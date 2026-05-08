Ce que signifie l’identité à l’ère de l’IA agentique : informations de Think 2026

Cette semaine, à l’occasion du salon Think 2026, des responsables informatiques et commerciaux se sont réunis pour discuter de l’identité à l’ère de l’IA agentique, et un thème s’est clairement dégagé. L’IA agentique redéfinit le mode de fonctionnement des entreprises, mais l’IAM traditionnel n’a jamais été conçu pour les agents et les identités non humaines (NHI) qui sont aujourd’hui à l’origine de cette transformation.
Que vous nous ayez rejoints à Boston ou que vous nous découvriez à distance, voici les points essentiels à retenir pour les responsables des identités et de la sécurité issus de Think.
Le potentiel est énorme. Selon l’IBM Institute for Business Value, 53 % des dirigeants s’attendent à ce que l’IA transforme les modèles d’entreprise dans leur secteur d’ici 2030. Les entreprises qui privilégient une approche axée sur l’IA prévoient des gains de productivité de 70 %, des temps de cycle 74 % plus rapides et une exécution des projets 67 % plus rapide.
Mais les systèmes IAM traditionnels n’ont pas été conçus pour cela. En effet, 92 % des entreprises n’ont pas confiance dans la capacité de leurs outils IAM existants à gérer les risques liés aux NHI et aux agents IA1. Ces systèmes ont été conçus pour des humains qui se connectent, ouvrent des sessions et font l’objet de révisions trimestrielles, et non pour des agents qui agissent de manière autonome, en continu et à la vitesse des machines.
Dans le même temps, les identités non humaines explosent. Il existe désormais 45 à 90 NHI pour chaque identité humaine dans les environnements d’entreprise2, et ce ratio augmente avec chaque nouveau déploiement d’agents. La plupart des entreprises n’ont aucune visibilité réelle sur les agents en cours d’exécution, sur les personnes qui les déploient et sur ce qu’ils sont autorisés à faire.
Il s’agit d’un problème organisationnel presque autant que technologique. Les NHI sont en grande partie créées et gérées par les équipes de développement, tandis que les équipes de sécurité et les RSSI se concentrent toujours sur les humains. Dans un récent sondage IBM auprès de 1 100 professionnels du secteur, près des trois quarts ont déclaré que leurs équipes de plateforme et de développement ne collaboraient pas efficacement avec leurs équipes de sécurité. Cela signifie que l’explosion de l’IA agentique se produit dans un fossé interne qui n’a pas encore été comblé.
La réponse d’IBM : contrôler chaque action. Cette semaine, IBM a dévoilé Vault 2.0, qui modernise à grande échelle la sécurité basée sur l’identité pour l’ère agentique, ainsi qu’une solution unifiée Verify et Vault, la réponse de bout en bout d’IBM pour sécuriser les identités humaines et non humaines dans l’ensemble de l’entreprise.
L’idée directrice d’IBM tout au long de Think 2026 était cohérente : vous devez appliquer en continu l’identité, l’accès et les politiques au moment de l’exécution. Il s’agit de remplacer la confiance statique par une vérification continue afin de sécuriser votre environnement dès aujourd’hui et de faire évoluer en toute confiance ce qui viendra ensuite.
Pour y parvenir, IBM recommande cinq impératifs à toute entreprise déployant des agents en production.
Sans vérification continue, les agents fonctionnent sur la base d’une confiance présumée, ce qui crée des zones d’ombre lorsque le comportement change au fil du temps.
Chaque agent doit être enregistré avec une identité unique et cryptographiquement sécurisée dès sa mise en production afin qu’il n’y ait pas d’agents anonymes dans votre environnement. Vérifier qui agit et ce qu’il tente de faire à chaque interaction, avec délégation, consentement et une piste d’audit. Si vous ne parvenez pas à relier les points, vous ne pouvez pas faire confiance au résultat.
L’accès persistant est à l’origine de la fuite des privilèges, de la prolifération des identifiants et de l’exposition involontaire aux systèmes gérés par des agents.
C’est pourquoi nous suggérons de fournir aux agents, de manière proactive, un accès dynamique, de courte durée et limité à certaines tâches, qui expire automatiquement. Cela permet d’éviter de nombreux problèmes courants rencontrés dans les environnements d’entreprise actuels, en particulier les accès surprovisionnés : des agents disposant d’autorisations de lecture, d’écriture et de modification de schéma dont ils n’ont pas besoin.
Ce qui est approvisionné n’est pas toujours ce qui est utilisé. C’est le problème du dernier kilomètre : l’écart entre l’agent et ce à quoi il essaie d’accéder, qu’il s’agisse d’une base de données, d’une API ou d’une plateforme SaaS. L’application des contrôles au moment de l’exécution permet de combler cette lacune avant qu’elle ne devienne un risque. L’autorisation est appliquée à chaque appel d’API et à chaque invocation d’outil, ce qui garantit que l’accès reflète l’utilisation réelle et non les décisions antérieures.
L’autonomie sans responsabilité crée des risques opérationnels et de conformité inutiles. Et l’IA agentique ne peut pas se passer de la conformité.
