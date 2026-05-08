Ce que signifie l’identité à l’ère de l’IA agentique : informations de Think 2026

Shailesh Shenoy a ensuite apporté un point de vue fondé sur un déploiement concret. Il a décrit son institution, une faculté de médecine axée sur la recherche située dans le Bronx et bénéficiant de plus de 250 millions de dollars de financement pour la recherche, comme étant « au bord du précipice ».

L’identité humaine est bien gérée. Les NHI constituent la nouvelle frontière, et les enjeux sont élevés. Un agent IA qui n’est pas contrôlé dans un laboratoire de recherche peut discrètement devenir un agent IA prenant des décisions concernant les données des patients, sans que personne ne puisse retracer comment il en est arrivé là.

« Les agents IA sont comme des employés, comme des assistants de recherche », a-t-il déclaré. « Il devrait y avoir une responsabilité qui remonte jusqu’au responsable du laboratoire, jusqu’au dirigeant de l’entreprise. Nous n’en avons pas aujourd’hui. »

C’est pourquoi il a commencé à travailler avec IBM. Aujourd’hui, Albert Einstein utilise IBM Verify et HashiCorp Vault conjointement, Verify pour le volet humain et Vault pour le volet applicatif, afin de placer les NHI sous un contrôle coordonné avant que l’IA agentique ne se déploie davantage au sein de l’institution.

Son conseil aux autres dirigeants était direct : « C’est un sujet auquel nous devons nous attaquer, sans faire l’autruche. Je n’attendrai pas que quelqu’un me le demande. Je ne vais pas attendre un régulateur. C’est une mesure d’hygiène élémentaire, et c’est ce que nous devons faire. »

Pour approfondir le sujet, regardez le webinaire à la demande de Bob Kalka et Tyler Lynch, intitulé « Agentic IAM in Practice: Enforcing Least Privilege and Auditability for AI Agents ».