Les entreprises dotées d’un CAIO obtiennent de meilleurs résultats. Des dirigeants de Heineken, Schneider Electric et IBM expliquent comment ils y sont parvenus.
Le Chief AI Officer, ou « responsable de l’IA », est peut-être la fonction qui connaît la plus forte croissance en entreprise. Un nouveau rapport de l’Institute for Business Value (IBV) d’IBM, présenté lors de Think 2026, révèle que 76 % des entreprises interrogées déclarent disposer d’un CAIO en 2026, contre seulement 26 % en 2025. Et cela ne concerne pas uniquement des entreprises technologiques comme Meta et Salesforce, mais aussi des groupes comme Heineken, WPP, Nike et CVS Health. Une telle croissance peut donner une impression d’emballement. Pourtant, l’IBV a constaté que les entreprises dotées d’un Chief AI Officer obtenaient un retour sur investissement de l’IA supérieur de 5 %. Comment l’expliquer ?
À l’image de la technologie qui l’a fait émerger, le rôle de CAIO a gagné en maturité ces dernières années. « Autrefois, les Chief AI Officers étaient surtout des figures de proue, des évangélistes chargés de promouvoir l’IA », explique Jacob Dencik, Research Director à l’IBV, dans un entretien avec IBM Think. « Aujourd’hui, ils pilotent une véritable transformation par l’IA et aident les entreprises à passer des pilotes à des déploiements à grande échelle. »
Schneider Electric illustre clairement cette priorité donnée au déploiement. Le groupe mondial spécialisé dans les technologies de l’énergie a créé son poste de Chief AI Officer en 2021, bien avant que l’IA générative n’impose ce sujet à une grande partie du monde de l’entreprise. Dès le départ, le mandat confié à la direction de l’IA chez Schneider visait moins l’expérimentation pour elle-même que l’impact opérationnel. Comme l’a souligné Philippe Rambach, Chief AI Officer de l’entreprise, lors de son échange avec IBM Think, l’IA chez Schneider « part toujours d’un besoin métier, et non de la technologie ».
Pour autant, tout le monde n’est pas convaincu que les entreprises aient besoin de cette fonction. Tim Crawford, fondateur et CIO Strategic Advisor du cabinet d’études AVOA, considère l’essor du CAIO comme un phénomène déjà vu. Il le compare à l’essor du Chief Digital Officer il y a dix ans, une fonction souvent apparue rapidement dans les entreprises, avec des résultats contrastés, en particulier lorsque les entreprises se hâtaient de recruter des CDO externes, observe-t-il. Ces dirigeants rencontraient parfois des difficultés parce qu’ils « n’étaient pas suffisamment en phase avec l’entreprise » ; dans le même temps, la responsabilité centrale de la transformation digitale revenait souvent au CIO.
Sur le papier, l’essor du Chief AI Officer peut sembler redondant. De nombreuses entreprises ont ajouté l’IA au périmètre des CIO, CTO, Chief Data Officers et Chief Digital Officers. Mais comme les entreprises l’ont constaté ces deux dernières années, l’IA ne se comporte pas comme les technologies qui l’ont précédée. Son champ d’action est plus large, son rythme plus rapide et les attentes qu’elle suscite nettement plus élevées.
« L’IA traverse toute l’entreprise d’une manière que la plupart des autres technologies n’ont jamais connue », explique M. Dencik. Contrairement au cloud computing ou aux logiciels d’entreprise, qui relevaient principalement de l’IT, l’IA est un sujet sur lequel « chaque membre du comité de direction et chaque employé peut avoir des attentes », ajoute-t-il, notamment sur « ce qu’elle doit accomplir et la rapidité avec laquelle elle doit créer de la valeur ».
Chez Schneider Electric, cette ampleur a contribué à définir le rôle très tôt. Plutôt que de positionner l’IA comme une fonction technique autonome, l’entreprise a organisé ses efforts autour d’un modèle hub-and-spoke : une équipe IA centrale chargée de la stratégie, des standards et des outils, associée à une exécution intégrée dans les unités métier. Selon M. Rambach, cette approche permet de garder l’IA au plus près des vrais problèmes opérationnels, tout en évitant la fragmentation et les efforts redondants.
