Dans le livre These Strange New Minds: How AI Learned to Talk and What It Means, Christopher Summerfield, professeur en neurosciences cognitives à Oxford, nous invite à une réflexion profonde et souvent troublante sur la frontière mouvante entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle. Avec un regard froid et clinique, et une surprenante dose d'humilité, il se confronte à une question devenue urgente alors qu'elle relevait encore de la pure fiction il y a peu : si les machines peuvent raisonner, qu'est-ce que cela dit de nous ?
M. Summerfield, qui dirige le laboratoire de traitement de l’information humaine d’Oxford, est particulièrement bien placé pour relever cette tâche. Ses recherches relient les sciences cognitives, informatiques et neuronales, des disciplines de plus en plus difficiles à discerner. Son nouveau livre sonne comme un message envoyé depuis cette frontière, un lieu où l'architecture familière de l'esprit est remodelée en temps réel, souvent sans schéma directeur.
On ne saurait trop insister sur l'opportunité de l'intervention de Summerfield. À l’ère des GPT-4, des puces NorthPole et des modèles multimodaux qui prétendent voir, entendre et raisonner, l’imagination populaire est passée de l’euphorie de l’IA à une peur existentielle. M. Summerfield refuse de céder à l’une ou l’autre de ces peurs irrationnelles. Sa proposition est plus singulière : une évaluation honnête de ce que l'IA actuelle peut faire et, surtout, ne peut pas faire.
Son verdict sur le sujet le plus controversé, à savoir si les systèmes d’IA « raisonner », est d’une honnêteté rafraîchissante. Oui, dit-il, ils peuvent raisonner dans certains domaines spécialisés. Dans certaines tâches, ils sont même plus performants que la plupart des humains.
Cette affirmation n'est pas nouvelle, mais Christopher Summerfield l’affine en retraçant l'évolution supposée du raisonnement automatique, depuis le Logic Theorist (1956), qui surprit ses créateurs en prouvant des théorèmes inattendus, jusqu'aux modèles actuels qui génèrent du code et des essais sans instructions claires, soulevant la question suivante : peut-on vraiment parler de raisonnement ou d'un simple mimétisme qui progresse ?
Pourtant, M. Summerfield n'est nullement naïf. Il est parfaitement conscient de la fragilité des fondements de l’IA : son manque d’expérience incarnée, sa mémoire transactionnelle, son inquiétante vacuité. Une IA peut produire un essai convaincant sur le deuil, mais elle n’est pas en deuil. Elle peut prédire ce qu’un être conscient dirait, mais elle ne pense pas vraiment. M. Summerfield utilise l’analogie avec précision : un ouragan simulé sur un ordinateur ne produit pas d'humidité ni de vent. De même, aussi cohérentes que puissent paraître les déclarations d'une IA affirmant « être consciente », elles ne sont que le reflet creux de ses données d'apprentissage.
À certains moments, l’écriture adopte une perspective historique radicale. À propos de l’essor de l’IA en tant que gardienne du savoir humain, M. Summerfield fait remarquer :
Au quinzième siècle, la presse à imprimer a vu le jour, donnant le coup d’envoi à la diffusion massive des idées. Au cours des trente dernières années, Internet a rendu accessible une grande partie du savoir humain, permettant à toute personne suffisamment patiente de cliquer à travers une galaxie de demi-vérités, de propos virulents et de mèmes indéchiffrables. Dans ce monde plus simple et révolu, la compréhension humaine progressait lorsque les gens lisaient, écoutaient, observaient et transmettaient leurs pensées à d’autres par la langue, le stylo ou le clavier. Dans ce monde plus innocent, les humains étaient les seuls gardiens de toute connaissance. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, ce monde est en train de disparaître.
Selon M. Summerfield, nous entrons dans une ère où les systèmes d'IA ne se contenteront pas de gérer la mémoire collective de l'humanité, mais l'analyseront également pour générer de nouvelles idées, théories et créations, autant de capacités qui relevaient auparavant exclusivement du domaine humain. Selon lui, la révolution technologique n’est pas seulement quantitative, elle est aussi qualitative.
La prose elle-même est limpide, s’élevant parfois à un niveau presque lyrique lorsque M. Summerfield décrit les méandres de l’esprit. Il a le talent de rendre les distinctions techniques, par exemple entre mémoire procédurale et mémoire épisodique, ou entre raisonnement symbolique et raisonnement statistique, essentielles plutôt que pédantes. Pourtant, il ne perd jamais de vue les enjeux : ce que nous choisissons de croire à propos de l’IA façonnera non seulement nos technologies, mais aussi notre vision de nous-mêmes en tant qu’espèce.
Les sections les plus provocatrices explorent la manière dont l’IA change la façon dont les scientifiques envisagent la pensée. M. Summerfield suggère qu’en construisant des machines capables de résoudre des problèmes sans suivre de règles symboliques claires, nous pourrions être amenés à repenser le fonctionnement du raisonnement humain. Pendant des décennies, nous avons supposé que l’intelligence nécessitait une logique progressive. Mais les modèles IA réussissent en s’entraînant sur d’énormes quantités de données et en apprenant des modèles. Cela suggère que, contrairement à ce que nous imaginions, notre propre réflexion pourrait fonctionner davantage comme la leur.
C’est une idée à la fois palpitante et troublante : palpitante parce qu’elle suggère que l’intelligence est plus accessible qu’on ne le pensait ; troublante parce qu’elle laisse entendre que notre esprit, lui aussi, est peut-être moins spécial et mystique que nous ne le souhaiterions.
Pourtant, si le propos de M. Summerfield dénote une certaine mélancolie, il est toujours tempéré par le pragmatisme. Selon lui, la conscience reste insaisissable, non seulement pour l’IA, mais aussi pour les sciences cognitives. Il nous rappelle, avec l’humour sec d’un universitaire, que nous avons encore du mal à évaluer la conscience chez les poulpes, sans parler des réseaux neuronaux. Mieux vaut, pour l’instant, laisser la métaphysique de côté et se concentrer sur des questions plus urgentes : la gouvernance, la transparence, la responsabilité.
C’est l’autre objectif, plus en sous-texte, du livre These Strange New Minds. M. Summerfield est parfaitement conscient que l’IA n’est pas seulement une curiosité philosophique ; c’est un mastodonte commercial qui fonce à toute allure sans vraiment ralentir. Ses appels à un renforcement du contrôle public et de l'engagement démocratique dans le développement de l'IA ne sont jamais didactiques. Au contraire, ils sont intégrés dans la trame du livre, comme une musique de fond accompagnant chaque discussion sur les prouesses des algorithmes.
La vision du futur de M. Summerfield n’est ni utopique ni dystopique. C’est quelque chose de plus rare dans le discours actuel : discret, conditionnel, ouvert. L’IA, semble-t-il suggérer, n’est pas une force étrangère, mais un miroir déformé du monde, qui reflète à la fois notre éclat et notre aveuglement. Si nous regardons attentivement et agissons avec sagesse, nous pourrons peut-être transformer cette réflexion en quelque chose qui vaille la peine d’être porté sur le devant de la scène.
Verdict : dans These Strange New Minds, Christopher Summerfield propose une exploration lucide, réfléchie et profondément humaine des frontières entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle, et de ce que ces frontières révèlent de notre propre esprit. Cette lecture est essentielle pour tous ceux qui veulent comprendre non seulement où va l’IA, mais aussi ce qu’elle dit de nous.
