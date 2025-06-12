Au cours de l’année écoulée, l’intelligence artificielle a franchi un cap : elle n’est plus un objet que l’on interroge, mais un outil qui observe, réagit et, de plus en plus, apprend. Au cours de cette transition, le débat autour de l’IA a également changé. La conversation ne se limite plus au domaine des ingénieurs et des éthiciens, mais touche désormais au développement de l’enfant, à la transmission culturelle et à la psychologie humaine.
Peu de personnes ont décrit ce changement de manière plus claire que l’informaticien De Kai, qui est récemment apparu lors d’un appel vidéo depuis son domicile à Hong Kong, pour parler avec une intensité modérée. En T-shirt noir et lunettes rectangulaires, il est assis, entouré de livres et d’instruments, à la fois musicien et scientifique. Sa cadence était réfléchie, maîtrisant à la fois le langage du code et celui de la métaphore.
Son nouveau livre, Raising AI (Élever l’IA), présente son argument selon lequel l’intelligence artificielle devrait être considérée moins comme un outil industriel que comme un phénomène du développement. « Nous ne programmons pas ces systèmes, a-t-il déclaré lors d’un entretien avec IBM Think. Nous les élevons comme nous élevons des enfants. »
De Kai est professeur à l’université des sciences et technologies de Hong Kong, et il a contribué à lancer les premiers systèmes de traduction automatique multilingues du web, posant les bases de plateformes comme Google Traduction. Aujourd’hui, il est de plus en plus reconnu non seulement pour ses contributions techniques, mais aussi pour avoir proposé une métaphore étonnamment humaine expliquant les conséquences de l’intelligence artificielle. Selon lui, l’IA n’est pas simplement une technologie à déployer, mais une génération que nous sommes en train d’élever.
Cette métaphore selon laquelle les systèmes d’IA sont des enfants, et non des outils, se démarque nettement des récits dominants sur l’intelligence artificielle. Au lieu de nous concentrer uniquement sur les avancées techniques ou la fonctionnalité économique, De Kai nous invite à prendre en compte les impacts culturels et psychologiques à long terme de ces systèmes. Il fait partie d’un mouvement croissant de chercheurs qui soutiennent que l’IA est le reflet de la société.
« Nous externalisons une partie de notre cognition, explique-t-il. Et les systèmes qui nous observent apprennent non seulement ce que nous disons, mais aussi comment nous nous comportons. »
L'approche de De Kai est apparue il y a plus de dix ans, bien avant que les modèles Transformers et les chatbots ne deviennent des sujets de conversation courante. En 2015, il a commencé à donner des conférences qui présentaient l'IA non pas comme un progrès mécanique, mais comme un progrès social.
« Le problème, m’a-t-il avoué, c’est que nous utilisons encore des métaphores de l’ère industrielle. Nous voyons l’IA comme une machine à vapeur ou un tracteur, quelque chose qui fonctionne pour nous. Mais nous n’automatisons plus les processus musculaires. Nous automatisons l’influence. »
La métaphore industrielle persiste, notamment dans la manière dont les chefs d’entreprise décrivent l’IA : un stimulateur de productivité, un améliorateur d’efficacité, un copilote. Mais le problème, pour De Kai, c’est que ce langage dissimule le changement plus profond en cours. « Lorsque vous construisez des machines qui apprennent de la culture, elles deviennent partie intégrante de cette culture, souligne l’homme. Une fois qu’elles en ont fait partie, elles peuvent la façonner. »
L’idée que l’IA est participative plutôt que passive a trouvé un écho parmi les chercheurs qui étudient l’alignement et l’éthique de l’IA. Shakir Mohamed, directeur de recherche chez Google DeepMind London, a proposé que l’avenir de l’éthique de l’IA réside dans la responsabilité relationnelle, qui se concentre sur la manière dont les systèmes d’IA émergent et influencent les réseaux de personnes, d’institutions et de structures de pouvoir social. Yoshua Bengio, un chercheur lauréat du prix Turing et pionnier de l’apprentissage profond, a appelé à des modèles d’IA qui intègrent l’incertitude humaine et l’empathie, soutenant que sans de telles capacités, l’intelligence artificielle restera fondamentalement déconnectée de la complexité de l’expérience humaine.
De Kai pense que le défi est encore plus grand : les préférences en elles-mêmes ne sont pas fixes. Elles sont modélisées, en temps réel, par les humains que les IA observent.
