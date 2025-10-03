« L’IA va impacter tous les aspects du secteur bancaire tel que nous le connaissons », a déclaré Shanker Ramamurthy, associé directeur mondial IBM pour les services bancaires et les marchés financiers, s’exprimant depuis le parc des expositions de Francfort lors de la conférence Sibos cette semaine.
Lors de son intervention intitulée « Scaling AI within the banking enterprise » (Mettre à l’échelle l’IA au sein de l’entreprise bancaire), Shanker Ramamurthy s’est intéressé à la façon dont les institutions financières avant-gardistes passent de l’expérimentation de l’IA à son exécution. Il s’est concentré sur les « trois choses qui empêchent les PDG et les CXO de fermer l’œil » : la croissance, la performance, le coût, l’efficacité, la posture de conformité réglementaire et l’atténuation des risques. L’IA sera au cœur de ces trois aspects, a-t-il expliqué.
Shanker Ramamurthy a cité une étude récente de l’IBM Institute for Business Value, Perspectives mondiales pour les banques et les marchés financiers en 2025, qui a mis en lumière la réalité du retour sur investissement (ROI) dans le secteur bancaire actuel. « Dans l’ensemble, les banques n’atteignent pas le coût de leur capital », a-t-il déclaré. En d’autres termes, le rendement des capitaux propres d’une banque typique est inférieur au taux de rendement requis pour couvrir le risque de l’investissement.
Comme l’a ajouté le professionnel, ce fossé se comble généralement de lui-même dans le secteur bancaire par des fusions et acquisitions : « Nous pouvons facilement affirmer qu’au cours des trois prochaines années, les fusions et acquisitions seront plus courantes. Sur les marchés matures comme les États-Unis, la consolidation est déjà à l’ordre du jour. Nous allons assister à une accélération. »
Pour Shanker Ramamurthy, le fait de repenser les coûts et l’efficacité est un autre thème majeur dans le secteur bancaire mondial. Les ratios coût-revenu, c’est-à-dire le rapport entre les coûts d’exploitation et le revenu d’exploitation, « ont été obstinément bloqués, malgré les efforts déployés par les banques pour résoudre le problème. » Il a cité les données de la nouvelle enquête IBM auprès des DSI, Le problème des 94 % dans les systèmes bancaires centraux : aux États-Unis, par exemple, le ratio coût/revenu atteint 62 %. En Europe, il atteint environ 54 %, tandis qu’en Amérique latine et en Asie-Pacifique, il est encore plus faible. « Les marchés matures offrent de nombreuses opportunités », souligne l’homme.
Selon Shanker Ramamurthy, l’atténuation des risques et les problèmes de conformité « sont un domaine dans lequel les banques investissent de manière disproportionnée ». La raison, expliqua-t-il, est évidente : un renforcement de la réglementation au niveau mondial. « Une banque mondiale multi-juridictionnelle peut avoir à respecter 12 000 réglementations distinctes dans le monde entier. »
En outre, l’IA générative va permettre la création de plus de logiciels, ce qui entraînera une plus grande surface d’attaque en matière de cybersécurité, ajoute le professionnel.
Sans parler du fait que l’informatique quantique à grande échelle et tolérante aux pannes est imminente, citant la projection du PDG d’IBM, Arvind Krishna, selon laquelle elle serait disponible d’ici 2029. Selon Shanker Ramamurthy, l’un des inconvénients potentiels de ce saut de géant est qu’il peut augmenter les risques. « Les acteurs malveillants cherchent à voler des données chiffrées, comme des numéros de sécurité sociale, et à les conserver en attendant que l’informatique quantique soit disponible. D’autre part, l’informatique quantique permet de résoudre des problèmes que les ordinateurs traditionnels ne sont pas en mesure de résoudre efficacement ou en temps opportun, notamment l’optimisation des prix, la simulation efficace de la frontière ou encore la gestion des risques en temps réel, ce qui représente d’énormes opportunités pour les années à venir. »
Comme l’explique Shanker Ramamurthy, ces 50 dernières années, « environ deux tiers à trois quarts des investissements dans la technologie, les personnes et les processus bancaires ont été consacrés au middle et back-office », le reste étant consacré au front-office, à savoir les « clients, canaux, écosystèmes, plateformes et partenariats ». Pour lui, cette situation n’est plus durable, car elle a conduit à « une technologie et des processus complexes, rigides et coûteux, soutenus par des systèmes monolithiques qui rendent le changement très difficile ».