Crawford convient que la fragmentation de l’IA fait partie des principaux défis des dirigeants, mais il met en garde contre l’idée que chaque entreprise aurait besoin d’un CAIO autonome pour y répondre. Dans certains cas, estime-t-il, la responsabilité de l’IA peut relever du CIO, voire du CEO, à condition que la responsabilité soit clairement établie et que la coordination entre les fonctions soit solide. D’autres entreprises, de SAP à Nike, ont associé le rôle de CAIO à un autre titre de direction. Chez SAP, par exemple, Philip Herzig est à la fois CAIO et CTO, tandis qu’Alan John est Global Head of Data and AI chez Nike. Selon Crawford, l’enjeu principal n’est pas de savoir quel dirigeant porte l’IA, mais si l’entreprise dispose des structures de leadership nécessaires pour l’encadrer de manière responsable à mesure qu’elle se diffuse dans l’ensemble de l’activité.
Jacob Dencik souligne par ailleurs un écart croissant entre l’ambition et la réalité : les entreprises investissent massivement dans l’IA, mais peinent parfois à dépasser le stade des pilotes ou à mesurer leur impact. Il en résulte, selon lui, une pression pour créer « une capacité dédiée dans l’entreprise, capable de transformer réellement l’IA en valeur métier », plutôt que de laisser les initiatives se disperser entre les services sans coordination. C’est pourquoi elles recrutent un CAIO.
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Ce besoin d’autorité centrale explique en partie pourquoi de nombreux Chief AI Officers ne sont pas nécessairement rattachés à la direction technologique. Selon l’étude d’IBM, un nombre important d’entre eux reportent directement au CEO, voire au conseil d’administration, signe que l’IA est de plus en plus considérée comme un enjeu stratégique pour l’entreprise, et non comme un sujet de back-office.
« Il s’agit de faire le lien entre les enjeux métier et les enjeux technologiques », explique M. Dencik. « L’IA n’est plus seulement une discussion technologique. »
Schneider Electric a adopté une approche similaire lors de la création de cette fonction, en ancrant volontairement le pilotage de l’IA dans des priorités métier telles que l’efficacité énergétique, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et les résultats en matière de durabilité. Selon Philippe Rambach, la mission du Chief AI Officer n’est pas de choisir d’abord des modèles ou des outils, mais de veiller à ce que les investissements dans l’IA soient étroitement alignés sur les domaines où l’entreprise doit progresser de manière mesurable.
Même dans les entreprises dotées d’un CAIO dédié, ces dirigeants n’ont pas toujours le même statut que les autres membres de la direction. Dans la pratique, explique Crawford, de nombreux responsables IA sont plus efficaces lorsqu’ils occupent des postes de SVP ou de responsables de fonctions transverses, avec un mandat pour coordonner et gouverner, plutôt que pour entrer en concurrence avec les CIO, CFO ou COO. Selon lui, l’essentiel n’est pas le titre, mais le mandat : la capacité à réunir les bonnes personnes pour définir les priorités, mener des expérimentations et mettre en place des garde-fous.
Ce modèle devient de plus en plus courant, souvent sous la forme d’un conseil IA formalisé. Pour M. Crawford, ces conseils doivent être transverses par conception et centrés sur les résultats plutôt que sur l’image. « Les entreprises ne devraient pas utiliser le CAIO comme un argument marketing », affirme-t-il. « Les clients ne s’intéressent pas vraiment au fait que vous utilisiez l’IA. Ce qui les intéresse, c’est le résultat. »
Malgré la multiplication rapide des titres, le rôle de Chief AI Officer reste largement mal compris. Il ne s’agit pas, comme le plaisantent certains sceptiques, d’un « Chief ChatGPT Officer » chargé de saupoudrer les présentations d’IA générative. Ce n’est pas non plus une fonction uniquement centrée sur la conformité, focalisée sur la réglementation pendant que le reste de l’entreprise avance à marche forcée.
Dans la pratique, le rôle se situe quelque part entre les deux. Alors que les entreprises se pressent d’adopter l’IA, beaucoup ont découvert que l’emballement pouvait nuire à leur crédibilité autant que l’inaction. Daniel Hulme, Chief AI Officer de WPP, s’est montré très clair sur ce risque. « Chaque fois qu’une nouvelle technologie apparaît, les gens s’enthousiasment beaucoup », explique-t-il. « Puis ils appliquent ces technologies aux mauvais problèmes. »
Schneider a régulièrement rappelé, à travers son leadership IA, l’importance de rester ancré dans le réel. Partir des besoins métier, explique l’entreprise, permet de faire le tri dans le bruit ambiant, en obligeant les équipes à justifier les investissements IA par leur impact plutôt que par leur nouveauté.
