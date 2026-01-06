Paris, le prochain paradis des licornes ? C’est ce que pense Station F, le plus grand incubateur d’Europe.

PARIS — L’incubateur de start-ups parisien Station F incarne l’ambition affichée par le président Emmanuel Macron de voir le pays stimuler l’innovation et inspirer une catégorie de chefs d’entreprise souvent négligée : les entrepreneurs.

« Entrepreneur is the new France. Et ça commence ici », a déclaré le président français lors de l’inauguration de Station F.

Nichée dans une ancienne gare du 13e arrondissement, sur une place nommée d’après le célèbre informaticien Alan Turing, Station F a accueilli sa première licorne, Hugging Face, une plateforme collaborative pour l’IA, parmi d’autres alumni notables.

Hugging Face est peut-être la seule entreprise de son portefeuille à avoir réussi cet exploit jusqu’à présent, mais l’écosystème de Station F est clairement en train de se développer et de prospérer. Station F accueille actuellement plus de 1 000 start-ups et 600 fonds d’investissement, et les entreprises de son portefeuille ont levé plus d’un milliard d’euros par an depuis 2021.

Fondée en 2017 par le milliardaire français de la tech et magnat des médias Xavier Niel, Station F était là avant le boom de l’IA générative. Aujourd’hui, pourtant, 70 % de ses start-ups sont axées sur l’IA. « L’IA est partout », déclare Hafssa Maldji, responsable communication pour Station F, lors d’une interview accordée à IBM Think à Paris, au siège social de l’entreprise. « Elle est plus solide que le Web3, et il ne s’agit plus d’une simple verticale. »

En visitant ce bâtiment impressionnant et élégant, il est difficile de ne pas remarquer les logos des grands géants de la tech : Apple, Google, AWS, Microsoft, Meta. Chacun a son propre espace réservé et y propose des « heures de bureau », tout comme Snowflake, la société de plateformes de données fondée en Californie. LVMH et L’Oréal y sont également présents, avec un laboratoire de technologie beauté dans le cas de L’Oréal, ainsi que des universités françaises et même des représentants d’autres pays comme l’Inde, la Corée du Sud et le Japon.

« Ici, vous pouvez être un petit entrepreneur assis à côté d’acteurs majeurs et avoir accès à d’innombrables ressources », explique M. Maldji. « C’est vraiment l’un des seuls endroits où la communauté et la collaboration occupent une place centrale. »