Révolutionner l’expérience supporter de l’UFC avec IBM watsonx

C'est une tradition emblématique des sports de combat lorsqu'un combattant fait son entrée en scène, généralement accompagné d'une chanson et, certainement pour les plus de 700 millions de fans de l'UFC dans le monde entier, de quelques statistiques clés sur le combattant. Pour l’UFC 322 au Madison Square Garden le 15 novembre, l’énergie rayonnante de l’Octagon a explosé lorsque Valentina Shevchenko a dominé Zhang Weili lors de l’événement co-principal, conservant le titre des poids volants des femmes de l’UFC et atteignant un nouveau record.
En octobre 2024, l’UFC s’est associé à IBM pour augmenter l’engagement en temps réel des supporters grâce à des analyses et des récits. Ensemble, IBM et l’UFC ont développé l’UFC Insights Engine, une plateforme alimentée par l’IA qui crée des informations automatisées sur les combats et les combattants. L’équipe de production statistique de l’UFC travaille sur un tableau de bord personnalisé qui extrait les données clés et les informations intéressantes de l’UFC Insights Engine. Dans ce tableau de bord, elle utilise un agent IA alimenté par IBM watsonx Orchestrate pour vérifier rapidement les statistiques pertinentes. Ensuite, le modèle d’IA générative d’IBM, Granite, génère des brouillons en langage naturel, afin d’aider l’équipe de production statistique à façonner rapidement les angles narratifs en temps réel.
Cette année, IBM et l’UFC étendent l’expérience de l’UFC Insights Engine pour y inclure des informations sur les combats. Cette nouvelle fonctionnalité a été présentée pour la première fois lors de l’UFC 322 au Madison Square Garden, au premier round, lorsque Shevchenko est devenue la première femme de l’histoire de l’UFC à atteindre la barre des 60 takedowns. Les téléspectateurs ont pu le voir en premier dans un visuel affiché à gauche de l’écran, avec les toutes premières statistiques lors d’un combat. Cette fonctionnalité sera également visible dans d’autres compétitions de combat.
« Jusqu’à présent, nous proposions uniquement des informations avant le combat. La création d’information en temps réel représente donc un changement majeur pour nous », déclare Jonathan Collins, directeur principal de l'ingénierie build pour les Amériques chez IBM, dans une interview accordée à IBM Think.
Le nouveau pipeline d’information fournira aux supporters des points de données intéressants pendant la diffusion, comme les records historiques ou les statistiques critiques. Prenons l’exemple d’un boxeur sur le point de battre le record de KO. Grâce au nouveau moteur Insights Engine, l’équipe de production statistique de l’UFC aura déjà préparé les informations pertinentes pour le cas où le record serait battu en temps réel. Cette information est ensuite fournie à l’équipe de contenu et de diffusion de l’UFC, qui se chargera de la partager publiquement lors des diffusions.
« L’UFC Insights Engine, construit avec IBM watsonx, est un package d’IA complexe qui va dénicher de nouvelles informations en temps réel pour les supporters, et ce en quelques secondes », explique Alon Cohen, vice-président exécutif de l’innovation chez TKO. « Quiconque utilise des outils d’IA sait qu’ils sont normalement capables d’aller en profondeur ou d’aller vite, mais pas les deux. En collaborant avec IBM pour ces nouvelles statistiques lors des combats, nous avons optimisé l’Insights Engine pour accomplir les deux, ce qui change vraiment la donne. »
« Les supporters UFC connaissent très bien ce sport et en sont passionnés. Cela nous a été utile car beaucoup d’informations que nous avons publiées leur sont accessibles, beaucoup d’entre elles étant diffusées sur les réseaux sociaux », précise Anand Das, architecte des solutions IA chez IBM, lors d’une interview accordée à IBM Think. « Les supporters nous font savoir quels types d’informations ils préfèrent, et nous itérons à partir de là. »
L’Insights Engine est soutenu par des produits d’IA issus du portefeuille IBM. Tous ces produits IBM fonctionnent en synergie : watsonx.data rationalise les données brutes de l’UFC, puis watsonx.ai en extrait des informations et enfin, avec l’aide de watsonx.governance, les présente de manière explicable et transparente.
L’information lors des combats fait partie de l’objectif de l’UFC d’améliorer l’expérience pour toutes les parties prenantes. Les équipes de contenu et de diffusion de l’UFC ont pu constater le succès de la solution IBM, qui a multiplié par trois le volume d’informations et, depuis le lancement de la plateforme, a réduit d’environ 40 % le temps nécessaire pour les générer, leur permettant de se consacrer à des tâches plus créatives.
« Nous nous améliorons constamment, même d’un point de vue pré-combat », affirme M. Collins. « Nous avons plusieurs pipelines, et nous cherchons toujours à innover et à améliorer la diffusion et l’expérience supporter. » L’UFC Insights Engine est construit avec des technologies sur watsonx Orchestrate, et comprend notamment une interface conversationnelle unifiée, où les chercheurs de l’UFC peuvent poser des questions complexes et analyser les tendances, qui sont transformées en informations destinées aux supporters. L’orchestration intègre des outils avancés, tels que les pipelines de conversion de texte en SQL alimentés par les principaux grands modèles de langage (LLM) open source, notamment IBM Granite et Llama, entraînés sur les riches données historiques de l’UFC.
Les supporters du monde entier qui ont assisté à l’UFC 322 au Madison Square Garden ou qui ont suivi la diffusion ont pu découvrir en avant-première les nouvelles fonctionnalités d’information. Avec plus de 40 événements en direct chaque année, diffusés dans plus de 950 millions de foyers, il y a fort à parier que les supporters UFC pourront bientôt découvrir la solution en action.
