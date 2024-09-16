L’impact de ces cyberattaques sur les opérations des restaurants a varié. Certaines ont provoqué des interruptions temporaires des activités et des pannes techniques à l’échelle du système affectant les commandes numériques, tandis que d’autres ont entraîné de brèves fermetures de sites physiques. Les données compromises incluent souvent des informations sur les employés, telles que des noms, des numéros de sécurité sociale et des numéros de permis de conduire, ainsi que des informations financières. En réponse, les entreprises concernées notifient généralement les victimes, proposent des services de surveillance de crédit ou de protection contre le vol d’identité, mettent en œuvre des plans de réponse aux incidents et font appel à des experts en cybersécurité ainsi qu’aux forces de l’ordre pour récupérer et sécuriser les systèmes.

Des conséquences juridiques se sont également présentées, certaines entreprises faisant l’objet de poursuites en recours collectif.

L’une des grandes tendances est l’augmentation des paiements numériques pour les transactions dans les restaurants ; aujourd’hui, environ 80 % des transactions sont numériques, ce qui signifie qu’il y a davantage de données numériques sur les clients et d’autres informations.

À l’instar des attaques dans d’autres secteurs, celles-ci révèlent une sophistication et une fréquence accrues, principalement sous la forme de phishing, de ransomware et de collecte d’identifiants. Ces attaques visent souvent les comptes de messagerie des employés et les systèmes de point de vente (POS), en exploitant le taux de rotation élevé et le faible niveau de sensibilisation à la cybersécurité du personnel des restaurants.

Les coûts liés aux violations dont sont victimes les restaurants sont en hausse et peuvent également entraîner des atteintes à la réputation, des perturbations opérationnelles, une perte de confiance de la clientèle et des sanctions juridiques.

Alors que les attaques contre les grandes chaînes de restaurants font la une de la presse, les petites entreprises de restauration sont encore plus vulnérables, car elles sont plus susceptibles de ne pas avoir les ressources et l’expertise des grandes chaînes et peuvent souvent utiliser des outils de sécurité adaptés aux consommateurs mais qui ne sont pas à la hauteur de la tâche de protection contre les principaux acteurs de la menace.