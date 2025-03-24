Les agents IA – des systèmes autonomes alimentés par de grands modèles de langage (LLM) qui peuvent prendre des mesures, appeler des outils et interagir avec des logiciels – ne répondent plus simplement aux questions. Ils commencent à fonctionner davantage comme des collègues numériques.
NVIDIA a récemment lancé AI-Q et AgentIQ, un nouveau Schéma directeur et des outils open source destinés à aider les entreprises à déployer plusieurs agents simultanément pour résoudre des problèmes complexes. Ces outils sont conçus pour permettre aux agents de raisonner, de planifier et de travailler ensemble sur toutes les plateformes logicielles. Le déplacer signale l'incursion plus profonde de NVIDIA dans les agents, rejoignant IBM, qui a déjà développé des systèmes agentiques à usage professionnel par le biais de sa plate-forme IBM watsonx Orchestrate.
IBM watsonx Orchestrate permet à des agents pré-construits de s'intégrer dans plus de 1 500 outils d'entreprise, rationalisant ainsi les tâches au sein des départements sans nécessiter de code ou de révisions logicielles majeures. Cela s'inscrit donc dans une tendance générale en matière d'IA d'entreprise qui met l'accent sur des systèmes intégrés et évolutifs capables de gérer des opérations réelles.
« C’est une fenêtre pour apporter l’automatisation à chaque coin de l’entreprise », déclare Maryam Ashoori, directrice principale de la gestion de produit pour IBM watsonx.ai, dans une interview accordée à IBM Think. « Vous pouvez connecter les LLM et l'IA générative à tous vos workflows existants. »
Au centre de ces développements se trouve un concept connu sous le nom d'orchestration multi-agents, uneapproche qui s'inspire à la fois des principes de l'ingénierie logicielle et de la collaboration humaine. Contrairement aux anciens assistants d'IA, qui étaient conçus pour accomplir des tâches uniques, les systèmes orchestrés coordonnent plusieurs agents, chacun responsable d'une fonction spécifique. Un agent peut récupérer des données, un autre peut les analyser, tandis qu’un troisième peut résumer et acheminer les résultats.
Ashoori décrit les systèmes d'agents comme un moyen de connecter les LLM avec des flux de travail existants d'entreprise, où chaque partie d'une tâche peut être gérée par un agent spécialisé. « En raison du manque de compétences en matière d'IA et de la complexité de la pile actuelle, les entreprises recherchent des solutions prêtes à l'emploi. C’est ce que proposent ces agents », explique Mme Ashoori. « Vous pouvez avoir un agent prédéfini qui communique avec une API Connect, se connecte à SAP ou Workday et enchaîne les tâches pour mener à bien le travail. Vous n’avez pas besoin d’être un développeur, il vous suffit de glisser-déposer le logiciel en fonction de vos besoins. »
Les systèmes multi-agents posent de nouveaux défis en matière d'architecture, de fiabilité et d'observabilité. C'est là que des infrastructures telles que l'AI-Q de NVIDIA et l'IBM watsonx Orchestrate entrent en jeu. Les deux visent à fournir aux entreprises un échafaudage capable d'évoluer et de s'adapter aux besoins changeants de l'entreprise sans partir de zéro.
IBM a déjà introduit des agents d’IA orchestrés dans un large éventail de secteurs. Avid Solutions affirme avoir réduit les erreurs de projet de 10 % en utilisant des systèmes similaires. Dun & Bradstreet, une société de services financiers, a utilisé des agents IA pour réduire de 20 % le temps consacré à l'approvisionnement.
Dans certains cas, ces agents sont utilisés pour automatiser des fonctions administratives, comme le traitement des factures ou le routage des requêtes internes. Dans d'autres cas, ils sont appliqués aux opérations de première ligne, telles que la gestion des interactions de service client ou la numérisation de documents à des fins de conformité réglementaire.
Cependant, la technologie n’est pas totalement autonome. La surveillance humaine reste un élément clé, en particulier dans les environnements sensibles ou réglementés. « À ce jour, je n'ai vu aucune implémentation d'agents capable de prendre les bonnes mesures sur un ensemble de données sans intervention humaine », explique Mme Ashoori. « L’ampleur des conséquences indésirables potentielles est élevée. »
Cette préoccupation a amené les entreprises à créer des systèmes « humain dans la boucle », dans lesquels les agents IA proposent des actions mais nécessitent l'approbation humaine avant de les exécuter. Cette structure peut aider à atténuer les risques tout en améliorant la confiance des utilisateurs — un domaine que Mme Ashoori a étudié en profondeur.