Crawford partage cette préoccupation et estime qu’une grande partie des postures concurrentielles actuelles relève de l’« AI washing », autrement dit d’une mise en avant opportuniste de l’IA. Du point de vue des clients, explique M. Crawford, la création de valeur compte, mais la confiance compte tout autant. Les clients peuvent accueillir favorablement des produits et services plus intelligents, mais une mauvaise utilisation des données peut rapidement éroder cette confiance. Pour les responsables IA, la leçon est claire : le succès se mesure moins à la sophistication technique qu’à la capacité de l’IA à améliorer concrètement la manière dont une entreprise sert ses clients.
Alors que les entreprises recherchent des profils combinant expérience métier, expertise technologique et conduite de la transformation, les dirigeants ne s’accordent pas tous sur l’intérêt de recruter un responsable IA en interne ou à l’extérieur. Un premier camp estime que les Chief AI Officers les plus efficaces sont promus en interne, car la transformation par l’IA dépend moins de la nouveauté technologique que d’une connaissance approfondie de l’entreprise.
Chez Schneider, qui a créé très tôt son rôle de CAIO, la promotion d’un dirigeant interne a permis de consolider des initiatives IA déjà actives dans la gestion de l’énergie, l’automatisation industrielle et la durabilité. Cette connaissance interne a facilité l’alignement des initiatives IA sur les véritables priorités opérationnelles, ainsi que la mise en place d’une gouvernance sans freiner la dynamique. Pour les partisans de cette approche, la mission principale du CAIO consiste à intégrer l’IA dans le fonctionnement existant de l’entreprise ; le meilleur candidat est donc un profil interne expérimenté.
D’autres voient des avantages évidents au recrutement externe, notamment lorsqu’une entreprise souhaite accélérer le changement ou remettre en question des habitudes bien établies. La décision de Heineken de recruter Surajeet Ghosh à l’extérieur reflétait, par exemple, la volonté de construire des capacités IA presque à partir de zéro. Fort d’une expérience dans l’application de l’IA à différents secteurs, Ghosh a introduit une approche fondée sur les données pour éclairer des décisions clés dans l’ensemble de la chaîne de valeur mondiale du brasseur, un sujet qu’il a abordé en détail dans un récent épisode du podcast Smart Talks avec Malcolm Gladwell. Les défenseurs du recrutement externe estiment que des profils venus de l’extérieur peuvent aider les entreprises à éviter les progrès trop incrémentaux, à imposer une discipline plus claire autour du ROI et à passer plus vite des pilotes à la production, même s’ils doivent composer avec une courbe d’apprentissage plus exigeante sur le plan culturel.
Dans son échange avec Gladwell pour Smart Talks, Ghosh a cité un exemple parlant : peu après son arrivée comme Chief AI Officer de Heineken, il a contribué à analyser le ROI de la publicité Instagram pour Heineken par rapport à Dos Equis. Après avoir appliqué l’IA à ce défi, les équipes ont pu augmenter les ventes de 30 %.
Lorsqu’il s’agit de choisir un CAIO, une troisième approche s’impose de plus en plus : selon les experts, le débat entre recrutement interne et externe compte moins que la manière dont le rôle est défini. Dans les entreprises qui progressent réellement avec l’IA, la structure compte davantage que les intitulés. Si les entreprises dotées d’un rôle formel de CAIO affichent de meilleurs résultats, ce n’est pas grâce au titre lui-même ; la différence tient à la manière dont l’IA est organisée et gouvernée.
Des chercheurs aux cadres dirigeants, un consensus se dégage : aucun Chief AI Officer ne peut réussir sans une solide expérience de la technologie, de la stratégie d’entreprise et de la gestion du changement. Ces compétences peuvent être développées en interne ou recrutées à l’extérieur, mais elles doivent s’accompagner d’une réelle influence dans l’entreprise et d’une vision claire du récit à porter.
« Une seule personne ne devrait pas posséder l’IA : il faut l’accompagner et l’orchestrer », explique Lula Mohanty, Managing Partner chez IBM Consulting au Moyen-Orient et coautrice du rapport 2025 d’IBM sur les Chief AI Officers, dans un entretien avec IBM Think. Selon Mohanty, le CAIO est avant tout un orchestrateur du changement, centré sur l’adoption, les résultats et l’intégration de l’IA dans l’entreprise.