Comme le souligne Shanker Ramamurthy, c’est un modèle obsolète, ajoutant que le modèle bancaire de demain sera « radicalement repensé » et « renversera la pyramide ». L’IA générique, le cloud hybride et, à terme, l’informatique quantique simplifieront les processus de middle et de back-office, libérant ainsi les banques pour qu’elles se concentrent sur le client. « Cette transition entre le modèle économique d’hier et celui de demain n’est pas facultative », a-t-il déclaré.
Selon le professionnel, l’une des particularités de la technologie de l’IA est qu’elle marque « la première fois dans ma carrière que j’observe d’autres secteurs adopter une technologie beaucoup plus largement et rapidement à l’échelle de l’entreprise que le secteur bancaire ». Cela se comprend, selon lui, étant donné le risque et l’exposition réglementaire uniques que les institutions financières doivent gérer. Mais le changement arrive, et vite. Selon Le problème des 94 % dans les systèmes bancaires centraux, plus de 90 % des entreprises envisagent d’intégrer l’IA d’ici 2028.
« Nous vivons une période vraiment intéressante pour le secteur bancaire dans son ensemble, a-t-il souligné. Il ne s’agit pas seulement de guider la technologie. Les capacités technologiques éclairent la stratégie commerciale. »
Le principal avantage que les institutions financières retirent de l’IA, en particulier de l’IA générative, réside dans le cycle de vie du développement des logiciels [SDLC], où la productivité pourrait s’améliorer de 20 %, a déclaré Shanker Ramamurthy. Il cite un exemple frappant de la vie réelle : Bradesco, une grande banque d’Amérique latine et du Brésil, utilise l’IA générative pour traiter les 283 000 demandes mensuelles de ses clients, réduisant les temps d’attente de 10 minutes à quelques secondes.
La meilleure étude de cas d’IBM est peut-être IBM elle-même. C’est en tout cas ce qu’affirme Shanker Ramamurthy : « Nous testons nous-mêmes les solutions que nous créons. » Se présentant comme un « client zéro », IBM teste les capacités de l’IA en interne avant de les déployer auprès de ses clients. Les résultats sont impressionnants : plus de 86 % des problèmes informatiques soulevés par les employés d’IBM sont traités par l’outil d’IA générative « Ask IT ». Dans le même temps, 94 % des questions relatives aux ressources humaines sont traitées par « Ask HR ». Au total, « cela se traduit par des gains d’efficacité d’environ 4,5 milliards de dollars par an », a-t-il révélé.
Selon lui, ces gains d’efficacité ont permis aux employés d’IBM de « fonctionner deux fois plus vite » qu’auparavant, « améliorant ainsi les compétences des employés et rendant leurs tâches plus amusantes, plus productives et plus valorisantes ».
Les entreprises de technologie financière (fintechs) sont en concurrence avec les banques depuis des années. Une menace plus redoutable, comme l’affirme Shanker Ramamurthy, sont les fameuses « techfin » : des entreprises technologiques qui entrent dans le domaine des services financiers, par opposition aux start-ups comme Stripe, qui sont nées en tant que sociétés financières.
Apple, Google et Alibaba sont tous des exemples de techfins. À l’avenir, les fintechs et les techfins « s’attaqueront à certains des secteurs les plus rentables de la franchise bancaire », ajoute Shanker Ramamurthy. Toutefois, en ce qui concerne la transition vers l’IA, le secteur bancaire dispose d’un trésor méconnu de tous, que ces concurrents ne peuvent pas reproduire. « Dans ce nouveau monde, l’avantage naturel et équitable d’une banque, ce sont les données. »
Alors que la plupart des modèles d’IA ont déjà récolté la quasi-totalité des données accessibles au public, les banques disposent de données exclusives très précieuses : les données volumineuses relatives aux transactions des clients. « Au sein des institutions financières, j’irais jusqu’à dire que 95 % ou plus des données n’ont pas encore été maîtrisées dans le contexte de l’IA générative », a déclaré Shanker Ramamurthy.
Pour que le secteur bancaire reste compétitif dans un écosystème d’IA qui évolue rapidement, a souligné Shanker Ramamurthy, il est essentiel de saisir sa chance. « Pour les institutions financières, l’opportunité d’accélérer la mise en œuvre de ce modèle économique se présente en ce moment même. »
