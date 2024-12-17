Vous vous êtes fait bousculé(e) en essayant d'attraper le « jouet » au centre commercial pendant le Black Friday ? Nous non plus.
« L'idée des offres promotionnelles a disparu », explique Rich Berkman, associé senior chez IBM Consulting spécialisé dans le digital commerce. Au lieu de cela, les réductions sur les fêtes de fin d'année ont commencé à apparaître peu après Noël. Et la plus grande vedette de la ruée 2024 sur la vente au détail des fêtes pourrait bien être les assistants d’achat pilotés par l’IA.
Les chatbots pilotés par l'IA ont généré 1 950 % de trafic en plus vers les sites de Vente au détail lors du Cyber Monday par rapport à l'année dernière, selon Adobe analytique, ce qui a permis de faire passer les ventes de Vente au détail à 13,3 milliards d'USD ce jour-là, en hausse de 7,3 % par rapport à l'année dernière.
Nouveaux outils d'IA comme Amazon’s Rufus ou Walmart’s assistant personnel, tous deux introduits à la mi-2024, aident les acheteurs à trouver les meilleures offres pour des articles spécifiques, à effectuer des recherches sur les informations de produits et à comparer différents produits.
« Les consommateurs se rendent désormais sur les sites et applications mobiles des détaillants en s’attendant à une conversation plus humaine », explique M. Berkman. « Une simple liste de résultats de recherche ne leur suffit plus. »
Les détaillants dont les assistants d'achat personnalisent l'expérience d'achat et offrent des options de paiement faciles et flexibles sont susceptibles d'attirer des consommateurs qui font de plus en plus leurs achats en déplacement, par exemple « lorsqu'ils attendent à l'aéroport, en faisant défiler leur téléphone », explique Jane Cheung, responsable mondiale de la recherche pour les industries de consommation à l'Institut pour la valeur commerciale (IBV) d'IBM.
Ce Cyber Monday, 57 % des ventes en ligne ont été réalisées via des appareils mobiles, soit une hausse de 13,3 % par rapport à l'année dernière, selon Adobe analytique.
Les entreprises technologiques participent également à la fête de fin d'année numérique. En octobre, Google a annoncé qu' il avait mis à jour Google Shopping avec l'IA afin que les utilisateurs obtiennent un briefing généré par l'IA avec les meilleurs éléments à prendre en compte pour leur recherche. Ils obtiennent également une liste de produits répondant à leurs préférences, qu'il s'agisse d'une taille donnée, de la rapidité de livraison ou du prix de vente, tandis qu'une fonction d'IA générative permet aux utilisateurs d'essayer virtuellement certains articles vestimentaires. De plus, la page d'accueil de Google Shopping propose à l'utilisateur un flux personnalisé d'articles susceptibles de lui plaire, sur la base des modèles que l'IA a détectés lors de recherches antérieures.
Par contre, fin novembre, la startup d’IA Perplexity a lancé un assistant shopping personnel qui aide les gens à rechercher et acheter des articles. Lorsque l'utilisateur demande un article spécifique, l'assistant fait apparaître une série de fiches produits présentant les recommandations les plus pertinentes, avec des détails spécifiques adaptés à sa recherche. Les acheteurs peuvent également prendre une photo de l'objet qu'ils désirent et l'assistant IA de Perplexity ira le chercher pour eux. Enfin, les personnes qui souscrivent à un abonnement mensuel de 20 USD bénéficient de la gratuité des frais de port et peuvent régler leurs achats directement sur le site Web de Perplexity en cliquant sur un bouton.
Selon M. Berkman, aucun des nouveaux assistants d’achat n’est parfait et de nombreux détaillants profitent de cette période des fêtes pour détecter les dysfonctionnements. Mais l’engouement des consommateurs pour l’IA dans la vente au détail semble insatiable, du moins pour l’instant. Dans une récente enquête menée auprès de 20 000 consommateurs dans 26 pays, environ quatre consommateurs sur cinq qui n’avaient pas encore eu recours à l’intelligence artificielle pour faire leurs achats ont déclaré qu’ils aimeraient voir comment celle-ci pouvait les aider à rechercher des produits, à trouver des offres et à poser des questions, selon IBV. Parmi les personnes sondées, 55 % ont déclaré qu’elles aimeraient explicitement utiliser des chatbots ou des assistants virtuels.
« Les agents IA continueront à révolutionner et à personnaliser les achats à mesure qu'ils deviennent plus sophistiqués », affirme M. Berkman.
M. Berkman voit une énorme opportunité pour les détaillants qui peuvent garder une longueur d’avance et proposer aux consommateurs des offres ciblées et opportunes, en particulier ceux qui sont en mesure de garantir la sécurité et d’éliminer les biais dans les résultats fournis par leurs assistants d’IA.
Cependant, il note que le plus grand cadeau des assistants d'achat IA pour les détaillants pourrait n'arriver qu'après les fêtes de fin d'année. Les assistants d’achat alimentés par l’IA recueilleront une quantité importante de données sur les acheteurs, qu’il s’agisse de leurs préférences ou des principaux problèmes qu’ils ont rencontrés, ce qui peut les aider à rendre l’expérience d’achat « plus rapide et plus efficace » pour l’année prochaine. Les agents humains n'interviendront alors que pour résoudre des retours particulièrement compliqués, par exemple.
S'il souligne que les assistants d'achat numériques peuvent aider les acheteurs à gagner du temps et de l'argent pendant les fêtes de fin d'année, M. Berkman rappelle cependant qu'il est important d'éviter d'externaliser complètement votre liste de cadeaux. « Si je sais que mon enfant s'intéresse à une certaine artiste, comme Taylor Swift, je ne veux pas sous-traiter ma joie de lui trouver le cadeau idéal », confie-t-il.