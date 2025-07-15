La course pour apprendre à l’IA à lutter contre les incendies

Les équipes de pompiers sont peut-être encore équipées de tronçonneuses et de radios sur les lignes de front, mais nous espérons que de l’aide pourra éventuellement provenir d’un tout autre type de boîte à outils. À l’université de Californie du Sud, dans un laboratoire calme et éloigné des incendies, Assad Oberai, professeur Hughes et professeur d’ingénierie aérospatiale et mécanique, tente de donner aux intervenants quelque chose qu’ils n’ont jamais vraiment eu auparavant : la vue. Il développe des modèles d’IA conçus pour prédire le comportement des incendies dans des endroits où les modèles traditionnels, basés sur la physique, ont tendance à rencontrer des difficultés, comme les forêts et les zones suburbaines densément peuplées.

« Nous disposons de modèles d’assez bonne qualité qui prédisent la propagation des feux de forêt dans les environnements naturels, explique M. Assad Oberai à IBM Think lors d’un entretien. Toutefois, dans des endroits comme les collines autour de Los Angeles, où la végétation naturelle rencontre les maisons, la physique est extrêmement compliquée. C’est là que l’IA pourrait offrir une voie à suivre. »

Selon le professeur, la rapidité est l’un des principaux défis techniques que pose l’utilisation de l’IA pour lutter contre les incendies de forêt. Les modèles doivent fournir des résultats rapides et exploitables, faciles à interpréter par les premiers intervenants en situation de stress. Ils doivent également tenir compte de l’incertitude, comme les variations des conditions météorologiques, de la végétation et du terrain, tout en produisant des scénarios fonctionnels et fiables.

« Il n’y a pas de réponse unique sur ce qu’un incendie fera ensuite, affirme Assad Oberai. Un bon système peut vous montrer la gamme des possibilités et vous aider à comprendre le risque en temps réel. »

L’idée n’est pas de prédire l’avenir avec certitude, mais de réduire les éléments inconnus, en donnant aux premiers intervenants quelque chose qui se rapproche d’une prévision météorologique. C’est la promesse de systèmes tels que celui de Pano AI, qui associent le machine learning à un ancien outil des pompiers : une bonne vision.

Montées sur des tours et sur des collines à distance, les caméras de Pano AI balayent l’horizon toutes les 60 secondes, recherchant la trace caractéristique d’une fumée d’incendie. Lorsque quelque chose semble suspect, les images ne sont pas envoyées uniquement à un algorithme, mais également à une équipe d’analystes humains, qui distinguent le feu du brouillard en temps réel. Si l’équipe confirme la présence d’un incendie, le système crée une alerte complète, avec coordonnées GPS, vidéo en direct, vitesse du vent et température, et l’envoie directement aux services de pompiers et aux responsables des situations d’urgence.

L’objectif de ces alertes n’est pas seulement d’être rapides, mais aussi d’être dignes de confiance. Les fausses alertes font perdre du temps et des ressources, en particulier dans les régions où les équipes de pompiers sont déjà surchargées. Comme l’explique Sonia Kastner, le système de Pano AI est conçu pour distinguer la fumée des feux de forêt du brouillard, de la vapeur, de la poussière et des autres bruits visuels. Les alertes sont conçues pour être à la fois précoces et précises.

« La vitesse en elle-même n’est pas utile si elle ne conduit pas à la bonne réponse, souligne-t-elle. Nous nous concentrons sur la diffusion d’alertes exploitables, adaptées au terrain et aux conditions sur place. »

Contrairement aux premiers outils de détection des fumées, qui reposaient sur des observateurs en visibilité directe ou sur des prévisions météorologiques, les systèmes actuels sont construits sur de grandes quantités d’images, sur le cloud computing et sur le machine learning. Le jeu de données d’entraînement de Pano comprend des séquences d’images provenant de quatre saisons d’incendie, allant des régions arides de l’arrière-pays australien aux forêts enneigées de la Colombie-Britannique. Selon Sonia Kastner, c’est cette variété qui permet au système d’apprendre à quoi ressemble la fumée dans différentes conditions et dans différents écosystèmes.

Toutefois, l’incendie lui-même ne représente qu’une partie de l’équation. L’IA est également utilisée pour estimer les endroits où les incendies sont les plus susceptibles de se déclencher, en utilisant le terrain, les niveaux de combustible et les données environnementales en temps réel. Dans certains cas, des images de drones et de satellites sont utilisées pour cartographier à l’avance les sources de combustible. Dans d’autres cas, l’objectif est de surveiller les points d’ignition connus, comme les lignes électriques ou les couloirs d’orages secs.