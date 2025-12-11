La crise des e-mails cachés qui coûte des milliards aux entreprises
Leurs e-mails ont atterri dans les dossiers de spam des clients. Il a fallu des mois pour revenir dans la boîte de réception.
Leurs e-mails ont atterri dans les dossiers de spam des clients. Il a fallu des mois pour revenir dans la boîte de réception.
Cet article a été publié dans la newsletter Think. Recevez-le dans votre boîte de réception.
Radek Kaczyński attendait un e-mail. Il aurait dû arriver ; il se l'était envoyé il y a quelques minutes. Mais il n’était toujours pas arrivé dans sa boîte de réception.
M. Kaczyński est un expert qui sait comment faire pour que les e-mails arrivent à destination. Il est le PDG de Bouncer, une start-up qui gère les listes de diffusion de milliers de clients professionnels. À l'instar de ses clients, Bouncer réalise une grande partie de ses ventes grâce à des campagnes d'e-mail. Mais l’entreprise traversait une période difficile et inattendue. À l’approche de la Cyber Week, la période la plus chargée de l’année, Bouncer avait lancé sa plus grande campagne de vente par e-mail. Mais les recettes stagnaient mystérieusement.
Cela a mis beaucoup de pression sur la prochaine campagne de Bouncer. M. Kaczyński n’était donc pas très optimiste lorsqu’il a finalement trouvé son e-mail de test au pire endroit qui soit : son dossier de courrier indésirable.
En analysant les données, M. Kaczyński a découvert pourquoi la dernière campagne avait échoué et a confirmé les soupçons de son équipe marketing : pendant des mois, des milliers d’e-mails marketing de Bouncer, les piliers de sa stratégie de communication, avaient atterri dans les dossiers spam de ses clients.
« Selon un dicton polonais, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés », affirme M. Kaczyński lors d’un entretien avec IBM Think. Si cela a pu arriver à Bouncer, une entreprise qui aide ses clients à éviter d’atterrir dans les dossiers spam, cela peut arriver à n’importe qui. Et c’est effectivement le cas : rien qu’aux États-Unis, les e-mails non distribués peuvent représenter 60 milliards de dollars USD de pertes chaque année, et un e-mail de marketing légitime sur six n’arrive jamais dans la boîte de réception des destinataires. Même lorsque les expéditeurs respectent toutes les règles, leurs messages peuvent se retrouver dans le dossier spam. Et une fois qu’ils y sont, en sortir peut être un sacré exploit.
En effet, assurer une bonne délivrabilité(maîtriser les algorithmes opaques, les filtres et les normes techniques qui déterminent quels e-mails atterrissent dans nos boîtes de réception) relève plus de l’art que de la science. Google applique des règles différentes de celles de Yahoo ou de Microsoft, et les politiques de chaque fournisseur peuvent changer sans préavis. Les listes de blocage de domaine hébergées par les activistes indépendants peuvent anéantir la délivrabilité d’un expéditeur du jour au lendemain. Et lorsque les entreprises cherchent désespérément des solutions, les listes d’adresses sur le marché gris, le système pay-to-play et d’autres types d’escroqueries peuvent masquer les conseils légitimes.
Le problème est déjà suffisamment complexe pour que des entreprises comme Bouncer puissent le résoudre. Il est beaucoup plus difficile pour les entreprises extérieures au secteur de l’e-mail, qui disposent rarement des ressources nécessaires pour y répondre. Pour Issa Diao, cofondatrice de la plateforme de paiement pour freelances OutVoice, c’était Kafkaïen. L’année dernière, OutVoice a racheté Study Hall, une newsletter qui partage les opportunités journalistiques avec quelque 50 000 abonnés (dont ce journaliste). Quelques mois après l’achat, Diao a assisté avec horreur au taux d’ouverture de la newsletter qui est passé d’environ 80 % à 10 %. Non seulement ses e-mails atterrissaient dans les spams, mais certains étaient accompagnés d’alertes de phishing. Les quatre employés d’OutVoice ne savaient pas vers qui se tourner pour demander de l’aide. « Tout le monde me demandait simplement : « Que pouvons-nous faire ?, a déclaré Diao. Et je répondais, ”Je ne sais pas”. » Sa seule option, à sa connaissance, était de « remplir un formulaire Google et de hurler littéralement dans le vide ».
