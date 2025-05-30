L'intelligence artificielle a appris aux machines à écrire de la prose et à générer des images. Aujourd'hui, une nouvelle frontière se profile, celle où les logiciels ne se contentent pas d'interpréter le monde, mais contribuent à le construire. C'est l'essor de l'IA physique : des systèmes formés non pas à partir de mots ou d'images, mais à partir des contraintes brutes du monde réel, telles que la friction, la chaleur, la vibration et la force. Une des leaders de ce mouvement est la nouvelle start-up P-1 IA.

Fondée par Paul Eremendo, Adam Nagel et l’alun de DeepMind Aleksa Gordić, P-1 développe une machine appelée Archie, un apprenti numérique conçu pour collaborer avec des ingénieurs sur des tâches de conception complexes.

Archie n'est pas conçu pour répondre à des questions anecdotiques ou rédiger des résumés. Il est entraîné à raisonner à travers des systèmes multiphysiques, à découvrir des compromis et, à terme, à contribuer à la conception de machines réelles, des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation aux engins spatiaux. S'adressant à IBM Think, M. Gordić envisage un avenir où des outils comme Archie pourraient même aider à concevoir des mégastructures spéculatives, telles que des vaisseaux spatiaux.

« Nous faisons ce que l'on appelle l'automatisation cognitive du travail dans le domaine du design », explique M. Gordić.

Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a souligné l’importance de cette orientation, qualifiant l’IA physique de nouvelle « révolution industrielle » lors de plusieurs discussions récentes. Il a également décrit l’IA physique comme la force motrice de l’avenir de l’entreprise, soulignant que la fusion des modèles génératifs avec la robotique et la simulation permettra aux machines de comprendre et de naviguer dans le monde réel avec des capacités sans précédent. En conséquence, NVIDIA optimise de plus en plus ses plateformes matérielles non seulement pour l’entraînement de grands modèles de langage (LLM), mais aussi pour des tâches de raisonnement physique dans des domaines tels que la conduite autonome, la robotique et les jumeaux numériques.