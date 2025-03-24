Les agents IA – des systèmes autonomes alimentés par de grands modèles de langage (LLM) qui peuvent prendre des mesures, appeler des outils et interagir avec des logiciels – ne répondent plus simplement aux questions. Ils commencent à fonctionner davantage comme des collègues numériques.

NVIDIA a récemment lancé AI-Q et AgentIQ, un nouveau Schéma directeur et des outils open source destinés à aider les entreprises à déployer plusieurs agents simultanément pour résoudre des problèmes complexes. Ces outils sont conçus pour permettre aux agents de raisonner, de planifier et de travailler ensemble sur toutes les plateformes logicielles. Le déplacer signale l'incursion plus profonde de NVIDIA dans les agents, rejoignant IBM, qui a déjà développé des systèmes agentiques à usage professionnel par le biais de sa plate-forme IBM watsonx Orchestrate.

IBM watsonx Orchestrate permet à des agents pré-construits de s'intégrer dans plus de 1 500 outils d'entreprise, rationalisant ainsi les tâches au sein des départements sans nécessiter de code ou de révisions logicielles majeures. Cela s'inscrit donc dans une tendance générale en matière d'IA d'entreprise qui met l'accent sur des systèmes intégrés et évolutifs capables de gérer des opérations réelles.

« C’est une fenêtre pour apporter l’automatisation à chaque coin de l’entreprise », déclare Maryam Ashoori, directrice principale de la gestion de produit pour IBM watsonx.ai, dans une interview accordée à IBM Think. « Vous pouvez connecter les LLM et l'IA générative à tous vos workflows existants. »