La course pour apprendre à l’IA à lutter contre les incendies

L’intelligence artificielle apparaît comme un outil critique dans la lutte contre les feux de forêt.
Alors que le changement climatique donne lieu à des saisons d’incendies plus intenses et irrégulières, scientifiques et start-ups se précipitent pour concevoir des systèmes d’intelligence artificielle capables de détecter, prédire et même modéliser le comportement des incendies avant l’arrivée des premiers intervenants. Ce qui était autrefois un risque à évolution lente est devenu le théâtre d’une bataille rapide axée sur les données, l’IA se trouvant de plus en plus au centre de cette bataille.
« Nous ne nous contentons pas de détecter de la fumée, déclare Sonia Kastner, PDG de la start-up de détection des incendies de forêt Pano AI, à IBM Think lors d’une interview. Nous donnons aux intervenants le genre d’avance qui peut prévenir une catastrophe. »
Pano AI a récemment clôturé une levée de fonds de série B de 44 millions de dollars, portant son financement total à 89 millions de dollars. L’objectif : dimensionner son infrastructure de détection des feux de forêt et affiner ses outils d’alerte en temps réel. Le système identifie la fumée des incendies de forêt à l’aide de l’IA et d’un jeu de données, envoyant des alertes vérifiées aux services de lutte contre les incendies quelques minutes après le début des incendies.
Ce type de détection précoce devient un objectif central pour les responsables de la sécurité publique et les scientifiques, qui disent avoir besoin d’informations plus précises, plus rapidement. Les pompiers doivent désormais prendre des décisions en une fraction de seconde à partir d’informations partielles, souvent sur des terrains accidentés ou isolés. Heureusement, plusieurs chercheurs et entreprises tentent aujourd’hui d’utiliser l’IA pour améliorer cette vision, en combinant des données provenant de caméras, de satellites et de modèles pour aider à identifier les départs de feu légers avant qu’ils ne dégénèrent en catastrophes.
« Ce qui frappe le plus, c’est à quel point les pompiers forestiers sont sous-financés, s’inquiète Sonia Kastner. Ils accomplissent un travail extrêmement risqué sans les outils nécessaires. Les points à retenir sont clairs : les personnes en première ligne sont prêtes. Ce dont elles ont besoin, ce sont des outils qui répondent à l’urgence de la menace. »
Les équipes de pompiers sont peut-être encore équipées de tronçonneuses et de radios sur les lignes de front, mais nous espérons que de l’aide pourra éventuellement provenir d’un tout autre type de boîte à outils. À l’université de Californie du Sud, dans un laboratoire calme et éloigné des incendies, Assad Oberai, professeur Hughes et professeur d’ingénierie aérospatiale et mécanique, tente de donner aux intervenants quelque chose qu’ils n’ont jamais vraiment eu auparavant : la vue. Il développe des modèles d’IA conçus pour prédire le comportement des incendies dans des endroits où les modèles traditionnels, basés sur la physique, ont tendance à rencontrer des difficultés, comme les forêts et les zones suburbaines densément peuplées.
« Nous disposons de modèles d’assez bonne qualité qui prédisent la propagation des feux de forêt dans les environnements naturels, explique M. Assad Oberai à IBM Think lors d’un entretien. Toutefois, dans des endroits comme les collines autour de Los Angeles, où la végétation naturelle rencontre les maisons, la physique est extrêmement compliquée. C’est là que l’IA pourrait offrir une voie à suivre. »
Selon le professeur, la rapidité est l’un des principaux défis techniques que pose l’utilisation de l’IA pour lutter contre les incendies de forêt. Les modèles doivent fournir des résultats rapides et exploitables, faciles à interpréter par les premiers intervenants en situation de stress. Ils doivent également tenir compte de l’incertitude, comme les variations des conditions météorologiques, de la végétation et du terrain, tout en produisant des scénarios fonctionnels et fiables.