La situation dans laquelle se trouve OutVoice est de plus en plus courante. Le nombre d’e-mails signalés comme spam a presque doublé entre le premier et le quatrième trimestre 2024, selon un rapport de la plateforme d’intégrité des données Validity. Et dans une enquête sondée par Mailgun en 2024, 48 % des expéditeurs ont déclaré avoir du mal à éviter les spams. Entre-temps, les fournisseurs de services d’e-mail continuent d’augmenter la pression : en avril dernier, Microsoft Outlook a émis de nouvelles exigences pour les gros expéditeurs afin d’éviter le dossier Courrier indésirable. Et le mois dernier encore, Gmail, qui dessert les trois quarts des utilisateurs de messagerie électronique américains, a annoncé qu’il « renforçait ses mesures de contrôle du trafic non conforme », risquant de reléguer une nouvelle vague d’entreprises bien intentionnées dans les dossiers de courriers indésirables des destinataires.
Tout le monde veut moins de spams. Mais les responsables informatiques, les spécialistes du marketing et les propriétaires de petites entreprises affirment qu’ils sont pris entre deux feux. Lorsque les e-mails d’une entreprise finissent dans les spams, les équipes commerciales perdent des prospects, les spécialistes du marketing manquent leurs objectifs de retour sur investissement et les newsletters voient leur engagement s’évaporer. Les employés pourraient même avoir du mal à faire en sorte que leurs e-mails privés arrivent dans la boîte de réception de leurs collègues.
Dans ce contexte, Kaczyński savait que Bouncer devait agir rapidement, sous peine de connaître une nouvelle saison de fêtes difficiles. Avec la réputation de son entreprise en jeu et le Black Friday 2025 qui approche à grands pas, Kaczyński et son équipe se sont mis en quête de solutions. Avant de pouvoir remédier à leur piètre délivrabilité, ils devaient en trouver la cause.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
De l’époque de l’appel téléphonique à l’ère de l’IA, un coin d’Internet est resté remarquablement fiable : la modeste boîte de réception. On estime que 376 milliards d’e-mails sont envoyés à quelque 4,6 milliards de personnes chaque jour. Les supposés tueurs d’e-mails, y compris les applications de messagerie instantanée, les plateformes de gestion de projet et les chatbots, n’ont guère entamé la domination de la technologie, même parmi les responsables informatiques férus de technologie : près de la moitié affirment toujours compter davantage sur l’e-mail que sur tout autre canal pour la communication interne et externe.
Mais cette fiabilité a été durement acquise. La guerre contre les spammeurs fait rage depuis des décennies.
Au début des années 2000, les boîtes de réception étaient un endroit dangereux. Dans un sondage réalisé par Pew en 2003, les personnes interrogées ont décrit un déluge de liens et d’images qui leur donnaient la chair de poule. « C’était juste une cacophonie d’images horribles », a déclaré Al Iverson, rédacteur en chef de l’influent blog Spam Resource depuis 2001, à IBM Think dans un entretien.
Iverson et ses contemporains ont riposté en créant certains des premiers référentiels antispam (listes de serveurs compromis et adresses IP correspondantes), qu’ils ont utilisés pour faire taire les spammeurs les plus flagrants. Ces listes informelles, gérées par des bénévoles, ont progressivement évolué vers des entreprises établies, notamment Spamhaus, qui affirme aujourd’hui protéger environ 4,5 milliards de boîtes de réception. Mais à mesure que les algorithmes antispam devenaient de plus en plus sophistiqués, la frontière entre expéditeurs bien intentionnés et spammeurs malveillants est devenue floue.
Fondée en 1998, Spamhaus utilise des données en temps réel et un réseau mondial de bénévoles pour repérer les acteurs malveillants, en utilisant des techniques telles que les pièges à spam, des adresses qui, si elles sont ajoutées à la liste d’abonnés d’un expéditeur, suggèrent que ce dernier les a achetées ou obtenues sans autorisation. Au cours des dernières années, l’entreprise a aidé le FBI et Europol à répondre aux cybermenaces, ce qui a renforcé sa réputation. Les listes de blocage de Spamhaus sont si complètes qu’Apple, Microsoft et Yahoo (qui, avec Gmail, dominent le marché américain) devraient les intégrer dans leurs propres filtres anti-spam, selon Iverson. Cela signifie que l’inscription sur l’une des listes de Spamhaus peut être fatale pour les expéditeurs, rendant ainsi le placement dans la boîte de réception quasiment impossible.