IBM n’a pas de Chief AI Officer. Mais plusieurs collaborateurs IBM citent Joanne Wright, SVP Transformation & Operations de l’entreprise, comme son équivalent. Joanne se situe au croisement de tous les domaines opérationnels de l’entreprise, ce qui lui donne une perspective unique pour identifier précisément où l’IA doit être déployée, et à quel moment. Interrogée par IBM Think sur son rôle de CAIO de fait, elle a répondu : « Oui et non. »
Elle précise : « Je suis responsable de la manière dont nous utilisons l’IA pour transformer en profondeur le fonctionnement de l’entreprise. Cela concerne notre manière de servir les clients, de travailler avec les partenaires, de gérer nos effectifs et d’automatiser des processus qui nécessitaient auparavant des volumes considérables d’intervention humaine. Mais je ne suis pas “propriétaire” de l’IA. » Selon elle, chaque dirigeant chez IBM est responsable de l’adoption de l’IA dans ses propres équipes ; son rôle consiste à lever les points de friction. « Ce dont je suis fière, c’est d’avoir construit un modèle opérationnel où la stratégie IA est profondément intégrée à la stratégie d’entreprise », explique Joanne. « Sans orchestrateur central, l’entreprise se retrouve avec des solutions qui ne communiquent pas entre elles, qui sont fragmentées et qui ne peuvent pas vraiment monter en charge. »
Chez Schneider Electric, où le modèle opérationnel hub-and-spoke est au cœur des initiatives IA, les équipes IA ont avancé rapidement tout en conservant des standards, une gouvernance et des garde-fous communs. Cinq ans après la création de la fonction, le CAIO de l’entreprise apporte ce qui manque à beaucoup de CAIO plus récents : des preuves de ce qu’il faut pour faire vivre l’IA à grande échelle dans la durée.
WPP, à l’inverse, aborde l’IA à travers le prisme de sa chaîne d’approvisionnement marketing, en ajoutant des modèles génératifs à un cadre opérationnel déjà bien défini. « Ces autres éléments n’ont pas changé », explique Hulme. « Cela a simplement renforcé et amplifié ce que nous faisions déjà. »
Cette attention portée aux modèles opérationnels rejoint étroitement la vision de M. Crawford. Selon lui, le vrai travail du leadership IA consiste à s’assurer que l’entreprise se concentre sur les bonnes priorités, expérimente rapidement et déploie ce qui fonctionne, sans avancer imprudemment lorsqu’il est question de gouvernance et de risque.
À mesure que les entreprises déploient les agents à plus grande échelle, la gouvernance devient de plus en plus critique. Avoir quelqu’un qui joue le rôle d’orchestrateur IA est essentiel, mais il l’est tout autant d’associer cette fonction à une gouvernance pilotée par l’orchestration. Cette approche modifie l’endroit où s’exerce le contrôle. Au lieu de rédiger des politiques en espérant que les équipes les interprètent correctement, les entreprises intègrent directement des garde-fous dans les systèmes qui exécutent l’IA, qu’il s’agisse de modèles, d’agents ou d’écosystèmes agentiques de plus en plus complexes.
Les bénéfices sont déjà tangibles. Près de sept dirigeants sur dix reconnaissent désormais manquer d’une visibilité complète sur l’IA utilisée par leurs équipes, voire sur l’endroit où ces systèmes opèrent. Pourtant, les entreprises qui adoptent une gouvernance pilotée par l’orchestration tendent à combler rapidement cet écart : elles sont plus de deux fois plus susceptibles de disposer d’une visibilité complète sur leurs actifs IA, 169 % plus susceptibles de maintenir une documentation transparente et 132 % plus susceptibles de protéger les données grâce à l’anonymisation, aux analyses d’impact et à des contrôles d’accès stricts.
Surtout, ce contrôle renforcé ne se fait pas au détriment de la performance. Les 2 000 entreprises sondées déclarent des pertes liées aux irrégularités de l’IA inférieures de 29 % et obtiennent un ROI supérieur de 20 %, avec en parallèle des gains plus importants en productivité et en chiffre d’affaires.
Pris ensemble, ces résultats montrent pourquoi le rôle de Chief AI Officer pourrait continuer à évoluer, en s’éloignant d’une logique de propriété pour aller vers une logique de coordination, estime Dencik, d’IBM. L’efficacité du CAIO dépend de plus en plus non pas de sa capacité à créer des modèles ou à rédiger des politiques, mais à orchestrer des systèmes dans lesquels innovation et gouvernance progressent ensemble, dès la conception. À une époque où l’IA se développe plus vite qu’un dirigeant seul ne peut la superviser manuellement, la gouvernance pilotée par l’orchestration est ce qui rend ce leadership durable, et ce qui distingue, au final, une IA évolutive d’une ambition impossible à soutenir.
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