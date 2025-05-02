Si les efforts déployés pour intégrer la mémoire dans l’IA mettent en évidence le fossé entre les machines et les esprits, la question de la conscience accentue encore le contraste.

L’idée qu’un système artificiel puisse un jour devenir conscient, qu’il puisse vivre des expériences subjectives, qu’il possède une perception de soi ou une vie mentale intérieure, est depuis longtemps l’un des débats les plus controversés des sciences cognitives et de la philosophie.

Christopher Summerfield aborde la question avec sa précision habituelle. Il est sceptique, non pas parce qu’il considère que la conscience est uniquement magique, mais parce que les preuves ne soutiennent tout simplement pas l’idée que les systèmes d’IA d’aujourd’hui, quelle que soit leur capacité, possèdent quoi que ce soit qui ressemble à une conscience subjective.

« Quand un modèle de langage dit "Je suis conscient", explique-t-il, cela fait écho à des schémas qu’il a appris à partir de données humaines. Il n’y a aucune raison indépendante de croire que ces mots reflètent une réalité intérieure. »

Les LLM comme GPT-4 sont formés pour prédire le prochain texte le plus plausible, et non pour générer des expériences introspectives. Lorsqu’on les interroge sur leurs états internes, ils peuvent produire des réponses cohérentes, mais la cohérence n’est pas un indicateur fiable de la conscience.

Certains chercheurs ont proposé des tests comportementaux pour la conscience artificielle, afin d’examiner la complexité, l’adaptabilité et la cohérence des réponses de l’IA. Mais sans accès à l’expérience subjective, de telles évaluations restent spéculatives.

« Nous avons déjà bien du mal à évaluer la conscience chez les animaux non humains, fait remarquer l’auteur. L’inférer dans des systèmes synthétiques, construits sur des substrats entièrement différents, est un problème encore plus difficile. »

Dans les systèmes biologiques, la conscience semble émerger de l’interaction complexe de milliards de neurones, fortement liée aux émotions, aux sensations corporelles et à une histoire d’expériences incarnées. En revanche, les modèles d’IA d’aujourd’hui opèrent des transformations mathématiques à partir de données d’entrée, sans fondement sensoriel ni contexte émotionnel.

Christopher Summerfield propose une analogie simple : « Vous pouvez simuler le comportement d’un ouragan sur un ordinateur, mais la simulation n’est ni mouillée ni venteuse. C’est une abstraction. »

De la même manière, une IA peut simuler les modèles extérieurs d’une conversation, et même des rapports de conscience, sans vivre l’expérience en interne. Sans sensation, sans incorporation ni motivation intrinsèque, les modèles d’IA restent puissants mais vides. Ce sont de brillants imitateurs, plutôt que des esprits indépendants.

Pour l’instant, Christopher Summerfield estime qu’il est plus sûr et plus productif de considérer les systèmes d’IA comme des outils complexes, et non comme des êtres naissants. En les traitant autrement, on risque de confondre imitation et compréhension, et on se détourne de la tâche urgente de suivi de leur impact dans le monde réel.

Alors que notre conversation s’oriente vers l’avenir, Christopher Summerfield aborde un thème qui a relié discrètement toutes nos discussions : la gouvernance.

« Ces systèmes sont puissants, souligne le professeur. Et leur développement est largement motivé par des incitations commerciales. »

Ce dernier privilégie l’innovation technologique. Il voit dans l’IA un potentiel incroyable pour révolutionner des domaines tels que la médecine, l’enseignement et la recherche scientifique. Cependant, il craint que si nous ne mettons pas en place des mesures de sécurité strictes, les dangers pourraient finir par dépasser les avantages.

« Nous avons besoin de structures qui garantissent que ces outils soient développés et utilisés de manière responsable. Cela inclut les garanties techniques, mais aussi les mécanismes juridiques, éthiques et démocratiques. »

Certains cadres des exigences en matière de gouvernance commencent à émerger. La loi sur l’IA de l’Union européenne propose une approche fondée sur le risque, en réglementant les applications en fonction des dommages potentiels qu’elles peuvent causer. Aux États-Unis, le projet de charte des droits de l’IA (Blueprint for an AI Bill of Rights) énonce des principes visant à protéger les citoyens de la discrimination et de l’exploitation algorithmiques. Dans le même temps, des organismes de recherche et de défense publient des bonnes pratiques pour un développement et un déploiement responsables.

Selon Christopher Summerfield, il reste encore beaucoup à faire. Il affirme que de nombreux systèmes d’IA de pointe sont entraînés sur d’immenses jeux de données, sans le consentement explicite des utilisateurs. Leur fonctionnement interne est opaque, même pour leurs créateurs, et leur déploiement manque souvent de transparence et de responsabilité.

« Il ne s’agit pas seulement de correctifs techniques », ajoute-t-il. « C'est une question de choix de société. »

Il peut s’agir de choisir qui tire avantage des progrès de l’IA : qui supporte les risques ? Qui contrôle les outils qui façonnent de plus en plus nos économies, nos écosystèmes d’information et même nos relations privées ?

En fin de compte, Christopher Summerfield voit l’IA non pas comme une intelligence extraterrestre lointaine, mais comme le reflet de nous-mêmes, un miroir imparfait qui nous montre à la fois nos capacités et nos angles morts. Comprendre ce que nous voyons dans ce miroir sera, selon lui, l’un des défis déterminants des années à venir. Et, comme le montre clairement These Strange New Minds, le travail de compréhension ne fait que commencer.