Avec IA-Q et AgentIQ, NVIDIA propose une alternative plus orientée vers les développeurs, dans le but d'aider les entreprises à concevoir des systèmes multi-agents qui peuvent être adaptés à différents besoins opérationnels. AI-Q est une architecture de référence intégrant les capacités de calcul accéléré d'IA et les partenariats de stockage de NVIDIA, ainsi que des outils logiciels tels que NeMo Retriever, les microservices et les modèles de raisonnement Llama Nemotron. AgentIQ, publié en tant qu'outil open source sur GitHub, permet d'améliorer l'observabilité et les performances des agents IA. Il permet également le profilage et la traçabilité—fonctionnalités de plus en plus recherchées par les entreprises en quête de transparence autour de la prise de décision automatisée.
NVIDIA affirme qu'AgentIQ s'intègre à diverses plateformes et cadres des exigences, notamment Agentforce de Salesforce, Rovo d'Atlassian, Azure agent IA Service de Microsoft et ServiceNow. Il fonctionne également avec LangGraph, CrewAI et Letta, permettant aux développeurs de travailler dans leurs environnements préférés.
La confiance reste l'un des principaux obstacles à l'adoption de l'IA dans les entreprises. Il y a quelques années, Mme Ashoori a co-écrit un article intitulé « In IA We Trust ? » qui a étudié les facteurs qui influencent la capacité des êtres humains à faire confiance à la prise de décision.
« Vous pourriez très bien accepter qu'une IA vous suggère où commander votre dîner », déclare Mme Ashoori. « Mais lorsqu’il s’agit de décisions d’embauche, d’avis juridiques ou d’évaluation des risques financiers, les gens veulent comprendre comment la décision a été prise — et avoir le pouvoir de la modifier. »
AgentIQ répond à ce besoin en permettant aux équipes informatiques et de conformité de surveiller l'activité des agents en temps réel, d'auditer les décisions et d'affiner la performance. Pour de nombreux secteurs, notamment les services financiers et les soins de santé, ce niveau de contrôle n'est pas négociable.
Malgré l’adoption croissante des systèmes agentiques, des défis techniques subsistent. Ashoori souligne le raisonnement et la planification comme des domaines où les LLM d’aujourd’hui manquent encore d’être humains. « Si je veux lancer une avancée majeure qui doit encore être réalisée, il est essentiel de réfléchir et de prise de décision », ajoute-t-elle. « Les LLM d'aujourd'hui ne sont pas des décideurs. Ils peuvent agir et récupérer, mais leur planification et leur logique restent limitées. »
Les agents IA sont déjà déployés dans tous les secteurs pour automatiser les tâches critiques et améliorer l’efficacité opérationnelle. Visa fait partie de plusieurs entreprises qui utilisent déjà AgentIQ pour automatiser des processus clés. L'entreprise a appliqué les outils de profilage de NVIDIA à l'analyse des e-mails de phishing, ce qui lui a permis d'identifier et d'atténuer rapidement les menaces tout en réduisant les avis manuels.
Dans ces scénarios, l'objectif n'est pas de remplacer des employés, mais d'augmenter leurs capacités, explique Mme Ashoori. « La valeur n’est pas d’éliminer les personnes », déclare-t-elle. « Il s'agit de permettre aux gens de se concentrer sur les décisions importantes, tandis que les agents s'occupent du reste. »
Bien qu'IBM et NVIDIA aient des approches différentes, l'une axée sur des Intégrations d'entreprise conviviales, l'autre sur des outils ouverts pour les développeurs, elles misent toutes deux sur un avenir où les réseaux d'agents IA pourront gérer des tâches de plus en plus complexes.
Mme Ashoori note que les entreprises varient considérablement dans leur manière de mettre en œuvre l'IA, et affirme que la flexibilité est cruciale lors de la conception de systèmes agentic adaptés aux workflows existants.
Pour dimensionner l'IA au-delà des cas d’utilisation, de nombreuses entreprises se tournent vers l'orchestration multi-agents, que ce soit par le biais de plateformes low code ou de systèmes personnalisés, explique Mme Ashoori. Cependant, la transformation de l'IA d'entreprise, promise depuis longtemps, pourrait dépendre moins de la performance d'un modèle unique que de la qualité de la collaboration entre les équipes d'agents et leurs homologues humains.
À mesure que la technologie mûrit, les observateurs affirment que l'accent ne sera plus mis sur les capacités mais sur la coordination : il s'agit de s'assurer que le bon agent exécute la bonne tâche au bon moment, sous la bonne supervision.
« C'est encore tôt », déclare Mme Ashoori. « Mais nous commençons à voir comment les systèmes agentiques peuvent aider les entreprises à travailler plus intelligemment, et pas seulement plus rapidement. »
