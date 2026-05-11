Pourquoi l'infrastructure est la clé de la préparation à l'IA : informations de Think 2026

Cette semaine lors de Think 2026, les dirigeants d’entreprise ont découvert une réalité croissante : à mesure que l’IA déplace au cœur de l’entreprise, le succès dépend de la force et de la flexibilité de l’infrastructure hybride qui la sous-tend. Les conversations ont clairement montré que la valeur de l'IA repose sur une architecture appropriée.
La complexité des environnements, les architectures fragmentées, la dette technique croissante et les attentes de plus en plus grandes en matière de sécurité, de conformité et de résilience font obstacle à l'expérimentation et à l'obtention de résultats réels et fiables à l’échelle.
Mais chacun de ces défis se résume à la même chose : les données.
« L’IA repose sur les données, et ces données sont partout ; elles sont donc essentiellement hybrides », a déclaré Ric Lewis, vice-président senior de l’infrastructure chez IBM. « Ces données sont soit une mine d’or […] soit une décharge […] l’architecture que vous choisissez peut avoir une influence sur cela. »
À partir de ce point de départ, Ric Lewis a défini trois priorités stratégiques pour établir une base solide en matière d'IA : placer l'IA au cœur du système, permettre l'utilisation de données adaptées à l’IA et mettre en place un contrôle adapté à l’IA. Ensemble, ces priorités aident les entreprises à créer une base flexible, résiliente et capable de dimensionner avec ce qui vient ensuite.
La manière dont les entreprises gèrent cette réalité et s'y adaptent détermine désormais le principal défi en matière d'infrastructure. Les responsables de l’infrastructure qui prennent de l’avance sont ceux qui considèrent les données comme la base sur laquelle repose leur stratégie hybride.
L’hybride est la réalité opérationnelle de l’IA d’entreprise. Selon une étude de l’IBM Institute for Business Value, 70 % des dirigeants déclarent qu’une stratégie hybride a permis à leur entreprise d’optimiser les coûts et les performances, mais seulement 8 % déclarent que leur infrastructure actuelle répond à tous leurs besoins en matière d’IA. Cet écart était au cœur du plan Think 2026. En vous concentrant sur les domaines suivants, vous pouvez contribuer à le fermer.
Un récent rapport de Gartner met en lumière les enjeux : 60 % des entreprises devraient abandonner leurs projets d'IA en 2026 en raison de préoccupations liées à la qualité des données. Les PDG sont également inquiets : 6 % déclarent que les charges de travail destinées à générer des revenus pour leur entreprise sont étayées par des données qui ne sont pas fiables.
« L'IA a réellement besoin de données qui ont une valeur référentielle, d'informations basées sur la qualité. En réalité, elle a besoin de contexte », a déclaré Scott Baker, vice-président du marketing d'IBM Storage.
Ces problèmes peuvent sembler trop familiers. Les données sont dispersées dans plusieurs environnements, le contexte métier manquant et la gouvernance est considérée comme un problème. C’est cette combinaison qui maintient la plupart des entreprises bloquées dans les projets pilotes.
« Nous pouvons tout à fait mettre en œuvre une infrastructure adaptée et conçue pour les workloads d'IA », a déclaré M. Baker. Mais nous avons toujours besoin de données conçues pour ces workloads, avec le contexte et la qualité nécessaires pour garantir que l’IA fonctionne comme prévu.
IBM adopte une approche de pile complète pour aborder la couche de données, l'infrastructure et l'intelligence requise pour dimensionner les déploiements de production. Ceci signifie qu'il faut unifier les données structurées, non structurées et semi-structurées dans les environnements hybrides sans que les entreprises aient à « replatformer » tout ce qu'elles possèdent.
« C’est cette base de données qui fait finalement la différence pour une Entreprise, qu’elle mette son IA en production ou qu’elle reste bloquée dans ce mode sans fin de pilotes d’IA », a déclaré Sam Werner, directeur général d’IBM Storage.
C'est là qu'interviennent IBM Fusion et watsonx.data, qui apportent les données aux applications avec une gouvernance appliquée à la couche de données. Fusion utilise également une mise en cache intelligente des données pour acheminer les données là où elles sont nécessaires sans compromis sur les performances.
L'accélération du GPU fait également partie de l'équation. L’un des problèmes les plus coûteux auxquels les entreprises sont confrontées aujourd’hui est celui des GPU inactifs, et il s’agit de disposer d’un stockage capable de transmettre les données suffisamment rapidement pour les garder constamment utilisées.
— Sam Werner, directeur général d’IBM Storage
La planification de la résilience opérationnelle, la haute disponibilité et la reprise après sinistre ne sont plus des notes de bas de page relatives à l'infrastructure. À mesure que l'IA déplace plus profondément dans les opérations essentielles, les enjeux liés à la disponibilité augmentent et la résilience doit être intégrée dès le départ.
« L'IA doit être en fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a déclaré Hillery Hunter, directrice générale d'IBM Power et directrice technique d'IBM Infrastructure. « C'est critique pour nos Opérations. »
Dans un environnement mondial, la résidence des données est critique et la logique de souveraineté doit être intégrée directement dans la façon dont les environnements sont déployés, et non les renforcer par la suite. FlashSystem étend cette approche au stockage, en assurant la gestion de l'ensemble du parc de stockage d'une entreprise afin de maintenir les environnements résilients et conformes.
— Hillery Hunter, GM, IBM Power et directeur technique d’IBM Infrastructure
« L'hybride n'est plus un choix », a déclaré M. Lewis. Alors que les entreprises sont confrontées à des problèmes de complexité, de sécurité et de souveraineté croissants, l'hybride devient une exigence et non une option. La mise en place d'une architecture hybride adaptée permet de renforcer l'intentionnalité, la cohérence et la résilience, créant ainsi les conditions nécessaires à la réussite de l'IA au cœur de l'entreprise.
À Think 2026, ce message est clairement passé. Pour les entreprises qui utilisent l'IA à partir de données réelles, les décisions prises aujourd'hui en matière d'architecture détermineront ce qu'il sera possible de faire par la suite. Les entreprises qui y parviendront les premières seront celles qui miseront sur le contrôle, la flexibilité et la durabilité.
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