Sans surprise, les cybercriminels veulent que Spamhaus soit démantelé. Mais même des critiques légitimes, comme les chercheurs derrière une analyse de 2021, ont soutenu que des listes de blocage open source, y compris Spamhaus, peuvent agir comme des outils grossiers, punissant des expéditeurs bien intentionnés aux côtés de ceux malveillants. Des dizaines d’avis de Trust Pilot le confirment, l’un d’entre eux affirmant en juillet que Spamhaus avait à lui seul « détruit le travail que j’ai effectué au cours des huit dernières années et discrédité 30 de mes domaines. » Dans un document datant de 2025, des chercheurs ont réussi à tromper Spamhaus pour qu’il répertorie un serveur de messagerie légitime en envoyant seulement trois e-mails aux pièges à spam qu’il surveille.
Pour sa part, Spamhaus donne aux entreprises la possibilité de contester ses décisions et offre des ressources pour aider les entreprises à améliorer leur position. Il se targue également d’un taux de faux positifs de 0,02 %, un chiffre qui, bien que difficile à vérifier de manière indépendante, serait exceptionnellement bas si l’on considère le volume de spam qui passe par les serveurs de messagerie modernes. Selon M. Iverson, bien qu’imparfaite, l’entreprise joue un rôle clé en veillant à ce que nos boîtes de réception restent utilisables et relativement exemptes d’e-mail indésirable.
Mais il existe des dizaines de listes de blocage moins connues sur le Web, et au moins quelques-unes d’entre elles ressemblent aux expéditeurs malveillants qu’elles prétendent combattre. Les référentiels peuvent ajouter des adresses IP de manière arbitraire, puis exiger des frais de rançon pour un retrait prioritaire. Par exemple, le réseau UCEPROTECT en Suisse facture des frais de 89 à 449 CHF (environ 110 à 557 USD) pour chaque adresse IP dont un expéditeur souhaite un traitement accéléré. Des entreprises de cybersécurité comme Suped et TitanHQ soutiennent que ces tactiques nuisent à la légitimité des entreprises anti-spam de bonne foi. Bien que peu de grands fournisseurs de boîtes aux lettres soient censés utiliser UCEPROTECT pour filtrer les e-mails, la perspective d’une solution rapide peut suffire à attirer les expéditeurs vulnérables.
Parallèlement aux listes de blocage indépendantes, les principaux fournisseurs d’e-mail ont commencé à utiliser leurs propres filtres alimentés par le machine learning, qui s’appuient souvent sur de vastes collections de données propriétaires. En 2023, par exemple, Google a introduit un nouveau vecteur de texte capable de détecter les caractères cachés et les manipulations de texte, ce qui a permis d’augmenter le taux de détection des spams de 38 % par rapport aux modèles précédents. Mais ces systèmes ne sont pas infaillibles. Plus tôt cette année, Exchange Online de Microsoft a signalé de nombreux e-mails de Gmail comme spam, tandis qu’en 2024, Gmail a accidentellement bloqué certaines adresses Outlook.
Les expéditeurs sont en grande partie à la merci des filtres anti-spam, et ils disposent de peu de mécanismes pour surveiller la santé de leur propre domaine. Les algorithmes de Gmail et de Yahoo sont volontairement opaques, de sorte qu’il est plus difficile pour les spammeurs de les exploiter. Mais comme Bouncer et OutVoice l’ont appris, cela rend aussi plus difficile pour les expéditeurs légitimes de sortir de la « prison du spam ».
