Ruchir Puri, scientifique en chef chez IBM, plaide en faveur d’une intelligence artificielle utile

M. Puri m’a parlé depuis son bureau du centre de recherche Thomas J. Watson d’IBM à Yorktown Heights, dans l’État de New York. Le bâtiment, une structure moderniste imposante nichée dans les collines boisées à environ une heure au nord de Manhattan, dégage la gravité tranquille d’un lieu où les avancées scientifiques se font à l’abri des regards. Les visiteurs passent devant des plaques bleues gravées de formules mathématiques et des tableaux blancs marqués d’équations à moitié résolues. Conçu par l’architecte moderniste Eero Saarinen au début des années 1960, le laboratoire a été le théâtre de certaines des percées les plus célèbres d’IBM. Puri y travaille depuis des décennies.

Avec ses longs couloirs et sa vue sur la forêt, c’est le genre d’endroit où la réflexion à long terme semble non seulement possible, mais attendue. Un cadre parfaitement adapté à la façon dont Puri aborde son travail. Selon lui, ce passage à l’IAU n’est pas tant un changement radical qu’une continuation des questions qu’il se pose depuis des années. Il s’intéresse depuis longtemps aux systèmes qui présentent une valeur pratique à grande échelle, tels que les outils d’IA pour le développement de logiciels, qu’il décrit comme « étonnamment utiles », non seulement pour les experts, mais aussi pour les débutants qui apprennent à coder. Selon lui, cette large accessibilité reflète le véritable potentiel de l’IA.

Et lorsque les modèles sont intégrés dans des opérations réelles, explique M. Puri, les enjeux sont importants. Dans les secteurs de la banque, du transport et de la santé, par exemple, les petites erreurs peuvent se répercuter rapidement en cascade.

« Je pense que le public s’est fait une fausse idée à cause de toutes ces démonstrations tape-à-l’œil, explique M. Puri. ChatGPT, Midjourney, Sora… Tous sont incroyables. Mais dans le monde de l’entreprise, on ne peut pas halluciner un chiffre ou mal interpréter une réglementation. Tout doit être exact. »

Cette préoccupation a incité IBM à adopter un modèle hybride. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur des systèmes probabilistes, la société associe des modèles à des outils vérifiés, tels que des calculatrices, des API de recherche et des validateurs de données structurées, afin de minimiser les risques. Ces approches ne promettent pas une cognition semblable à celle des humains. Elles visent la cohérence. L’objectif est de garantir que les systèmes d’IA soient fiables dans des environnements à haut risque, où la précision et l’auditabilité importent plus que la créativité ou l’aisance conversationnelle.

« Il y a des cas d’utilisation où la créativité est un atout, dit-il, et d'autres où elle est un handicap. »

M. Puri cite l'expérience d'IBM en matière de développement de logiciels et d'automatisation comme preuve de concept. « Elle est devenue étonnamment utile », dit-il à propos de l’IA. « Des développeurs qui la trouvent utile dans leur vie quotidienne, aux étudiants qui apprennent à coder et à faire des choses, et qui trouvent aussi de l'aide auprès d'agents de codage automatisés, elle est devenue utile non seulement pour les experts, mais aussi pour tout le monde. »

Il se souvient des doutes initiaux de certains chercheurs quant à la difficulté pour les machines de s’attaquer au développement de logiciels, souvent considéré comme une tâche hautement créative et complexe. « Nous pensions que c’était une tâche très, très difficile », dit-il. Mais grâce à des LLM comme ChatGPT et à des modèles spécialisés internes, cette hypothèse ne s’est pas vérifiée. « Cela a été une surprise, non seulement pour moi, mais pour de nombreuses autres personnes. »

Selon M. Puri, l’implication plus large est que, puisque « toutes les entreprises sont désormais des entreprises basées sur les logiciels », l’utilité de l’IA dans le codage pourrait se traduire par une pertinence générale dans tous les secteurs.