« Il n’y a pas de réponse unique sur ce qu’un incendie fera ensuite, affirme Assad Oberai. Un bon système peut vous montrer la gamme des possibilités et vous aider à comprendre le risque en temps réel. »
L’idée n’est pas de prédire l’avenir avec certitude, mais de réduire les éléments inconnus, en donnant aux premiers intervenants quelque chose qui se rapproche d’une prévision météorologique. C’est la promesse de systèmes tels que celui de Pano AI, qui associent le machine learning à un ancien outil des pompiers : une bonne vision.
Montées sur des tours et sur des collines à distance, les caméras de Pano AI balayent l’horizon toutes les 60 secondes, recherchant la trace caractéristique d’une fumée d’incendie. Lorsque quelque chose semble suspect, les images ne sont pas envoyées uniquement à un algorithme, mais également à une équipe d’analystes humains, qui distinguent le feu du brouillard en temps réel. Si l’équipe confirme la présence d’un incendie, le système crée une alerte complète, avec coordonnées GPS, vidéo en direct, vitesse du vent et température, et l’envoie directement aux services de pompiers et aux responsables des situations d’urgence.
L’objectif de ces alertes n’est pas seulement d’être rapides, mais aussi d’être dignes de confiance. Les fausses alertes font perdre du temps et des ressources, en particulier dans les régions où les équipes de pompiers sont déjà surchargées. Comme l’explique Sonia Kastner, le système de Pano AI est conçu pour distinguer la fumée des feux de forêt du brouillard, de la vapeur, de la poussière et des autres bruits visuels. Les alertes sont conçues pour être à la fois précoces et précises.
« La vitesse en elle-même n’est pas utile si elle ne conduit pas à la bonne réponse, souligne-t-elle. Nous nous concentrons sur la diffusion d’alertes exploitables, adaptées au terrain et aux conditions sur place. »
Contrairement aux premiers outils de détection des fumées, qui reposaient sur des observateurs en visibilité directe ou sur des prévisions météorologiques, les systèmes actuels sont construits sur de grandes quantités d’images, sur le cloud computing et sur le machine learning. Le jeu de données d’entraînement de Pano comprend des séquences d’images provenant de quatre saisons d’incendie, allant des régions arides de l’arrière-pays australien aux forêts enneigées de la Colombie-Britannique. Selon Sonia Kastner, c’est cette variété qui permet au système d’apprendre à quoi ressemble la fumée dans différentes conditions et dans différents écosystèmes.
Toutefois, l’incendie lui-même ne représente qu’une partie de l’équation. L’IA est également utilisée pour estimer les endroits où les incendies sont les plus susceptibles de se déclencher, en utilisant le terrain, les niveaux de combustible et les données environnementales en temps réel. Dans certains cas, des images de drones et de satellites sont utilisées pour cartographier à l’avance les sources de combustible. Dans d’autres cas, l’objectif est de surveiller les points d’ignition connus, comme les lignes électriques ou les couloirs d’orages secs.
Néanmoins, Assad Oberai ajoute que bon nombre des incendies les plus dangereux se produisent dans des zones de transition difficiles à modéliser, telles que les interfaces entre zones urbaines et zones sauvages.
« Ce sont précisément les endroits où les incendies peuvent être les plus meurtriers. Ils impliquent une combinaison d’arbres, de broussailles, de routes, de bâtiments, de clôtures, de terrasses et de réservoirs de combustible. Vous avez des structures naturelles et artificielles côte à côte. Il est donc très difficile de la simuler avec des outils traditionnels. »
L’IA peut aider à surmonter cette complexité en s’appuyant sur les données plutôt que sur la théorie, explique Assad Oberai. Mais elle doit être entraînée avec soin et évaluée par rapport à des événements réels. Le professionnel demeure toutefois prudent quant aux limites de tout modèle, mais optimiste quant à son potentiel.