Les efforts déployés pour améliorer la transparence ont été mitigés. Autre victoire majeure pour les expéditeurs : Yahoo Sender Hub, qui aide les entreprises à suivre les performances de leurs campagnes, a annoncé en octobre qu’il commencerait à afficher les taux de spam et de messages délivrés, deux indicateurs clés de délivrabilité. Mais l’équivalent de Gmail, Google Postmaster, a récemment cessé de partager sa réputation de domaine et d’adresse IP (probablement pour se protéger contre les affirmations selon lesquelles il utiliserait des filtres anti-spam politiquement biaisés), retirant ainsi l’un des principaux outils utilisés par les entreprises pour suivre l’état de leurs e-mails.
Google permet aux expéditeurs groupés de remplir un formulaire pour demander une seconde chance, et d’autres plateformes de messagerie électronique proposent des procédures d’appel similaires. Au-delà de cela, les entreprises sont seules à résoudre les problèmes de délivrabilité. Les forums regorgent de messages de spécialistes du marketing et d’informaticiens désemparés qui tentent de comprendre ce qui les a conduits dans les spams et comment revenir dans les bonnes grâces des fournisseurs. Certains malheureux attendent toujours une réponse, plus d’un an après.
En décembre dernier, alors que la plupart des entreprises fermaient leurs portes pour les fêtes de fin d’année, l’équipe de Bouncer était occupée à élaborer un plan. Elles ont commencé par retracer leurs pas, en analysant leur comportement en matière d’e-mails au cours des mois ayant conduit aux difficultés de délivrabilité. Quelques indices ont commencé à émerger.
Le premier problème a été l’envoi insuffisant d’e-mails. Plus tôt cette année-là, l’entreprise était passée à une nouvelle plateforme de gestion de la relation client (CRM). Au cours de l’été, elle était tellement occupée à intégrer le nouveau système qu’elle ne disposait plus de la bande passante nécessaire pour envoyer des e-mails électroniques à la fréquence habituelle. Puis, en septembre 2024, Bouncer a augmenté ses envois pour promouvoir sa célèbre promotion des fêtes de fin d’année, celle sur laquelle elle avait affecté ses revenus du quatrième trimestre. « Nous avons commencé à envoyer à tout le monde parce que nous voulions vraiment qu’il profite de quelque chose d’extraordinaire dans notre créneau », explique Kaczyński.
Les algorithmes anti-spam recherchent la cohérence, de sorte que ce changement soudain aurait pu suffire à éveiller les soupçons des fournisseurs de boîtes aux lettres. Entre-temps, à en juger par une augmentation faible, mais perceptible des rapports de spam, certains abonnés qui n’avaient pas eu de nouvelles de Bouncer depuis son ralentissement estival ne reconnaissaient pas ses e-mails et les avaient signalés comme étant du spam.
Enfin, selon Kaczyński, comme Bouncer utilisait un nouveau CRM, il avait envoyé les nouveaux e-mails des fêtes à partir d’un nouveau lot d’adresses IP, des adresses que les services de messagerie ne reconnaissaient pas. Cela a donné l’impression que Bouncer préparait quelque chose de louche.
L’explication était simple : l’intégration d’une nouvelle plateforme CRM s’est avérée plus difficile que Bouncer ne l’avait imaginé. Mais les algorithmes anti-spam ne pouvaient pas tenir compte de ces décalages.
En tant que service de vérification des e-mails, Bouncer avait une longueur d’avance dans son travail de détection. Les entreprises en dehors de ce domaine ont souvent beaucoup plus de mal à diagnostiquer leurs problèmes de spam. OutVoice, la plateforme de paiement, a connu des difficultés pendant trois ou quatre mois sans jamais identifier le problème. Le cofondateur Diao avait quelques théories : peut-être que le fait d’avoir organisé un concours entre partenaires ou d’avoir expérimenté des liens de marketing d’affiliation avait fait échouer Study Hall. « Mais honnêtement, nous n’avons aucun moyen de le savoir, a déclaré Diao. On doit juste deviner. »
Diao s’est donné un cours intensif sur la délivrabilité. Mais il explique que la plupart des solutions dont il avait entendu parler, comme le passage temporaire à un domaine alternatif préconfiguré, auraient nécessité une quantité absurde de planification préalable.
