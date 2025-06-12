Au cours de l’année écoulée, l’intelligence artificielle a franchi un cap : elle n’est plus un objet que l’on interroge, mais un outil qui observe, réagit et, de plus en plus, apprend. Au cours de cette transition, le débat autour de l’IA a également changé. La conversation ne se limite plus au domaine des ingénieurs et des éthiciens, mais touche désormais au développement de l’enfant, à la transmission culturelle et à la psychologie humaine.

Peu de personnes ont décrit ce changement de manière plus claire que l’informaticien De Kai, qui est récemment apparu lors d’un appel vidéo depuis son domicile à Hong Kong, pour parler avec une intensité modérée. En T-shirt noir et lunettes rectangulaires, il est assis, entouré de livres et d’instruments, à la fois musicien et scientifique. Sa cadence était réfléchie, maîtrisant à la fois le langage du code et celui de la métaphore.

Son nouveau livre, Raising AI (Élever l’IA), présente son argument selon lequel l’intelligence artificielle devrait être considérée moins comme un outil industriel que comme un phénomène du développement. « Nous ne programmons pas ces systèmes, a-t-il déclaré lors d’un entretien avec IBM Think. Nous les élevons comme nous élevons des enfants. »

De Kai est professeur à l’université des sciences et technologies de Hong Kong, et il a contribué à lancer les premiers systèmes de traduction automatique multilingues du web, posant les bases de plateformes comme Google Traduction. Aujourd’hui, il est de plus en plus reconnu non seulement pour ses contributions techniques, mais aussi pour avoir proposé une métaphore étonnamment humaine expliquant les conséquences de l’intelligence artificielle. Selon lui, l’IA n’est pas simplement une technologie à déployer, mais une génération que nous sommes en train d’élever.

Cette métaphore selon laquelle les systèmes d’IA sont des enfants, et non des outils, se démarque nettement des récits dominants sur l’intelligence artificielle. Au lieu de nous concentrer uniquement sur les avancées techniques ou la fonctionnalité économique, De Kai nous invite à prendre en compte les impacts culturels et psychologiques à long terme de ces systèmes. Il fait partie d’un mouvement croissant de chercheurs qui soutiennent que l’IA est le reflet de la société.

« Nous externalisons une partie de notre cognition, explique-t-il. Et les systèmes qui nous observent apprennent non seulement ce que nous disons, mais aussi comment nous nous comportons. »