« On peut imaginer qu’un modèle basé sur l’IA puisse apprendre plus efficacement les comportements dans ces domaines, ajoute-t-il. Si nous faisons les choses correctement, ces systèmes pourraient devenir une partie essentielle de notre planification et de notre réponse aux futurs incendies. »
Aujourd’hui, la plupart des organismes publics n’en sont qu’aux premiers stades de l’adoption de ces systèmes. Certains comtés et services publics ont commencé à installer des réseaux de caméras haute définition pour détecter les incendies de forêt, mais l’ampleur du déploiement nécessaire pour suivre la croissance des saisons des incendies est encore loin d’être atteinte. Cela a créé une opportunité de marché pour des start-ups comme Pano AI, qui travaille désormais en partenariat avec des agences publiques et des entreprises privées, y compris des compagnies d’assurance et des fournisseurs d’énergie.
Dans les zones sujettes aux incendies, quelques minutes d’alerte précoce peuvent sauver des vies, des foyers et des millions de dollars, a déclaré Sonia Kastner. Cette dernière pense que l’IA peut aider à combler ce fossé. « Aujourd’hui, l’IA aide à détecter les départs de feu en temps réel, à réduire les faux positifs et à rassembler plusieurs sources d’information en une vue unique qui permet une prise de décision plus rapide », révèle-t-elle.
À l’avenir, elle prévoit que l’IA élargira son rôle au-delà de la détection, à la coordination et à l’allocation des ressources. Cela peut inclure la fourniture aux commandants des pompiers d’un aperçu en direct de l’état du terrain, de la charge de combustible ou de la direction probable de propagation en fonction des vents changeants.
Parallèlement, des chercheurs tels qu’Assad Oberai s’efforcent de repousser les limites, en expérimentant des modèles hybrides qui combinent la physique et la reconnaissance des formes entraînée par l’IA. Ces systèmes pourraient éventuellement simuler la dynamique des incendies au niveau de l’îlot dans les zones suburbaines ou prédire la vulnérabilité des structures avec une plus grande précision.
« Nous commençons tout juste à comprendre ce que ces outils peuvent faire », révèle Assad Oberai.
On observe également un effort croissant pour appliquer ces technologies en dehors des zones à haut risque traditionnelles. Pano AI s’étend désormais aux régions qui ont connu peu d’incendies majeurs par le passé, mais qui deviennent plus vulnérables en raison de l’évolution des précipitations et de la chaleur. Selon Sonia Kastner, ce type de stratégie prospective est nécessaire pour s’adapter à la nouvelle réalité climatique.
« Nous nous étendons dans des zones qui ne brûlaient pas avant, mais qui commencent à brûler maintenant, souligne-t-elle. La menace s’accroît et les collectivités ont besoin de meilleurs moyens pour se préparer. »
Le problème ? Qui dit préparation dit aussi financement. Pano AI a levé du capital-risque pour développer son territoire, bien que l’entreprise n’ait pas divulgué de chiffres précis. Son objectif est simple : réduire les risques grâce à une détection précoce et à des renseignements rapidement accessibles. Les dirigeants de l’entreprise soulignent toutefois que l’IA n’est pas une solution miracle. Sa qualité dépend en effet des données qu’elle reçoit, de l’infrastructure sur laquelle elle fonctionne et des personnes qu’elle soutient.
« L’IA ne remplace pas les humains, maintient Sonia Kastner. Elle les aide à agir plus rapidement et avec plus de clarté. »
L’avenir de la lutte contre les incendies pourrait ressembler davantage à une salle de contrôle qu’à une caserne. Il impliquera des cartes, des moniteurs et des modèles, ainsi que des camions et des tuyaux. Et si des chercheurs comme Assad Oberai et des entrepreneurs comme Sonia Kastner ont raison, cet avenir est déjà là.
« Les incendies évoluent, appuie Assad Oberai. Nous devons évoluer avec eux. »
