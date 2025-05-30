L'intelligence artificielle a appris aux machines à écrire de la prose et à générer des images. Aujourd'hui, une nouvelle frontière se profile, celle où les logiciels ne se contentent pas d'interpréter le monde, mais contribuent à le construire. C'est l'essor de l'IA physique : des systèmes formés non pas à partir de mots ou d'images, mais à partir des contraintes brutes du monde réel, telles que la friction, la chaleur, la vibration et la force. Une des leaders de ce mouvement est la nouvelle start-up P-1 IA.
Fondée par Paul Eremendo, Adam Nagel et l’alun de DeepMind Aleksa Gordić, P-1 développe une machine appelée Archie, un apprenti numérique conçu pour collaborer avec des ingénieurs sur des tâches de conception complexes.
Archie n'est pas conçu pour répondre à des questions anecdotiques ou rédiger des résumés. Il est entraîné à raisonner à travers des systèmes multiphysiques, à découvrir des compromis et, à terme, à contribuer à la conception de machines réelles, des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation aux engins spatiaux. S'adressant à IBM Think, M. Gordić envisage un avenir où des outils comme Archie pourraient même aider à concevoir des mégastructures spéculatives, telles que des vaisseaux spatiaux.
« Nous faisons ce que l'on appelle l'automatisation cognitive du travail dans le domaine du design », explique M. Gordić.
Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a souligné l’importance de cette orientation, qualifiant l’IA physique de nouvelle « révolution industrielle » lors de plusieurs discussions récentes. Il a également décrit l’IA physique comme la force motrice de l’avenir de l’entreprise, soulignant que la fusion des modèles génératifs avec la robotique et la simulation permettra aux machines de comprendre et de naviguer dans le monde réel avec des capacités sans précédent. En conséquence, NVIDIA optimise de plus en plus ses plateformes matérielles non seulement pour l’entraînement de grands modèles de langage (LLM), mais aussi pour des tâches de raisonnement physique dans des domaines tels que la conduite autonome, la robotique et les jumeaux numériques.
La plateforme de P-1 utilise l’apprentissage par renforcement et les réseaux neuronaux graphiques pour générer des ensembles de données synthétiques, modeler des variations de conception et simuler le comportement des systèmes physiques — ce qu’elle fait en millisecondes, et non en heures.
Au lieu de remplacer des outils de CAO ou des solveurs, Archie est formé pour les utiliser. Il sélectionne l'outil adéquat pour la tâche à accomplir et l'utilise comme le ferait un ingénieur débutant. Les workflows de simulation traditionnels peuvent prendre des heures, voire des jours, pour tester un seul design. Archie utilise des réseaux neuronaux pour approximer ces simulations en millisecondes, permettant une itération beaucoup plus rapide. Selon M. Gordić, l'objectif n'est pas simplement de gagner en rapidité, mais de refléter la façon dont les ingénieurs Think réellement. « Les humains procèdent essentiellement au raisonnement du premier ordre... Les marges d'erreur sont énormes », dit-il. La conception dans le monde réel, ajoute-t-il, est souvent une négociation entre des contraintes concurrentes plutôt qu'un simple problème d'optimisation. « Si vous échantillonnez trop loin des [plans], les choses commencent à se défaire. Mais peut-être que c’est aussi ainsi que l’innovation se produit. »
L'objectif initial de l'entreprise est pragmatique, explique M. Gordić. Avec les centres de données consommant plus d’énergie et générant plus de chaleur que jamais, P-1 déploie Archie dans le secteur du refroidissement industriel, où il peut contribuer à concevoir des systèmes HVAC plus efficaces. « C’est un domaine qui présente des contraintes physiques évidentes et une urgence commerciale », explique M. Gordić.
Le système est déjà formé sur des modèles de ventilateurs, de compresseurs et d'échangeurs de chaleur au niveau des composants. Et plutôt que de simuler le flux d'air de manière abstraite, Archie apprend à faire les choix qu'un véritable ingénieur concepteur pourrait faire lorsqu'il s'agit de trouver un équilibre entre l'efficacité du flux d'air, les coûts, le bruit et l'encombrement.
Johannes Jakubik , chercheur scientifique de recherche d'IBM, voit des parallèles entre Archie et les travaux menés chez IBM recherche. Il a déclaré à IBM Think dans une interview que des modèles comme TerraMind, un modèle de fondation développé pour l’imagerie par satellite et la télédétection, sont conçus pour combler les lacunes de données dans l’observation de la Terre en générant des images synthétiques là où de vraies images manquent. « Au lieu de nous contenter d'interpréter les données, nous développons des modèles capables de raisonner à partir d'informations manquantes et de simuler ce que nous n'avons pas pu observer directement », explique-t-il.
Il souligne la capacité de TerraMind à traduire les données radar en imagerie optique synthétique comme une étape critique vers des systèmes d'IA multimodaux qui comprennent le contexte spatial. « Ces systèmes ne se contentent pas de générer des images », dit-il. « Ils effectuent une sorte de déduction physique. »
M. Jakubik souligne également l'importance de l'adaptation spécifique au domaine. « Nous avons découvert que des modèles d'entraînement dotés d'une compréhension approfondie de la physique à l'origine d'un problème permettent d'obtenir des prévisions plus stables et plus fiables », a-t-il déclaré. « Il ne suffit pas de dimensionner les modèles ; nous devons les rendre intelligents quant au monde dans lequel ils évoluent. »
Les systèmes de refroidissement ne sont que le début. L'ambition de P-1, selon M. Gordić, est d'étendre les capacités d'Archie à des domaines de produits de plus en plus complexes, des véhicules électriques à l'aérospatiale. À cette fin, l'entreprise réalise actuellement des prototypes de modules qui pourraient prendre en charge la conception structurelle, thermique et électromagnétique dans le même cadre des exigences.
