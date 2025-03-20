Ce que la conférence NVIDIA GTC nous apprend sur l’avenir de l’IA en entreprise

La conférence mondiale sur l’intelligence artificielle destinée aux développeurs, ingénieurs, chercheurs, inventeurs et professionnels de l’informatique de NVIDIA (GTC) est l’un des événements technologiques les plus attendus de l’année. Cette année, le « Super Bowl de l’IA », comme on l’appelle souvent dans les médias, n’a pas fait exception : lors d’une semaine qui a débuté avec la conférence de deux heures du PDG de NVIDIA, Jensen Huang, le géant des puces a révélé diverses innovations clés à surveiller dans les mois à venir.

Des modèles de fondation open source aux partenariats avec Microsoft, GM et IBM, tous les éléments convergent vers un thème commun : NVIDIA n’est plus seulement un fabricant de puces. « Après avoir été une entreprise de matériel informatique, elle souhaite [aussi] devenir une société de logiciels d’IA générative, explique Kunal Sawarkar, ingénieur émérite d’IBM, dans un entretien accordé à IBM Think. NVIDIA se lance dans des domaines où les acteurs ne la considéraient pas traditionnellement comme une compétition. »

Selon Jensen Huang, le secteur de l’IA a atteint un point d’inflexion informatique de 1 billion de dollars, l’essor du raisonnement et de l’IA agentique stimulant la demande en informatique basée sur l’IA.

Voici quelques développements que les experts d’IBM disent suivre de près dans les mois à venir.