combats. Cette nouvelle fonctionnalité a été présentée pour la première fois lors de l’UFC 322 au Madison Square Garden, au premier round, lorsque Shevchenko est devenue la première femme de l’histoire de l’UFC à atteindre la barre des 60 takedowns. Les téléspectateurs ont pu le voir en premier dans un visuel affiché à gauche de l’écran, avec les toutes premières statistiques lors d’un combat. Cette fonctionnalité sera également visible dans d’autres compétitions de combat.

« Jusqu’à présent, nous proposions uniquement des informations avant le combat. La création d’information en temps réel représente donc un changement majeur pour nous », déclare Jonathan Collins, directeur principal de l'ingénierie build pour les Amériques chez IBM, dans une interview accordée à IBM Think.

Le nouveau pipeline d’information fournira aux supporters des points de données intéressants pendant la diffusion, comme les records historiques ou les statistiques critiques. Prenons l’exemple d’un boxeur sur le point de battre le record de KO. Grâce au nouveau moteur Insights Engine, l’équipe de production statistique de l’UFC aura déjà préparé les informations pertinentes pour le cas où le record serait battu en temps réel. Cette information est ensuite fournie à l’équipe de contenu et de diffusion de l’UFC, qui se chargera de la partager publiquement lors des diffusions.

« L’UFC Insights Engine, construit avec IBM watsonx, est un package d’IA complexe qui va dénicher de nouvelles informations en temps réel pour les supporters, et ce en quelques secondes », explique Alon Cohen, vice-président exécutif de l’innovation chez TKO. « Quiconque utilise des outils d’IA sait qu’ils sont normalement capables d’aller en profondeur ou d’aller vite, mais pas les deux. En collaborant avec IBM pour ces nouvelles statistiques lors des combats, nous avons optimisé l’Insights Engine pour accomplir les deux, ce qui change vraiment la donne. »

« Les supporters UFC connaissent très bien ce sport et en sont passionnés. Cela nous a été utile car beaucoup d’informations que nous avons publiées leur sont accessibles, beaucoup d’entre elles étant diffusées sur les réseaux sociaux », précise Anand Das, architecte des solutions IA chez IBM, lors d’une interview accordée à IBM Think. « Les supporters nous font savoir quels types d’informations ils préfèrent, et nous itérons à partir de là. »