La vision à long terme est de construire une IA polyvalente capable de collaborer de manière significative à la création de technologies qui n'existent pas encore. « Nous n’essayons pas de créer une IA qui remplacerait les ingénieurs », explique M. Gordić. « Nous essayons de construire un outil qui les aidera à approfondir des possibilités. »
Pour ce faire, P-1 a dû surmonter l'un des obstacles les plus connus du secteur : la pénurie de données de formation utilisables en ingénierie. Contrairement aux jeux de données en langage naturel, les jeux de données techniques sont rarement publics et généralement fragmentés en silos propriétaires. M. Gordić note que même la conception d'aéronefs, l'un des domaines les mieux documentés, dispose de relativement peu de points de données accessibles.
La réponse de P-1 consiste à générer des données synthétiques en utilisant des stratégies d'échantillonnage fondées sur la physique. L'idée est de constituer des jeux de données qui couvrent non seulement les solutions existantes, mais aussi l'espace négatif qui les entoure, c'est-à-dire les régions de l'espace de conception qui sont généralement sous-explorées ou rejetées. « Parfois, les designs les plus intéressants sont ceux qui ne semblent pas bons au départ », explique M. Gordić.
M. Jakubik partage ce sentiment. « L'un des aspects les plus intéressants de l'utilisation de l'IA dans les sciences physiques est sa capacité à identifier les cas edge », explique-t-il. « Ce sont des domaines que les humains négligent souvent, car ils se situent en dehors des heuristiques conventionnelles. »
Il ajoute que l'IA peut tester davantage de designs en moins de temps, ce qui réduit le recours à l'intuition. « Dans les systèmes complexes, nous prenons souvent des décisions basées sur des simplifications », dit-il. « L’IA nous offre un moyen de remettre en question ces simplifications avec des données réelles et des résultats simulés. »
Chez IBM, les chercheurs collaborent également avec des modèles climatiques et météorologiques, tels que Prithvi WxC, que la société a développée en partenariat avec la NASA. M. Jakubik explique que ce modèle utilise des architectures basées sur des transformateurs pour analyser des centaines de variables en parallèle. « Cela nous permet de modéliser l’évolution des événements extrêmes avec beaucoup moins de calcul que les méthodes de simulation traditionnelles », dit-il.
M. Jakubik souligne que les systèmes d'IA sont conçus pour améliorer les capacités humaines, et non pour les supplanter. « L'IA a atteint le point où elle peut améliorer les découvertes scientifiques et techniques, mais la définition du problème doit encore être faite par des experts du domaine », affirme-t-il.
Il estime que l'IA est particulièrement puissante dans les phases initiales de conception et de vérification des hypothèses. « C'est dans ces moments que l'incertitude est la plus élevée et que le coût d'une erreur est le plus faible », explique t-il. « L'IA peut proposer un plus large éventail d'idées initiales et les tester plus rapidement qu'une équipe humaine travaillant seule. »
Une autre entreprise spécialisée dans l’IA physique est Lila Sciences, une startup de biotechnologie issue de Flagship Pioneering. Lila développe des laboratoires autonomes guidés par des systèmes d'IA capables de générer des hypothèses et de mener des milliers d'expériences en parallèle. Avec un financement de 200 millions de dollars et l'objectif de développer ce qu'elle appelle une « superintelligence scientifique », la plateforme de Lila a récemment impressionné la communauté scientifique en découvrant de nouveaux catalyseurs pour la production d'hydrogène vert en quatre mois seulement, un processus qui devait prendre des années auparavant.
Le parcours de M. Gordić, Nagel et Eremenko vers la fondation de P-1 a été façonné par des années passées dans des environnements de recherche à enjeux élevés. M. Eremenko a dirigé le bureau de technologie tactique de la DARPA et a été directeur technique chez Airbus et United Technologies. M. Gordić a passé des années chez DeepMind et Microsoft à se concentrer sur l’intersection du machine learning et du raisonnement structuré.
Ils ont constaté une lacune sur le marché : la plupart des modèles de langage à usage général étaient mal adaptés à l'ingénierie, qui exige non seulement de la syntaxe et de la sémantique, mais aussi une inférence causale et le respect des lois de la physique.
« Les grands modèles de langage sont excellents pour résumer des documents », explique M. Gordić. « Mais pour concevoir une fusée, il faut comprendre comment le flux de propergol interagit avec la pression de la chambre. C’est un autre niveau de raisonnement. »
P-1 a levé 23 millions de dollars de financement initial auprès de Radical Ventures, Village Global et d’investisseurs comme OpenAI et Google. Elle recrute activement et prévoit de lancer des projets pilotes dans les secteurs au cours de l'année. Le personnel actuel de l'entreprise comprend des anciens élèves des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'informatique avancée.
Il reste à voir si ces efforts finiront par remodeler les workflows des ingénieurs ou s'ils faibliront face à la complexité des contraintes du monde réel.
« Nous n'en sommes qu'au tout début de ce que peut faire l'IA physique », explique M. Gordić. « Mais si nous y parvenons, cela pourrait constituer la base de la façon dont nous concevrons tout à l’avenir. »