Ce dont vous avez besoin, c’est d’une preuve de contrôle : chaque action d’un agent est rattachée à une décision humaine, avec une traçabilité complète à travers les systèmes et les workflows. Cela signifie un audit complet, une attestation complète et une traçabilité complète : depuis la demande initiale de l’utilisateur jusqu’à la manière dont elle est déléguée, à la façon dont l’agent agit et à son impact sur le système en aval.
Les outils fragmentés créent des lacunes, et c’est dans ces lacunes que les identifiants fuient et que les politiques ne sont plus appliquées. Gérez les identifiants, les accès et les identités via un plan de contrôle unique couvrant les environnements cloud, sur site et hybrides.
Le lancement de Vault Enterprise 2.0 lors de Think 2026 représente une avancée majeure pour les entreprises souhaitant moderniser à l’échelle leur sécurité basée sur l’identité.
Principales mises à jour :
Toutes ces mises à jour répondent directement aux impératifs de sécurité d’exécution évoqués ci-dessus. L’absence d’identifiants à longue durée de vie signifie l’absence de privilèges permanents, et la gestion automatisée du cycle de vie permet aux accès éphémères, juste à temps, de fonctionner à la vitesse des machines.
Vault 2.0 s’aligne également sur l’approche plus large d’IBM en matière d’identité à l’ère agentique, où IBM Verify gère les identités humaines et Vault les identités non humaines, offrant ainsi aux équipes de sécurité une vue unique et coordonnée de l’ensemble.
Pour les entreprises qui commencent à déployer des systèmes agentiques, Vault 2.0 est la couche de base nécessaire pour renforcer la sécurité basée sur l’identité.
L’exemple le plus concret du modèle de sécurité au moment de l’exécution d’IBM est apparu lors de la session spéciale de Think intitulée « Operationalize Agentic AI Runtime Security », animée par Bob Kalka, responsable mondial de la sécurité chez IBM, et Tyler Lynch, Field CTO chez IBM.
Bob Kalka et Tyler Lynch ont expliqué comment rattacher chaque action d’un agent à une identité vérifiée au moment de l’exécution, puis en ont fait une démonstration en direct.
Ils ont ensuite accueilli leur client Shailesh Shenoy, doyen adjoint chargé des technologies de l’information à l’Albert Einstein College of Medicine, pour parler de son expérience de l’utilisation de ces solutions dans un environnement hautement réglementé.
Tyler Lynch a présenté une démonstration d’application bancaire dans laquelle un agent agit au nom d’un utilisateur connecté, mais seulement après que l’utilisateur a explicitement consenti à la délégation via IBM Verify.
Le jeton d’accès était limité à un périmètre précis et lié à la session. À mi-transaction, le système a déclenché une authentification hors bande via CIBA, la norme OAuth 2 pour la vérification par canal arrière initiée par le client, que Tyler Lynch a décrite comme des « passkeys pour les agents ».
En coulisses, HashiCorp Vault générait des secrets juste à temps, et la connexion à la base de données elle-même était limitée aux lignes propres à l’utilisateur. Même si l’agent avait fait l’objet d’une injection de prompt, il n’aurait pas pu accéder aux données d’un autre utilisateur.
Shailesh Shenoy a ensuite apporté un point de vue fondé sur un déploiement concret. Il a décrit son institution, une faculté de médecine axée sur la recherche située dans le Bronx et bénéficiant de plus de 250 millions de dollars de financement pour la recherche, comme étant « au bord du précipice ».
L’identité humaine est bien gérée. Les NHI constituent la nouvelle frontière, et les enjeux sont élevés. Un agent IA qui n’est pas contrôlé dans un laboratoire de recherche peut discrètement devenir un agent IA prenant des décisions concernant les données des patients, sans que personne ne puisse retracer comment il en est arrivé là.
« Les agents IA sont comme des employés, comme des assistants de recherche », a-t-il déclaré. « Il devrait y avoir une responsabilité qui remonte jusqu’au responsable du laboratoire, jusqu’au dirigeant de l’entreprise. Nous n’en avons pas aujourd’hui. »
C’est pourquoi il a commencé à travailler avec IBM. Aujourd’hui, Albert Einstein utilise IBM Verify et HashiCorp Vault conjointement, Verify pour le volet humain et Vault pour le volet applicatif, afin de placer les NHI sous un contrôle coordonné avant que l’IA agentique ne se déploie davantage au sein de l’institution.
Son conseil aux autres dirigeants était direct : « C’est un sujet auquel nous devons nous attaquer, sans faire l’autruche. Je n’attendrai pas que quelqu’un me le demande. Je ne vais pas attendre un régulateur. C’est une mesure d’hygiène élémentaire, et c’est ce que nous devons faire. »
Pour approfondir le sujet, regardez le webinaire à la demande de Bob Kalka et Tyler Lynch, intitulé « Agentic IAM in Practice: Enforcing Least Privilege and Auditability for AI Agents ».
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1 Alliance pour la sécurité du cloud, janvier 2026.
2 Entro Labs, 2026.