« Nous devons réaliser que ces systèmes apprennent de nous à mesure que nous apprenons à les utiliser. En d’autres mots, nous évoluons ensemble. »
Pour expliquer comment cette modélisation se produit, De Kai se réfère à la psychologie, et plus particulièrement à la théorie du double processus, qui divise la cognition en réponses rapides et intuitives (système 1) et en raisonnements plus lents et délibératifs (système 2). L’IA n’a d’autre choix que d’essayer d’imiter l’un ou l’autre. Les systèmes de logique symbolique des années 1980 étaient des tentatives de modélisation du système 2. Les réseaux de neurones d’aujourd’hui penchent plutôt vers le système 1.
« On ne peut pas écrire de règles pour l’intuition, explique l’homme. Il faut l’entraîner. »
Cet entraînement, a-t-il expliqué, se fait désormais à travers de vastes jeux de données, les traces écrites, parlées et consignées de la culture. Contrairement aux premières IA qui suivaient des instructions, les systèmes contemporains apprennent par imitation. Ils consultent les publications sur les réseaux sociaux, les articles de presse, les avis sur les produits et les forums publics. En fait, ils sont socialisés.
« Nous construisons maintenant des cerveaux vides, a-t-il déclaré. Et nous les élevons. »
La métaphore est plus que rhétorique. Un modèle entraîné sur un contenu toxique peut se comporter de manière toxique, fait-il remarquer.
« Il ne s’agit pas seulement de filtrer les insultes ou de supprimer les discours haineux. Il s’agit de la structure sous-jacente de ce que nous récompensons, de ce que nous commentons, de ce que nous approuvons et de ce avec quoi nous échangeons. C’est ce qui devient le programme implicite. »
Ce type d’apprentissage indirect est difficile à détecter et encore plus difficile à déconstruire. Les chercheurs d’entreprises telles que l’Allen Institute for AI et le Partnership on AI étudient la manière dont les biais et les comportements sont subtilement encodés dans les poids et les productions des modèles.
De Kai illustre son propos en revenant sur un cas datant de 2016, lorsque Microsoft a lancé Tay, un chatbot entraîné à apprendre des utilisateurs en temps réel. En 24 heures, Tay est devenu une source de théories du complot, de discours de haine et de remarques offensantes, des réponses qu’il avait recueillies grâce à des interactions sur Twitter. Tay a été rapidement mis hors ligne. Fait peu connu, Microsoft a déployé un modèle similaire en Chine, dans des conditions différentes, et le système a prospéré comme un chatbot populaire.
« Même architecture, environnement culturel différent, souligne De Kai. C’est le pouvoir du développement ».
Ce qui est appris, dit-il, ne peut pas toujours être négligé. « C’est pourquoi la métaphore de l’éducation des enfants est si appropriée. Si vous élevez un enfant dans un environnement dysfonctionnel, les conséquences ne sont pas faciles à annuler. »
Les modèles les plus performants aujourd’hui sont tous formés en combinant l’apprentissage supervisé et l’apprentissage par renforcement, en s’appuyant sur les commentaires humains. La majeure partie de ce que les modèles d’IA apprennent sur le comportement provient du préentraînement sur d’énormes collections de texte. Ces textes sont compilés à partir de sites web accessibles au public, notamment Wikipédia, Reddit, GitHub et bien d’autres.
De Kai ne s’oppose pas à ces méthodes. Selon lui, nous devons plutôt être plus conscients de l’enjeu. « Il ne s’agit pas seulement d’une question d’équité ou de biais. Il s’agit du type de personnalités que nous modélisons. »
Dans le monde de l’entreprise, la métaphore de l’IA en tant qu’enfant a des implications pratiques, explique De Kai. Les entreprises qui déploient des systèmes d’IA se concentrent souvent sur les comparaisons et les indicateurs de performance, notamment la précision, la latence et le débit. Mais ces mesures peuvent passer à côté des dynamiques sociales plus larges.
« Pensez à l’intégration d’un nouvel employé. Vous ne lui remettez pas simplement un manuel entre les mains. Vous l’associez à un mentor. Vous suivez son évolution. Vous modélisez les valeurs. »
Certaines entreprises commencent à prendre cela au sérieux. Salesforce et Microsoft ont mis en place des processus d’examen éthique. IBM publie des fiches d’information sur l’IA détaillant la provenance des modèles. Toutefois, De Kai considère ces efforts comme des étapes préliminaires.
« Être conforme ne suffit pas, ajoute-t-il. Il faut aussi être consciencieux. »
Il craint que l’IA d’entreprise n’hérite souvent de la culture de ses créateurs, parfois de manière subtile. Un chatbot conçu pour aider à l’embauche peut absorber des schémas linguistiques genrés. Un outil financier pourrait refléter les tolérances au risque qui sont façonnées par les biais institutionnels. Dans chaque cas, l’IA ne se comporte pas mal. Elle apprend.