Il a rempli un formulaire de réclamation auprès de Google, mais a déclaré ne jamais avoir reçu de réponse claire. (Google n’a pas répondu à une demande de commentaire.) Il n’avait fallu qu’une minute ou deux avec un humain. Toute personne raisonnable pouvait voir que Study Hall était un expéditeur fiable et digne de confiance avec de bons antécédents, selon lui, mais qu’il n’y avait personne à qui parler des difficultés rencontrées par son entreprise.
Certains abonnés, qui n’avaient pas eu de nouvelles de Study Hall depuis des semaines, ont probablement supposé que la newsletter avait été compromise, ou qu’elle avait complètement cessé ses activités. À chaque envoi, Study Hall demandait à ses abonnés de signaler ses e-mails comme sûrs, espérant que les algorithmes anti-spam se rendraient compte de leur erreur. Mais comme peu d’e-mails arrivaient dans les boîtes de réception des lecteurs, de nombreux abonnés n’ont jamais reçu le mémo.
Bouncer s’est retrouvé piégé dans une boucle de commentaires similaire : plus un expéditeur se retrouve dans les spams, plus il lui est difficile d’en sortir. En effet, si les abonnés ne peuvent pas voir leur e-mail, ils ne peuvent pas l’ouvrir ou cliquer dessus. Les algorithmes des fournisseurs interprètent cela comme une preuve supplémentaire que les abonnés ne sont plus intéressés. « Lors de la phase de reprise après sinistre, a déclaré Kaczyński, on ne sait pas si [les abonnés] ne sont pas engagés parce qu’ils ne se reconnaissent pas dans notre entreprise et qu’ils n’ont plus besoin de nos services, ou parce que nos e-mails atterrissent dans les spams et qu’ils ne peuvent donc pas les voir. »
Bien que Bouncer connaisse désormais la cause probable de ses problèmes, une conjonction parfaite de changements techniques et de stratégies d’envoi ayant entraîné une baisse du nombre de lecteurs ouvrant et cliquant sur ses e-mails, l’entreprise devait revoir sa stratégie d’envoi avant les prochaines fêtes de fin d’année. Kaczyński savait que la délivrabilité ne pouvait pas être résolue du jour au lendemain. Il était temps de faire appel aux sauvegardes.
Alors que les algorithmes de spam de type boîte noire deviennent de plus en plus impénétrables, le secteur de la délivrabilité, autrefois obscur, a explosé, le marché des outils de délivrabilité devant à lui seul atteindre 1,9 milliard de dollars américains d’ici 2030. Andrew Bonar, cofondateur de plusieurs sommets majeurs de la délivrabilité au Royaume-Uni et en Europe, se souvient d’une époque, il y a 20 ans, où seuls lui et quelques autres se spécialisaient dans la délivrabilité. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : « tout le monde est expert en délivrabilité de nos jours », confie M. Bonar à IBM Think.
Mais avec tous les influenceurs en délivrabilité présents sur LinkedIn, il peut être étonnamment difficile de distinguer entre artifices et conseils judicieux. Les soi-disant « services d’échauffement », par exemple, promettent de simuler les envois et ouvertures, avec des réponses réalistes de faux abonnés, afin de convaincre les algorithmes des fournisseurs de messagerie que les e-mails d’un expéditeur sont fréquemment ouverts et lus. D’autres plateformes vendent des listes d’adresses e-mail « vérifiées », comme une liste d’adresses e-mail supposées appartenir aux PDG du Fortune 500, afin de donner un coup de pouce instantané aux expéditeurs cherchant à multiplier leurs abonnés.
Ces tactiques douteuses peuvent avoir un succès à court terme, mais elles constituent souvent une voie rapide vers le dossier de spam des lecteurs (voire des problèmes juridiques), d'autant plus que les algorithmes deviennent de plus en plus perspicaces, selon des leaders du secteur comme Kickbox et Validity. Iverson, vétéran du secteur, conseille de se concentrer sur quelques principes de base, notamment l’intégrité technique, le contenu et l’engagement.
