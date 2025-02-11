Les recherches approfondies d'OpenAI visent à surpasser les analystes

La volonté d'améliorer les capacités scientifiques de l'IA a déclenché une course effrénée entre les géants de la technologie, chacun cherchant à exploiter le potentiel de l'IA en tant que moteur de recherche. La recherche approfondie décompose les requêtes complexes en étapes plus petites, effectue des recherches sur le Web, analyse les documents en plusieurs étapes et synthétise les informations dans des rapports complets. Contrairement aux réponses standard de l'IA, la recherche approfondie parcourt activement les sources en ligne, vérifie plusieurs références et construit ses réponses de manière itérative tout en montrant son travail à travers une chaîne de pensées visible.

Cet outil combine la navigation sur le Web, l'analyse de documents et des fonctions spécialisées pour accomplir des tâches complexes. Lorsqu'on lui soumet une question, il effectue des recherches approfondies dans les sources disponibles et vérifie les informations à partir de multiples références. Il est capable de traiter des tâches allant de la recherche universitaire à l'analyse de marché, en passant par la documentation technique.

OpenAI affirme que la recherche approfondie est particulièrement efficace pour extraire des détails spécifiques de documents volumineux, comparer les informations entre différentes sources et fournir des conclusions bien documentées. Le système est actuellement accessible aux utilisateurs Pro avec une limite de 100 requêtes mensuelles, compte tenu de sa nature gourmande en ressources informatiques, mais la société indique qu'il sera progressivement étendu à d'autres niveaux d'abonnement.

« La recherche approfondie permet d'identifier, d'évaluer, de réévaluer et de synthétiser des informations pour des tâches à forte intensité cognitive en quelques minutes seulement, des fonctions qui prendraient généralement plusieurs heures à un être humain », explique Timothy DeStefano, professeur associé de recherche à la McDonough School of Business de l'université de Georgetown. « Cela représente un gain de productivité potentiellement significatif pour les utilisateurs, qui pourrait stimuler l'innovation dans les entreprises. »

Il note toutefois que la recherche approfondie peut se heurter à des questions nécessitant des données propriétaires, ce qui rend son efficacité dépendante des besoins en données spécifiques de son application.

« Bien que le prix de 200 dollars par mois soit abordable pour de nombreux professionnels des entreprises américaines, il peut être prohibitif pour certaines personnes ou entreprises, ce qui peut entraîner des disparités de productivité », a-t-il ajouté. « De plus, compte tenu de la nature de cet outil, qui privilégie les compétences, il pourrait contribuer à accroître les disparités salariales, à l'instar des tendances observées lors de la dernière révolution numérique. »

Alors qu’OpenAI étend son initiative de recherche approfondie, IBM adopte une approche différente pour faire progresser les systèmes de raisonnement IA avec sa famille de modèles Granite. Parallèlement, Gan et d'autres chercheurs ont développé Satori, un cadre d'IA open source qui améliore le raisonnement grâce à l'autoréflexion.

À l'instar de l'apprentissage par renforcement à partir des commentaires humains (RLHF) d'OpenAI, qui a joué un rôle déterminant dans l'entraînement de ChatGPT, Satori améliore ses capacités de raisonnement en deux phases. Tout d'abord, il affine son cadre des exigences à plus petite échelle. Il utilise ensuite l'apprentissage par renforcement pour affiner son raisonnement sur des jeux de données plus importants.

« Satori est conçu pour améliorer la capacité de l'IA à mener des découvertes scientifiques et à résoudre des problèmes », explique M. Gan. « Il ne s'agit pas seulement d'automatisation, mais aussi d'améliorer la capacité de l'IA à appliquer les connaissances acquises à de nouveaux domaines. »

Il affirme que l'émergence de la recherche approfondie et de Satori souligne un intérêt croissant pour les outils d'IA destinés à la recherche et aux applications commerciales. Dans le domaine de la finance, les outils de trading quantitatif alimentés par l'IA analysent déjà d'énormes jeux de données pour identifier des tendances plus rapidement que les analystes humains. De même, les assistants d'IA remodèlent la recherche juridique, résument la jurisprudence, rédigent des arguments juridiques et prédisent même l'issue des affaires.

L’un des plus grands marchés de la recherche pilotée par l’IA est celui des produits pharmaceutiques, où les entreprises exploitent l’IA pour identifier de nouveaux médicaments potentiels. Les sociétés de capital-risque et les investisseurs en capital-investissement étudient également des outils de recherche sur l'IA pour rationaliser les processus de diligence raisonnable. Plutôt que de passer des semaines à analyser des rapports financiers et de marché, des données financières et des paysages concurrentiels, les entreprises pourraient utiliser l'IA pour générer des analyses qui mettent en évidence les principaux risques et opportunités.

L'arrivée d'OpenAI dans cet espace fait suite à Copilot for Finance de Microsoft et à l'assistant financier alimenté par GPT de Bloomberg, qui peuvent automatiser des tâches de recherche complexes. De son côté, l'entreprise chinoise DeepSeek adopte une approche différente avec DeepSeek-R1, un modèle open source conçu pour le raisonnement approfondi en mathématiques, en codage et en langage. Contrairement à ses concurrents à code source fermé, DeepSeek-R1 est disponible gratuitement sous licence MIT, ce qui en fait une option rentable pour les chercheurs et les entreprises. À mesure que la recherche alimentée par l’IA s’intensifie, ces concurrents repoussent les limites du raisonnement automatique et changent la façon dont les informations sont analysées.