Elle précise : « Je suis responsable de la manière dont nous utilisons l’IA pour transformer en profondeur le fonctionnement de l’entreprise. Cela concerne notre manière de servir les clients, de travailler avec les partenaires, de gérer nos effectifs et d’automatiser des processus qui nécessitaient auparavant des volumes considérables d’intervention humaine. Mais je ne suis pas “propriétaire” de l’IA. » Selon elle, chaque dirigeant chez IBM est responsable de l’adoption de l’IA dans ses propres équipes ; son rôle consiste à lever les points de friction. « Ce dont je suis fière, c’est d’avoir construit un modèle opérationnel où la stratégie IA est profondément intégrée à la stratégie d’entreprise », explique Joanne. « Sans orchestrateur central, l’entreprise se retrouve avec des solutions qui ne communiquent pas entre elles, qui sont fragmentées et qui ne peuvent pas vraiment monter en charge. »

Chez Schneider Electric, où le modèle opérationnel hub-and-spoke est au cœur des initiatives IA, les équipes IA ont avancé rapidement tout en conservant des standards, une gouvernance et des garde-fous communs. Cinq ans après la création de la fonction, le CAIO de l’entreprise apporte ce qui manque à beaucoup de CAIO plus récents : des preuves de ce qu’il faut pour faire vivre l’IA à grande échelle dans la durée.

WPP, à l’inverse, aborde l’IA à travers le prisme de sa chaîne d’approvisionnement marketing, en ajoutant des modèles génératifs à un cadre opérationnel déjà bien défini. « Ces autres éléments n’ont pas changé », explique Hulme. « Cela a simplement renforcé et amplifié ce que nous faisions déjà. »

Cette attention portée aux modèles opérationnels rejoint étroitement la vision de M. Crawford. Selon lui, le vrai travail du leadership IA consiste à s’assurer que l’entreprise se concentre sur les bonnes priorités, expérimente rapidement et déploie ce qui fonctionne, sans avancer imprudemment lorsqu’il est question de gouvernance et de risque.

À mesure que les entreprises déploient les agents à plus grande échelle, la gouvernance devient de plus en plus critique. Avoir quelqu’un qui joue le rôle d’orchestrateur IA est essentiel, mais il l’est tout autant d’associer cette fonction à une gouvernance pilotée par l’orchestration. Cette approche modifie l’endroit où s’exerce le contrôle. Au lieu de rédiger des politiques en espérant que les équipes les interprètent correctement, les entreprises intègrent directement des garde-fous dans les systèmes qui exécutent l’IA, qu’il s’agisse de modèles, d’agents ou d’écosystèmes agentiques de plus en plus complexes.

Les bénéfices sont déjà tangibles. Près de sept dirigeants sur dix reconnaissent désormais manquer d’une visibilité complète sur l’IA utilisée par leurs équipes, voire sur l’endroit où ces systèmes opèrent. Pourtant, les entreprises qui adoptent une gouvernance pilotée par l’orchestration tendent à combler rapidement cet écart : elles sont plus de deux fois plus susceptibles de disposer d’une visibilité complète sur leurs actifs IA, 169 % plus susceptibles de maintenir une documentation transparente et 132 % plus susceptibles de protéger les données grâce à l’anonymisation, aux analyses d’impact et à des contrôles d’accès stricts.

Surtout, ce contrôle renforcé ne se fait pas au détriment de la performance. Les 2 000 entreprises sondées déclarent des pertes liées aux irrégularités de l’IA inférieures de 29 % et obtiennent un ROI supérieur de 20 %, avec en parallèle des gains plus importants en productivité et en chiffre d’affaires.

Pris ensemble, ces résultats montrent pourquoi le rôle de Chief AI Officer pourrait continuer à évoluer, en s’éloignant d’une logique de propriété pour aller vers une logique de coordination, estime Dencik, d’IBM. L’efficacité du CAIO dépend de plus en plus non pas de sa capacité à créer des modèles ou à rédiger des politiques, mais à orchestrer des systèmes dans lesquels innovation et gouvernance progressent ensemble, dès la conception. À une époque où l’IA se développe plus vite qu’un dirigeant seul ne peut la superviser manuellement, la gouvernance pilotée par l’orchestration est ce qui rend ce leadership durable, et ce qui distingue, au final, une IA évolutive d’une ambition impossible à soutenir.