Pour améliorer leur intégrité technique, les expéditeurs peuvent utiliser trois techniques cryptographiques qui aident les fournisseurs de messagerie à vérifier leur identité. Le cadre de politique d’envoi (SPF) vérifie que l’adresse IP de l’expéditeur correspond à une liste de serveurs pré-approuvés. Le DomainKeys identified mail (DKIM) est une signature numérique qui atteste qu’un e-mail provient d’un domaine particulier. Enfin, le système DMARC (domain-based message authentication, reporting and conformance) indique aux serveurs de réception comment réagir si les enregistrements SPF ou DKIM ne peuvent pas être vérifiés. Les entreprises publient les trois enregistrements dans leur système DNS pour se protéger contre l’hameçonnage, l’usurpation et le spam.
Des problèmes de délivrabilité peuvent survenir lorsque les fournisseurs de messagerie ne peuvent pas accéder à ces enregistrements ni les vérifier (par exemple, si un expéditeur oublie de les mettre à jour après un déploiement majeur). Les enregistrements DNS incomplets peuvent également exposer les entreprises à des tentatives de piratage par e-mail et d’hameçonnage. Selon un rapport d'Exclaimer datant de 2025, seul un tiers des entreprises a mis en œuvre les protocoles SPF, DKIM et DMARC, même si Google, Yahoo et Microsoft l’exigent désormais pour les expéditeurs en masse. L’adoption est toutefois en hausse car certaines entreprises adoptent des outils de maintenance DNS automatisés, alimentés par l’IA, qui permettent de réduire le risque de non-conformité.
Les noms de domaine ont aussi leur importance. Les fournisseurs de services de messagerie comme Beehiiv, SendGrid et Mailchimp excluent généralement les acteurs malveillants, et beaucoup laissent les clients personnaliser leur propre sous-domaine, voire créer un domaine autonome, afin d’isoler leur réputation de celle des autres clients. Mais comme l’a récemment souligné le journaliste Simon Owens, les créateurs qui envoient des newsletters via un domaine partagé, comme l’adresse « patreon.com » utilisée pour les newsletters Patreon, risquent de s’influencer réciproquement, et par inadvertance, le taux de délivrabilité, les expéditeurs malveillants pouvant nuire à la réputation de l’ensemble du réseau.
Les problèmes de contenu (par exemple, utiliser « gratuit » dans la ligne d’objet ou ajouter trop de photos haute résolution, de liens ou d’émojis) peuvent affecter la délivrabilité, mais dans une moindre mesure qu’aux débuts de l’e-mail, déclare Yanna-Torry Aspraki, spécialiste de la délivrabilité ayant travaillé avec Bouncer, dans une interview accordée à IBM Think. L’engagement, en revanche, mesuré par le taux d’ouverture, de désinscription et de clics, joue désormais sans doute le rôle le plus important pour déterminer les expéditeurs qui bénéficient d’un placement premium dans les boîtes de réception. D’une certaine manière, nos boîtes de réception ressemblent à un flux de réseau social, où les e-mails que nous voulons voir apparaissent en tête, tandis que ceux que nous ne lisons jamais sont cachés.
En raison de la prédominance des algorithmes axés sur l’engagement, il peut être plus difficile que jamais de maîtriser les filtres anti-spam, explique Mme Aspraki. Au lieu de se contenter de modifier une ligne d’objet ou de supprimer certains liens, les entreprises doivent désormais se poser des questions fondamentales, à savoir si les lecteurs souhaitent recevoir leurs e-mails, si elles ciblent le bon public et pourquoi certains messages n’ont pas d’écho. Selon Mme Aspraki, cela explique pourquoi des secteurs historiquement associés au spam, comme les casinos et les plateformes de paris sportifs, bénéficient désormais d’une délivrabilité à toute épreuve : ils sont particulièrement doués pour inciter leurs abonnés à ouvrir leurs e-mails, et les algorithmes basés sur l’engagement les récompensent en conséquence.
Les tactiques avancées de délivrabilité (selon l’expéditeur) consistent à retirer régulièrement les abonnés inactifs, à segmenter les lecteurs en fonction de leur intérêt et de leur niveau d’engagement, à intégrer des éléments interactifs (comme un sondage ou une enquête) pour stimuler l’engagement et à assurer la cohérence des envois, afin que les destinataires et les fournisseurs de messagerie sachent à quoi s’attendre. Inciter les nouveaux abonnés à confirmer leur inscription et inclure un bouton de désinscription facile à utiliser permet également d’améliorer la délivrabilité.
