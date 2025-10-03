Shanker Ramamurthy a cité une étude récente de l’IBM Institute for Business Value, Perspectives mondiales pour les banques et les marchés financiers en 2025, qui a mis en lumière la réalité du retour sur investissement (ROI) dans le secteur bancaire actuel. « Dans l’ensemble, les banques n’atteignent pas le coût de leur capital », a-t-il déclaré. En d’autres termes, le rendement des capitaux propres d’une banque typique est inférieur au taux de rendement requis pour couvrir le risque de l’investissement.

Comme l’a ajouté le professionnel, ce fossé se comble généralement de lui-même dans le secteur bancaire par des fusions et acquisitions : « Nous pouvons facilement affirmer qu’au cours des trois prochaines années, les fusions et acquisitions seront plus courantes. Sur les marchés matures comme les États-Unis, la consolidation est déjà à l’ordre du jour. Nous allons assister à une accélération. »

Pour Shanker Ramamurthy, le fait de repenser les coûts et l’efficacité est un autre thème majeur dans le secteur bancaire mondial. Les ratios coût-revenu, c’est-à-dire le rapport entre les coûts d’exploitation et le revenu d’exploitation, « ont été obstinément bloqués, malgré les efforts déployés par les banques pour résoudre le problème. » Il a cité les données de la nouvelle enquête IBM auprès des DSI, Le problème des 94 % dans les systèmes bancaires centraux : aux États-Unis, par exemple, le ratio coût/revenu atteint 62 %. En Europe, il atteint environ 54 %, tandis qu’en Amérique latine et en Asie-Pacifique, il est encore plus faible. « Les marchés matures offrent de nombreuses opportunités », souligne l’homme.