Vous vous êtes fait bousculé(e) en essayant d'attraper le « jouet » au centre commercial pendant le Black Friday ? Nous non plus.

« L'idée des offres promotionnelles a disparu », explique Rich Berkman, associé senior chez IBM Consulting spécialisé dans le digital commerce. Au lieu de cela, les réductions sur les fêtes de fin d'année ont commencé à apparaître peu après Noël. Et la plus grande vedette de la ruée 2024 sur la vente au détail des fêtes pourrait bien être les assistants d’achat pilotés par l’IA.

Les chatbots pilotés par l'IA ont généré 1 950 % de trafic en plus vers les sites de Vente au détail lors du Cyber Monday par rapport à l'année dernière, selon Adobe analytique, ce qui a permis de faire passer les ventes de Vente au détail à 13,3 milliards d'USD ce jour-là, en hausse de 7,3 % par rapport à l'année dernière.

Nouveaux outils d'IA comme Amazon’s Rufus ou Walmart’s assistant personnel, tous deux introduits à la mi-2024, aident les acheteurs à trouver les meilleures offres pour des articles spécifiques, à effectuer des recherches sur les informations de produits et à comparer différents produits.



« Les consommateurs se rendent désormais sur les sites et applications mobiles des détaillants en s’attendant à une conversation plus humaine », explique M. Berkman. « Une simple liste de résultats de recherche ne leur suffit plus. »

Les détaillants dont les assistants d'achat personnalisent l'expérience d'achat et offrent des options de paiement faciles et flexibles sont susceptibles d'attirer des consommateurs qui font de plus en plus leurs achats en déplacement, par exemple « lorsqu'ils attendent à l'aéroport, en faisant défiler leur téléphone », explique Jane Cheung, responsable mondiale de la recherche pour les industries de consommation à l'Institut pour la valeur commerciale (IBV) d'IBM.

Ce Cyber Monday, 57 % des ventes en ligne ont été réalisées via des appareils mobiles, soit une hausse de 13,3 % par rapport à l'année dernière, selon Adobe analytique.