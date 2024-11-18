Des recherches révèlent une augmentation de 56 % du nombre de groupes actifs de ransomware

Toute bonne nouvelle est la bienvenue lorsqu’il s’agit d’évaluer les tendances de la cybercriminalité d’une année sur l’autre. Au cours des deux dernières années, les rapports Threat Index d’IBM ont apporté un léger répit dans ce domaine en montrant une baisse progressive de la prévalence des attaques par ransomware, qui ne représentent désormais que 17 % des incidents de cybersécurité, contre 21 % en 2021.

Malheureusement, il est trop tôt pour savoir si cette tendance va se poursuivre. Un rapport récent publié par Searchlight Cyber montre qu’il y a eu une augmentation de 56 % des groupes de ransomware actifs au premier semestre 2024, fournissant la preuve convaincante que la lutte contre les ransomwares est loin d’être terminée.