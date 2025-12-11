La crise des e-mails cachés qui coûte des milliards aux entreprises

En décembre dernier, alors que la plupart des entreprises fermaient leurs portes pour les fêtes de fin d’année, l’équipe de Bouncer était occupée à élaborer un plan. Elles ont commencé par retracer leurs pas, en analysant leur comportement en matière d’e-mails au cours des mois ayant conduit aux difficultés de délivrabilité. Quelques indices ont commencé à émerger.

Le premier problème a été l’envoi insuffisant d’e-mails. Plus tôt cette année-là, l’entreprise était passée à une nouvelle plateforme de gestion de la relation client (CRM). Au cours de l’été, elle était tellement occupée à intégrer le nouveau système qu’elle ne disposait plus de la bande passante nécessaire pour envoyer des e-mails électroniques à la fréquence habituelle. Puis, en septembre 2024, Bouncer a augmenté ses envois pour promouvoir sa célèbre promotion des fêtes de fin d’année, celle sur laquelle elle avait affecté ses revenus du quatrième trimestre. « Nous avons commencé à envoyer à tout le monde parce que nous voulions vraiment qu’il profite de quelque chose d’extraordinaire dans notre créneau », explique Kaczyński.

Les algorithmes anti-spam recherchent la cohérence, de sorte que ce changement soudain aurait pu suffire à éveiller les soupçons des fournisseurs de boîtes aux lettres. Entre-temps, à en juger par une augmentation faible, mais perceptible des rapports de spam, certains abonnés qui n’avaient pas eu de nouvelles de Bouncer depuis son ralentissement estival ne reconnaissaient pas ses e-mails et les avaient signalés comme étant du spam.

Enfin, selon Kaczyński, comme Bouncer utilisait un nouveau CRM, il avait envoyé les nouveaux e-mails des fêtes à partir d’un nouveau lot d’adresses IP, des adresses que les services de messagerie ne reconnaissaient pas. Cela a donné l’impression que Bouncer préparait quelque chose de louche.

L’explication était simple : l’intégration d’une nouvelle plateforme CRM s’est avérée plus difficile que Bouncer ne l’avait imaginé. Mais les algorithmes anti-spam ne pouvaient pas tenir compte de ces décalages.

En tant que service de vérification des e-mails, Bouncer avait une longueur d’avance dans son travail de détection. Les entreprises en dehors de ce domaine ont souvent beaucoup plus de mal à diagnostiquer leurs problèmes de spam. OutVoice, la plateforme de paiement, a connu des difficultés pendant trois ou quatre mois sans jamais identifier le problème. Le cofondateur Diao avait quelques théories : peut-être que le fait d’avoir organisé un concours entre partenaires ou d’avoir expérimenté des liens de marketing d’affiliation avait fait échouer Study Hall. « Mais honnêtement, nous n’avons aucun moyen de le savoir, a déclaré Diao. On doit juste deviner. »

Diao s’est donné un cours intensif sur la délivrabilité. Mais il explique que la plupart des solutions dont il avait entendu parler, comme le passage temporaire à un domaine alternatif préconfiguré, auraient nécessité une quantité absurde de planification préalable.

Il a rempli un formulaire de réclamation auprès de Google, mais a déclaré ne jamais avoir reçu de réponse claire. (Google n’a pas répondu à une demande de commentaire.) Il n’avait fallu qu’une minute ou deux avec un humain. Toute personne raisonnable pouvait voir que Study Hall était un expéditeur fiable et digne de confiance avec de bons antécédents, selon lui, mais qu’il n’y avait personne à qui parler des difficultés rencontrées par son entreprise.

Certains abonnés, qui n’avaient pas eu de nouvelles de Study Hall depuis des semaines, ont probablement supposé que la newsletter avait été compromise, ou qu’elle avait complètement cessé ses activités. À chaque envoi, Study Hall demandait à ses abonnés de signaler ses e-mails comme sûrs, espérant que les algorithmes anti-spam se rendraient compte de leur erreur. Mais comme peu d’e-mails arrivaient dans les boîtes de réception des lecteurs, de nombreux abonnés n’ont jamais reçu le mémo.

Bouncer s’est retrouvé piégé dans une boucle de commentaires similaire : plus un expéditeur se retrouve dans les spams, plus il lui est difficile d’en sortir. En effet, si les abonnés ne peuvent pas voir leur e-mail, ils ne peuvent pas l’ouvrir ou cliquer dessus. Les algorithmes des fournisseurs interprètent cela comme une preuve supplémentaire que les abonnés ne sont plus intéressés. « Lors de la phase de reprise après sinistre, a déclaré Kaczyński, on ne sait pas si [les abonnés] ne sont pas engagés parce qu’ils ne se reconnaissent pas dans notre entreprise et qu’ils n’ont plus besoin de nos services, ou parce que nos e-mails atterrissent dans les spams et qu’ils ne peuvent donc pas les voir. »

Bien que Bouncer connaisse désormais la cause probable de ses problèmes, une conjonction parfaite de changements techniques et de stratégies d’envoi ayant entraîné une baisse du nombre de lecteurs ouvrant et cliquant sur ses e-mails, l’entreprise devait revoir sa stratégie d’envoi avant les prochaines fêtes de fin d’année. Kaczyński savait que la délivrabilité ne pouvait pas être résolue du jour au lendemain. Il était temps de faire appel aux sauvegardes.