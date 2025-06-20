À certains moments, l’écriture adopte une perspective historique radicale. À propos de l’essor de l’IA en tant que gardienne du savoir humain, M. Summerfield fait remarquer :

Au quinzième siècle, la presse à imprimer a vu le jour, donnant le coup d’envoi à la diffusion massive des idées. Au cours des trente dernières années, Internet a rendu accessible une grande partie du savoir humain, permettant à toute personne suffisamment patiente de cliquer à travers une galaxie de demi-vérités, de propos virulents et de mèmes indéchiffrables. Dans ce monde plus simple et révolu, la compréhension humaine progressait lorsque les gens lisaient, écoutaient, observaient et transmettaient leurs pensées à d’autres par la langue, le stylo ou le clavier. Dans ce monde plus innocent, les humains étaient les seuls gardiens de toute connaissance. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, ce monde est en train de disparaître.

Selon M. Summerfield, nous entrons dans une ère où les systèmes d'IA ne se contenteront pas de gérer la mémoire collective de l'humanité, mais l'analyseront également pour générer de nouvelles idées, théories et créations, autant de capacités qui relevaient auparavant exclusivement du domaine humain. Selon lui, la révolution technologique n’est pas seulement quantitative, elle est aussi qualitative.

La prose elle-même est limpide, s’élevant parfois à un niveau presque lyrique lorsque M. Summerfield décrit les méandres de l’esprit. Il a le talent de rendre les distinctions techniques, par exemple entre mémoire procédurale et mémoire épisodique, ou entre raisonnement symbolique et raisonnement statistique, essentielles plutôt que pédantes. Pourtant, il ne perd jamais de vue les enjeux : ce que nous choisissons de croire à propos de l’IA façonnera non seulement nos technologies, mais aussi notre vision de nous-mêmes en tant qu’espèce.

Les sections les plus provocatrices explorent la manière dont l’IA change la façon dont les scientifiques envisagent la pensée. M. Summerfield suggère qu’en construisant des machines capables de résoudre des problèmes sans suivre de règles symboliques claires, nous pourrions être amenés à repenser le fonctionnement du raisonnement humain. Pendant des décennies, nous avons supposé que l’intelligence nécessitait une logique progressive. Mais les modèles IA réussissent en s’entraînant sur d’énormes quantités de données et en apprenant des modèles. Cela suggère que, contrairement à ce que nous imaginions, notre propre réflexion pourrait fonctionner davantage comme la leur.

C’est une idée à la fois palpitante et troublante : palpitante parce qu’elle suggère que l’intelligence est plus accessible qu’on ne le pensait ; troublante parce qu’elle laisse entendre que notre esprit, lui aussi, est peut-être moins spécial et mystique que nous ne le souhaiterions.

Pourtant, si le propos de M. Summerfield dénote une certaine mélancolie, il est toujours tempéré par le pragmatisme. Selon lui, la conscience reste insaisissable, non seulement pour l’IA, mais aussi pour les sciences cognitives. Il nous rappelle, avec l’humour sec d’un universitaire, que nous avons encore du mal à évaluer la conscience chez les poulpes, sans parler des réseaux neuronaux. Mieux vaut, pour l’instant, laisser la métaphysique de côté et se concentrer sur des questions plus urgentes : la gouvernance, la transparence, la responsabilité.

C’est l’autre objectif, plus en sous-texte, du livre These Strange New Minds. M. Summerfield est parfaitement conscient que l’IA n’est pas seulement une curiosité philosophique ; c’est un mastodonte commercial qui fonce à toute allure sans vraiment ralentir. Ses appels à un renforcement du contrôle public et de l'engagement démocratique dans le développement de l'IA ne sont jamais didactiques. Au contraire, ils sont intégrés dans la trame du livre, comme une musique de fond accompagnant chaque discussion sur les prouesses des algorithmes.

La vision du futur de M. Summerfield n’est ni utopique ni dystopique. C’est quelque chose de plus rare dans le discours actuel : discret, conditionnel, ouvert. L’IA, semble-t-il suggérer, n’est pas une force étrangère, mais un miroir déformé du monde, qui reflète à la fois notre éclat et notre aveuglement. Si nous regardons attentivement et agissons avec sagesse, nous pourrons peut-être transformer cette réflexion en quelque chose qui vaille la peine d’être porté sur le devant de la scène.

Verdict : dans These Strange New Minds, Christopher Summerfield propose une exploration lucide, réfléchie et profondément humaine des frontières entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle, et de ce que ces frontières révèlent de notre propre esprit. Cette lecture est essentielle pour tous ceux qui veulent comprendre non seulement où va l’IA, mais aussi ce qu’elle dit de nous.