Mais selon Clinton Wilmott, responsable du marketing par e-mail du fournisseur de noms de domaine Namecheap, pour les grandes entreprises comme la sienne, ces stratégies ne sont efficaces que si la direction y donne son accord. En 2020, M. Wilmott indique avoir réussi à augmenter les recettes annuelles de Namecheap provenant du marketing par e-mail de 70 %, et ce en utilisant certaines des techniques mentionnées ci-dessus. Le principal obstacle ne résidait ni dans les limites techniques, ni dans le budget, ni même dans le manque de connaissances. Le plus grand défi était celui de convaincre les dirigeants que ces changements étaient la voie à suivre.
Par exemple, les cadres supérieurs ont tendance à croire que multiplier les e-mails augmente les ventes. Mais au-delà d’un certain point, l’envoi à des fréquences plus élevées peut nuire encore plus à la délivrabilité, en poussant les lecteurs à se désabonner. « Une grande partie de la direction est très sceptique », déclare M. Wilmott. « En outre, dans de nombreux cas, ils pensent s’y connaître en e-mails parce qu’ils savent comment les envoyer. C’est un comme si l’on disait : « je sais comment faire pour envoyer un e-mail à ma mère, donc je sais tout à ce sujet. C’est facile. »
Mais il existe un code que même M. Wilmott ne parvient pas toujours à déchiffrer. Une fois que vous atterrissez dans le dossier spam, il n’y a pas de solution universelle pour en sortir. Les plateformes d’e-mail retravaillent et affinent constamment leurs filtres faire face aux derniers stratagèmes de spam, de sorte que ce qui fonctionne un jour peut s’avérer inefficace le lendemain. « On n’apprend pas ça à l’école », confie M. Wilmott à IBM Think lors d’une interview. « Tenter de comprendre ces choses s’apparente au processus d’essai-erreur. »
Au début de la nouvelle année, Mme Kaczyński a organisé une réunion avec ses collègues. Elle savait comment elle était sortie des boîtes de réception des clients, mais elle ne savait pas comment y revenir. À l’approche des fêtes de fin d’année, son équipe a décidé qu’il était temps de demander l’aide d’une agence tierce chargée de la délivrabilité. L’agence a réalisé un audit, puis a recommandé des changements difficiles, mais nécessaires.
Le bouncer devrait se séparer des abonnés qui avaient cessé de s’engager. Il créerait des sous-domaines distincts pour les e-mails marketing, transactionnels et professionnels afin que les problèmes de spam sur un canal de communication ne puissent pas se répercuter sur les autres. Et au lieu d’envoyer des e-mails en masse, il répartirait les envois non urgents sur plusieurs jours.
En l’espace de deux ou trois semaines, l’entreprise a pu recommencer à communiquer avec son public et, après quelques mois, elle a retrouvé son volume d’envoi habituel. Le véritable test aura eu lieu à l’approche du Black Friday 2025, lorsqu’elle aura enfin eu l’occasion de récupérer les ventes qu’elle avait ratées l’année précédente.
OutVoice, en revanche, n’a jamais obtenu le dénouement espéré. Comme beaucoup d’entreprises confrontées à des problèmes de délivrabilité, la société s’est contentée de résister à la tempête et d’attendre que les algorithmes anti-spam se tournent vers une autre victime peu méfiante.
Au bout de quelques mois, Study Hall a miraculeusement recommencé à apparaître dans les boîtes de réception de ses abonnés, sans les avertissements d’hameçonnage qui avaient hanté ses envois précédents. Si M. Diao était soulagé que les abonnés soient restés dans les parages pendant la période difficile, il n’était pas satisfait de la façon dont le processus s’était déroulé. « J’espère que cela ne se reproduira plus », a-t-il dit. « Je ne sais pas si nous y sommes mieux préparés qu’avant. »
M. Diao comprend que les fournisseurs de messagerie privilégient la prudence parce qu’ils veulent protéger leurs utilisateurs. Mais il estime qu’il devrait y avoir davantage de mécanismes permettant aux entreprises bien intentionnées de s’adresser à ces services en cas d’urgence en matière de délivrabilité. Idéalement, dit-il, les expéditeurs auraient plus de moyens (une ligne d’assistance, par exemple) pour défendre leur cause et contraindre les fournisseurs de messagerie à les écouter. « S’ils ont le pouvoir de détruire des entreprises comme ça, il devrait vraiment y avoir une procédure d’appel rapide », déclare-t-il.
