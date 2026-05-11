Pourquoi l'infrastructure est la clé de la préparation à l'IA : informations de Think 2026

Cette semaine lors de Think 2026, les dirigeants d’entreprise ont découvert une réalité croissante : à mesure que l’IA déplace au cœur de l’entreprise, le succès dépend de la force et de la flexibilité de l’infrastructure hybride qui la sous-tend. Les conversations ont clairement montré que la valeur de l'IA repose sur une architecture appropriée.

La complexité des environnements, les architectures fragmentées, la dette technique croissante et les attentes de plus en plus grandes en matière de sécurité, de conformité et de résilience font obstacle à l'expérimentation et à l'obtention de résultats réels et fiables à l’échelle.

Mais chacun de ces défis se résume à la même chose : les données.

« L’IA repose sur les données, et ces données sont partout ; elles sont donc essentiellement hybrides », a déclaré Ric Lewis, vice-président senior de l’infrastructure chez IBM. « Ces données sont soit une mine d’or […] soit une décharge […] l’architecture que vous choisissez peut avoir une influence sur cela. »