Paris, le prochain paradis des licornes ? C’est ce que pense Station F, le plus grand incubateur d’Europe.

PARIS — L’incubateur de start-ups parisien Station F incarne l’ambition affichée par le président Emmanuel Macron de voir le pays stimuler l’innovation et inspirer une catégorie de chefs d’entreprise souvent négligée : les entrepreneurs.
« Entrepreneur is the new France. Et ça commence ici », a déclaré le président français lors de l’inauguration de Station F.
Nichée dans une ancienne gare du 13e arrondissement, sur une place nommée d’après le célèbre informaticien Alan Turing, Station F a accueilli sa première licorne, Hugging Face, une plateforme collaborative pour l’IA, parmi d’autres alumni notables.
Hugging Face est peut-être la seule entreprise de son portefeuille à avoir réussi cet exploit jusqu’à présent, mais l’écosystème de Station F est clairement en train de se développer et de prospérer. Station F accueille actuellement plus de 1 000 start-ups et 600 fonds d’investissement, et les entreprises de son portefeuille ont levé plus d’un milliard d’euros par an depuis 2021.
Fondée en 2017 par le milliardaire français de la tech et magnat des médias Xavier Niel, Station F était là avant le boom de l’IA générative. Aujourd’hui, pourtant, 70 % de ses start-ups sont axées sur l’IA. « L’IA est partout », déclare Hafssa Maldji, responsable communication pour Station F, lors d’une interview accordée à IBM Think à Paris, au siège social de l’entreprise. « Elle est plus solide que le Web3, et il ne s’agit plus d’une simple verticale. »
En visitant ce bâtiment impressionnant et élégant, il est difficile de ne pas remarquer les logos des grands géants de la tech : Apple, Google, AWS, Microsoft, Meta. Chacun a son propre espace réservé et y propose des « heures de bureau », tout comme Snowflake, la société de plateformes de données fondée en Californie. LVMH et L’Oréal y sont également présents, avec un laboratoire de technologie beauté dans le cas de L’Oréal, ainsi que des universités françaises et même des représentants d’autres pays comme l’Inde, la Corée du Sud et le Japon.
« Ici, vous pouvez être un petit entrepreneur assis à côté d’acteurs majeurs et avoir accès à d’innombrables ressources », explique M. Maldji. « C’est vraiment l’un des seuls endroits où la communauté et la collaboration occupent une place centrale. »
La France se positionne fièrement comme le premier pôle européen de l’IA. Le pays abrite Mistral AI, qui a récemment atteint une valorisation de 14 milliards de dollars USD à la suite d’un tour de levée de fonds de série C menée par la société néerlandaise de semi-conducteurs ASML, ainsi que d’autres start-ups comme H Company, fondée par d’anciens ingénieurs de DeepMind, ou encore Dataiku. Yann LeCun a également récemment annoncé que la ville accueillerait sa prochaine entreprise, Advanced Machine Intelligence.
Les entrepreneurs Julien Hébrard et Marvin Amuzu ont fait incuber leur start-up, Abstrakt News, à Station F. Dans une interview accordée à IBM Think, ils admettaient que l’écosystème local est encore loin de la Silicon Valley en termes d’échelle. Mais selon eux, les opportunités sont désormais plus tangibles pour les entrepreneurs. Rivaliser avec les entreprises américaines est « évidemment » un défi selon M. Amuzu, directeur technique et cofondateur. « L’Europe n’a pas la même capacité de financement. Nous avons également moins de flexibilité en matière d’emploi. »
Il a expliqué qu’il était beaucoup plus difficile de recruter et de réduire les effectifs en France. Parallèlement, la longue tradition française en matière de droits des travailleurs présente des avantages : de nombreux fondateurs Station F perçoivent des allocations chômage pendant la phase d’incubation de leur start-up. « Nous plaisantons souvent en disant que le premier investisseur est l’État français, grâce aux droits des chômeurs », précise M. Hébrard.
Cela dit, Station F a de grandes ambitions. Et parce qu’il est relié à de nombreuses entreprises françaises de premier plan, les choses ont tendance à avancer beaucoup plus vite à l’intérieur de l’incubateur qu’à l’extérieur, selon Station F.
C’est l’expérience qu’en a fait Joel Belafa, ancien directeur de l’ingénierie de Dataiku, l’une des principales entreprises technologiques françaises. En janvier 2024, Belafa et l’ancien directeur en technologie médicale Nathan Chen ont cofondé Biolevate, une plateforme de connaissances IA native qui vise à standardiser les workflows scientifiques complexes, avec une équipe de deux seulement. Depuis lors, les effectifs de Biolevate ont dépassé les 50 employés. Et l’entreprise a remporté l’un des plus gros appels d’offres de Sanofi, en grande partie grâce à Station F.
« C’est le genre d’opportunité que crée Station F », déclare Joel Belafa, PDG de Biolevate. « Et c’est ce qui fait le succès ou l’échec des start-ups. Nous avons ici un écosystème similaire à celui que la Californie a si bien su mettre en place par le passé. Ici, les start-ups travaillent ensemble, et non les unes contre les autres. »
Bruno Aziza, vice-président de la stratégie Data, IA et analytique chez IBM, est un expatrié français qui a fait carrière aux États-Unis. Selon lui, Station F pourrait avoir un impact considérable en aidant la France à retenir ses talents.
« Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que la France est un terreau fertile pour l’innovation et que Station F structure toutes ces entreprises », déclare-t-il dans une interview accordée à IBM Think.
La France abrite certaines des meilleures écoles d’ingénieurs du monde. Mais pendant longtemps, de nombreux professionnels français ont choisi de quitter le pays pour poursuivre leur carrière à l’étranger. Station F aide la France à retenir ses talents, déclare M. Aziza. Et le récent succès de Mistral AI montre que le secteur local de l’IA a de grandes ambitions.
M. Belafa, pour sa part, pense que Biolevate a le potentiel de transformer la découverte scientifique et de devenir l’une des prochaines licornes françaises. « Et nous ne sommes pas les seuls, loin de là », dit-il. « Vous verrez ce qui se passera au cours des 10 prochaines années. »