Cependant, il est difficile de distinguer les expéditeurs bien intentionnés des acteurs malveillants, déclare M. Iverson. Les listes de blocage anti-spam indépendantes et les géants des services de messagerie ont du mal à suivre les spammeurs, qui utilisent de plus en plus l’IA et d’autres technologies émergentes pour échapper aux algorithmes. Si les filtres anti-spam réagissent parfois de manière excessive et bloquent des expéditeurs bien intentionnés, l’alternative pourrait être un retour au début des années 2000, quand les boîtes de réception étaient inondées de courrier indésirable. « Il faut beaucoup de travail pour que l’e-mail reste un bon écosystème de communication », affirme-t-il. « Même s’ils sont invisibles, les efforts requis pour maintenir cet écosystème en état de fonctionnement sont immenses. »
En outre, les filtres anti-spam pourraient être le signal d’alarme dont certaines entreprises ont besoin pour repenser leur stratégie. « Parfois, je trouve qu’ils vous rendent service en sonnant l’alarme », déclare M. Bonar, cofondateur du sommet sur la délivrabilité. « Chaque plainte pour spam ou désabonnement s’expliquant par une erreur de votre part a un impact négatif sur votre résultat net. »
Au cours des semaines cruciales qui ont précédé les fêtes de fin d’année, le dossier de courrier indésirable de M. Kaczyński est resté vide, et c’était revigorant. Après avoir réduit sa liste d’abonnés de près de moitié et fait la promotion d’une vente presque identique à celle de l’année dernière (alors que la période des fêtes n’en était qu’à sa moitié), la start-up avait déjà enregistré une croissance de 35 % d’une année sur l’autre, contre 5 % l’année précédente. Au total, il aura fallu près d’un an d’expérimentation intense pour revenir sur la bonne voie.
« En 2024, nous avions raté le coche de peu », déclare M. Kaczyński. La situation est complètement différente cette fois-ci. « Toutes les connaissances, l’expérience, les mesures de protection et les routines dont nous disposons actuellement, assorties d’une base de délivrabilité très stable et solide, nous permettront de surfer sur la vague pendant la période la plus chargée de l’année. »
Découvrez comment la séparation du DNS et du CDN peut accroître les performances, les économies et la résilience. Apprenez pourquoi la gestion indépendante du DNS permet de mieux contrôler la direction du trafic, la surveillance des performances et la résilience sur plusieurs fournisseurs CDN.
Choisir le bon fournisseur DNS est essentiel pour gérer le trafic, assurer la résilience et optimiser les performances. Découvrez les quatre facteurs clés à prendre en compte, du profil de risque et des besoins des développeurs à la gestion de plusieurs CDN et aux exigences de performance.
Découvrez comment le DNS géré améliore les performances et la sécurité, réduisent la latence et rationalisent vos opérations. Découvrez les différences entre le DNS géré et autogéré, et explorez les principaux avantages pour votre entreprise.
Explorez les avantages et les défis du DNS auto-hébergé faisant autorité pour les grandes entreprises. Découvrez les complexités masquées de l’auto-hébergement et pourquoi les solutions DNS gérées pourraient être la meilleure solution en termes d’évolutivité, de résilience et de rentabilité.
IBM NS1 Connect est un service cloud entièrement géré pour le DNS d’entreprise, le DHCP, la gestion des adresses IP et la direction du trafic des applications.
Les solutions de mise en réseau cloud d’IBM assurent une connectivité haute performance pour alimenter vos applications et vos activités.
Consolidez le support des centres de données avec IBM Technology Lifecycle Services pour la mise en réseau cloud et plus encore.
Renforcez la résilience de votre réseau avec IBM NS1 Connect. Lancez-vous avec un compte développeur gratuit pour explorer les solutions DNS gérées ou réservez une démo en direct pour découvrir comment notre plateforme peut optimiser les performances et la fiabilité de votre réseau.