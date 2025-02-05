Préparer la défense du royaume

Compte tenu des conflits actuels, le Royaume-Uni est désormais confronté à des décisions militaires concrètes qui auront une incidence sur notre avenir immédiat. Ed Gillett et Col Chambers affirment que l’industrie et le gouvernement doivent se mettre en état d’alerte avant que la paix d’après-guerre en Europe ne vole en éclats.
« Ma vision pour l’armée britannique est de déployer des forces terrestres de cinquième génération qui préparent cette force interarmées à un "combat inégal". Dans ce contexte, les forces de cinquième génération exploitent des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle et les systèmes autonomes afin d’intégrer les données de tous les domaines pour un impact précis sur le champ de bataille. Ces forces seront au cœur de l’OTAN et seront composées des meilleurs soldats du monde, soutenues par un personnel civil incroyablement dévoué, des partenaires industriels de premier plan et la nation elle-même, et apporteront une valeur ajoutée à tous les niveaux : social, politique, international, économique et militaire. »
– Général Sir Roly Walker KCB DSO, chef d’état-major général
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la paix en Europe a dominé les modes de pensée industriels, militaires et gouvernementaux. Malgré des conflits sporadiques dans les États des Balkans, la perspective d’une guerre s’est progressivement éloignée à mesure que l’intégration européenne s’est développée. L’invasion partielle de l’Ukraine par la Russie en 2014 a été largement ignorée, jusqu’à ce que tout change huit ans plus tard.
La tentative russe de 2022 de conquérir l’Ukraine a soudainement menacé des décennies de ce qui semble aujourd’hui être de la complaisance. En l’espace de quelques mois, le choc de la guerre a entraîné une réévaluation complète des munitions, du matériel et des armes, de l’approvisionnement jusqu’au front.
Le défi consiste toutefois à convertir la politique, la planification et les revues stratégiques de défense en actions concrètes ayant un impact sur les capacités de combat. La mentalité établie depuis près de 80 ans après la guerre s’avère extrêmement difficile à changer, même si la paix s’éloigne.
Malgré les avantages économiques et numériques de la Russie, l’agilité et l’innovation de l’Ukraine peuvent agir comme un multiplicateur de force ; la principale leçon à tirer est la rapidité d’adaptation. L’Ukraine est confrontée à une menace existentielle et n’a pas le temps de se lancer dans des achats complexes, des développements fastidieux et une fabrication perfectionniste.
Elle a adopté le principe du « assez bon », basé sur un cycle rapide d’essai, de test et de déploiement qui permet de fournir des armes efficaces dans des délais très courts. Par exemple, le pays a développé et adopté le véhicule blindé polyvalent Inguar-3 en deux ans. À titre de comparaison, le véhicule blindé de combat Ajax du Royaume-Uni a mis 14 ans pour atteindre le stade des essais sur le terrain.
La différence réside dans le fait que le Royaume-Uni privilégie l’acquisition d’équipements sophistiqués. Lorsque l’Ajax sera livré, il constituera un chef-d’œuvre d’ingénierie. Sous la pression et l’urgence vitale de la guerre, l’Ukraine a affiné ses capacités d’expérimentation et d’exploitation, car sur le champ de bataille, « assez bon » suffit.
Il n’est pas facile de se défaire des schémas de pensée de l’industrie de la défense qui se sont développés sous la forme d’une « excellence rampante » dans les années d’après-guerre, mais certains signes positifs indiquent que le changement est possible.
Le monde de la technologie, stimulé par une concurrence extraordinaire propice à l’innovation, montre qu’une approche différente peut être couronnée de succès. Le rythme du changement est dicté par la demande du marché plutôt que par les marchés publics, et l’amélioration continue fait partie intégrante du processus de développement.
La compétitivité du secteur de la technologie peut favoriser des changements rapides et faire émerger de nouveaux concepts qui accélèrent le développement et la mise en œuvre. Même si les projets individuels de grande envergure avec des objectifs fixes, tels que la construction d’un porte-avions ou d’un char de combat principal, ont certainement leur place, dans la plupart des cas, seule une nouvelle méthode de travail agile permet de faire face à l’urgence de la guerre.
Le concept d’« agilité » est bien connu dans le secteur de la technologie, et de nombreuses méthodes de travail traditionnelles sont balayées par l’innovation, comme le prouvent divers exemples concrets. Les entreprises qui sont passées du papier à l’électronique, puis à des systèmes numériques intégrés, sont beaucoup plus efficaces. Pouvez-vous imaginer souscrire un prêt immobilier par courrier postal ?
Cependant, au cours de cette transition, l’armée a accumulé un très grand nombre de systèmes indépendants. De nombreux ministères de la Défense, même dans les pays avancés, déclarent disposer de plusieurs systèmes d’enregistrement. Le coût et la complexité de l’unification et de la normalisation de ces solutions peuvent s’avérer pour le moins difficiles, soutenus par une attitude du genre : « Si ça marche, pourquoi en changer ? »
Indépendamment de la politique de défense, toutes les armées souhaitent gagner en efficacité, et chaque centime dépensé dans l’administration interne réduit l’efficacité au combat. Comme en témoignent des milliers de programmes d’intégration et de transformation numérique couronnés de succès, le secteur de la technologie peut produire des résultats significatifs qui se traduisent par une amélioration des capacités de combat.
Par exemple, la planification et la logistique, même pour des déploiements relativement modestes, peuvent occuper le personnel pendant de nombreuses semaines. Les estimations initiales des forces et du personnel ont des répercussions sur le matériel, le transport, le ravitaillement, l’évacuation sanitaire et bien d’autres aspects, et toute modification de la mission entraîne des milliers d’heures de travail supplémentaire. Pourtant, dans le monde commercial, l’IA transforme déjà les chaînes d’approvisionnement, les stocks, les achats et la fabrication, offrant la capacité de réagir en temps quasi réel à l’évolution des marchés.
Forgée par la concurrence, la société IBM s’appuie sur un état d’esprit dédié à l’innovation et à la réussite. Cela se traduit par un engagement envers la noble cause des forces armées, qui sont déployées dans des opérations dangereuses pour nous protéger contre des menaces imminentes.
De plus, IBM apporte des solutions qui peuvent être mises en œuvre rapidement, de la gestion de l’information à la gestion des stocks. Dans le chaos d’un conflit imminent ou réel, une solution pleinement déployée et efficace vaut mieux que près de 80 ans de recommandations politiques. Et IBM connaît la valeur des solutions intégrées, basées sur un système d’enregistrement unique, fournies à grande échelle et soutenues par une IA de pointe, qui peuvent toutes transformer la capacité à répondre à la dynamique volatile et en constante évolution du champ de bataille.
Il existe malheureusement de nombreuses zones sensibles dans le monde où une diplomatie forte et continue est nécessaire pour contenir un conflit plus large. Si les négociations échouent, il ne restera peut-être que très peu de temps pour mobiliser la base industrielle de défense et s’adapter aux dangers de la guerre. IBM offre la technologie, l’engagement et les capacités qui peuvent contribuer directement à la défense du royaume, avec l’ambition que c’est en se préparant à la guerre que l’on reste en paix.
Ed Gillett est responsable client chez IBM Consulting et ancien officier de l’armée britannique. Il a précédemment occupé des postes de direction chez de grands fournisseurs internationaux d’équipements de défense.
Col Chambers est directeur général de la technologie chez IBM UK Defence, National Security and Aerospace, et possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine technologique. Il est spécialisé dans la fourniture et le développement de solutions qui favorisent l’agilité, le changement et l’innovation pour le gouvernement britannique.