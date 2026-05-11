Gérer la vitesse, l’échelle et l’expansion de l’IA agentique : perspectives issues de Think 2026

Bob est agnostique et conçu pour fonctionner avec les environnements de déploiement et les technologies que vous utilisez déjà. Une recherche de l’IBM Institute of Business Value (IBV) a révélé que 82 % des dirigeants s’attendent à ce que leurs capacités d’IA reposent sur une approche multi-modèle en 2030. « Nous sommes convaincus que la meilleure stratégie consiste à mélanger les choses et à s’assurer qu’à un moment donné, vous n’êtes pas enfermé avec un seul fournisseur et un seul canal », a déclaré Jean-Michel Garcia, directeur technique de BNP Paribas, lors d’une conversation sur le rôle des agents, l’orchestration et la gouvernance avec Andy Baldwin, vice-président senior, Services de conseil et croissance pour IBM, mardi. « C’est pourquoi nous faisons des essais avec Bob. »

Au cours de la conférence IBM Partner Plus du lundi, Zachary Greenberg, PDG de Nexar, a expliqué comment cette ouverture aide son entreprise à innover. IBM Bob a aidé Nexar à « exploiter ce pipeline de données incroyablement [précieux] dont nous disposons et à créer des agents à partir de celui-ci, que nous pouvons ensuite livrer directement aux clients ».

Chez IBM, plus de 80 000 employés, soit plus d’un quart de notre effectif total dans le monde, utilisent déjà Bob, bénéficiant d’un gain de productivité de 45 % en moyenne. Il est suffisamment robuste pour les ingénieurs logiciels et suffisamment intuitif pour les chefs d’entreprise, ce qui permet à des organisations comme Nexar (et IBM) de faire fonctionner tout le monde dans le même système. « Tout le monde, des ingénieurs aux chefs de produit en passant par l’équipe financière, fait appel à [Bob] pour accélérer nos activités de manière significative », a déclaré Greenberg.