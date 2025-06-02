Cette convergence entre le cerveau et la machine n'est pas seulement théorique. Chez IBM recherche, Dharmendra Modha et son équipe ont créé NorthPole, un nouveau type de puce d'IA conçue pour l'inférence. Contrairement aux puces traditionnelles qui souffrent du goulot d'étranglement de von Neumann, faisant constamment la navette entre la mémoire et le processeur, NorthPole intègre les deux. C'est un reflet numérique du cerveau, où mémoire et calcul sont étroitement liés.

La puce y parvient en embedding la mémoire directement à côté des cœurs de calcul. Construit avec 22 milliards de transistors et fabriqué selon un processus de nœud de 12 nanomètres, NorthPole offre une performance d'inférence 25 fois supérieure à celle des principaux processeurs et GPU sur des benchmarks de référence comme ResNet-50. Cette architecture permet non seulement une efficacité énergétique, mais aussi des réductions massives de latence et d’espace.

Les modèles construits à partir des données ZAPbench peuvent vous dire ce qui va suivre : quels neurones sont susceptibles de déclencher, quand et même comment ce schéma peut se propager dans certaines régions du cerveau. Mais la question la plus profonde demeure : ces prévisions signifient-elles que nous comprenons le système qui les a générées ? Que se passe-t-il lorsqu’il est possible de prédire l’activité cérébrale ? Est-ce que cela signifie que vous comprenez ? Pas tout à fait, selon M. Lueckmann.

« ZAPBench se concentre actuellement sur la maximisation des performances prédictives, sans imposer de restrictions sur les types de modèles utilisés », explique M. Lueckmann.

Un objectif plus ambitieux se profile à l'horizon : passer de la prédiction à l'explication. Pour ceci, il faut non seulement savoir quels neurones s'enflamment, mais aussi pourquoi.

Et c'est là que les choses deviennent encore plus ambitieuses. Parallèlement aux données d'activité, les collaborateurs de M. Lueckmann compilent un jeu de données structurales sur le cerveau du même poisson. Il ne s'agit pas de savoir ce que font les neurones, mais comment ils sont câblés.

« Nos collaborateurs ont acquis un jeu de données à résolution synaptique provenant du même poisson », dit-il. « Ces données structurelles sont maintenant traitées pour reconstruire la morphologie de chaque neurone du cerveau, un effort complété par une relecture humaine à grande échelle. »

Il s'agit d'un véritable schéma électrique d'un cerveau vivant. Si les modèles prédictifs peuvent être enrichis de cette structure, par exemple en l’utilisant comme contrainte ou prior dans le processus de modélisation, le résultat pourrait être plus interprétable. Une carte qui n’indique pas seulement les étapes à venir, mais indique également pourquoi.

« Nous espérons que l’enrichissement des modèles prédictifs avec ces informations structurelles, par exemple, en incorporant le schéma de câblage physique comme contrainte de modèle, permettra d’obtenir des modèles non seulement plus précis, mais aussi plus interprétables », poursuit-il.

L'interprétabilité est importante. Si l'IA peut nous aider à décoder le cerveau, ce n'est pas seulement une victoire pour les neurosciences. Cela peut se répercuter sur l'IA elle-même, en proposant des schémas directeurs issus de la biologie que nous n'aurions jamais imaginés.

« Un pas en avant vraiment significatif serait de passer de la prédiction à la compréhension mécanicienne véritable », dit-il. « Pour l’instant, je considère toutefois qu’il s’agit avant tout d’une initiative utilisant l’IA pour faire progresser la compréhension scientifique, plutôt que d’un effort visant à faire progresser directement l’IA elle-même. »

Néanmoins, la boucle de commentaires est possible. De nouvelles méthodes d'IA pourraient ouvrir des portes dans le domaine des neurosciences. Et de nouvelles informations en neurosciences pourraient remodeler l'IA.

« Le meilleur résultat envisageable pour le test de référence ZAPBench serait qu’il serve de tremplin vers la découverte de principes actuellement inconnus du fonctionnement du cerveau des vertébrés », déclare M. Lueckmann. « Si cela devait se produire, il est concevable que ces informations puissent éclairer et inspirer de nouvelles orientations en matière d'IA. »

ZAPEnch peut provenir d’un petit poisson, mais ses implications vont bien au-delà de son échelle. L'ensemble de données ouvre une fenêtre inédite sur la relation entre la structure et l'activité du cerveau, en permettant aux chercheurs de sonder les fondements de la cognition et du calcul d'une manière auparavant inaccessible.