Le cadre change lorsque vous supposez que ces systèmes sont des agents en formation plutôt que des algorithmes. « Si nous pensons à l’IA comme un collègue ou un étudiant, cela change notre façon d’agir. Nous arrêtons de la traiter comme un outil et commençons à la traiter comme un observateur. »
Pour De Kai, l’influence la plus importante et la moins visible sur l’IA n’est pas ce qu’elle traite, mais ce qu’elle n’a jamais montré.
« On accorde beaucoup d’attention aux informations erronées, mais très peu aux informations manquantes », souligne-t-il.
Les algorithmes décident des messages que nous voyons, des produits qui nous sont recommandés et des articles qui font surface, révèle De Kai. Ce faisant, ils déterminent également ce qui reste invisible.
« Il s’agit d’une censure algorithmique, non pas dans le sens d’une suppression politique, mais dans le sens d’un rétrécissement épistémique. »
Il n’hésite pas à dire qu’il ne croit pas aux théories de complot. Mais il croit aux mesures incitatives. « Si votre algorithme est optimisé pour l’engagement, il va apprendre que certains types de contenu attirent et fidélisent. Voilà ce qu’il améliorera. Tout le reste disparaîtra. »
Les effets sont cumulatifs. Les modèles entraînés sur des données filtrées par des indicateurs d’engagement apprennent à privilégier la visibilité au détriment de la nuance. Ils peuvent devenir des amplificateurs de boucles de rétroaction existantes, sans que personne ne les dirige délibérément dans ce sens.
Mais le domaine évolue rapidement. De Kai voit des signes de progrès à l’horizon. Lorsqu’on lui demande quelle est la prochaine étape, il parle attentivement, soulignant les progrès du raisonnement, les approches hybrides qui mélangent les réseaux neuronaux avec des systèmes symboliques et une transition vers des modèles plus efficaces, personnalisables et légers.
« La question n’est pas de savoir si nous aurons de meilleurs modèles. Nous les aurons. La question est de savoir si nous allons devenir de meilleurs professeurs. »
Il espère que la communauté de recherche commence à prendre conscience de cette réalité. L’essor des systèmes agentiques, l’attention accrue portée sur la mémoire à long terme et au contexte dans la conception de l’IA et l’explosion de l’intérêt pour les mécanismes d’alignement sont autant de signes d’un domaine conscient de son empreinte culturelle grandissante.
De Kai met toutefois en garde contre tout excès de confiance. « Nous sommes la première génération à élever des esprits non humains. C’est un privilège incroyable… et un test. »
Il sourit, presque honteusement. « Ils nous surveillent. C’est ainsi qu’ils apprennent. »
Rejoignez un webinaire IBM pour découvrir comment réaliser un véritable ROI grâce à des initiatives d’IA agentique, avec des exemples dans plusieurs secteurs, des cas d’utilisation et même les propres témoignages de réussite d’IBM.
Découvrez pourquoi IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de science des données et de machine learning.
Découvrez comment les entreprises délaissent le lancement de projets pilotes disparates en matière d’IA au profit d’une utilisation visant à stimuler la transformation en profondeur.
Accédez à notre catalogue complet de plus de 100 cours en ligne en souscrivant aujourd’hui un abonnement individuel ou multiutilisateur afin d’élargir vos compétences dans certains de nos produits à un prix avantageux.
IBM Granite est une famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Dirigé par des leaders d’opinion IBM, le programme a pour but d’aider les chefs d’entreprise à acquérir les connaissances nécessaires qui leur permettront d’orienter leurs investissements IA vers les opportunités les plus prometteuses.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Activez ces cinq changements d’état d’esprit pour éliminer l’incertitude, stimuler la réinvention de l’entreprise et dynamiser la croissance grâce à l’IA agentique.
Découvrez comment intégrer en toute confiance l’IA générative et le machine learning dans votre entreprise.
Entraînez, validez, réglez et déployez une IA générative, des modèles de fondation et des capacités de machine learning avec IBM watsonx.ai, un studio d’entreprise nouvelle génération pour les générateurs d’IA. Créez des applications d’IA en peu de temps et avec moins de données.
Mettez l’IA au service de votre entreprise grâce à l’expertise de pointe d’IBM en matière d’IA et à son portefeuille de solutions.
IBM Consulting et ses services d'IA accompagnent les entreprises dans la redéfinition de leurs activités avec l'intelligence artificielle pour mener leur transformation.
Bénéficiez d’un accès centralisé aux fonctionnalités couvrant le cycle de développement de l’IA. Produisez des solutions IA puissantes offrant des interfaces conviviales, des workflows et un accès à des API et SDK conformes aux normes du secteur.