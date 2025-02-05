Préparer la défense du royaume

Le concept d’« agilité » est bien connu dans le secteur de la technologie, et de nombreuses méthodes de travail traditionnelles sont balayées par l’innovation, comme le prouvent divers exemples concrets. Les entreprises qui sont passées du papier à l’électronique, puis à des systèmes numériques intégrés, sont beaucoup plus efficaces. Pouvez-vous imaginer souscrire un prêt immobilier par courrier postal ?

Cependant, au cours de cette transition, l’armée a accumulé un très grand nombre de systèmes indépendants. De nombreux ministères de la Défense, même dans les pays avancés, déclarent disposer de plusieurs systèmes d’enregistrement. Le coût et la complexité de l’unification et de la normalisation de ces solutions peuvent s’avérer pour le moins difficiles, soutenus par une attitude du genre : « Si ça marche, pourquoi en changer ? »

Indépendamment de la politique de défense, toutes les armées souhaitent gagner en efficacité, et chaque centime dépensé dans l’administration interne réduit l’efficacité au combat. Comme en témoignent des milliers de programmes d’intégration et de transformation numérique couronnés de succès, le secteur de la technologie peut produire des résultats significatifs qui se traduisent par une amélioration des capacités de combat.

Par exemple, la planification et la logistique, même pour des déploiements relativement modestes, peuvent occuper le personnel pendant de nombreuses semaines. Les estimations initiales des forces et du personnel ont des répercussions sur le matériel, le transport, le ravitaillement, l’évacuation sanitaire et bien d’autres aspects, et toute modification de la mission entraîne des milliers d’heures de travail supplémentaire. Pourtant, dans le monde commercial, l’IA transforme déjà les chaînes d’approvisionnement, les stocks, les achats et la fabrication, offrant la capacité de réagir en temps quasi réel à l’évolution des marchés.