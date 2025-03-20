Ce que la conférence NVIDIA GTC nous apprend sur l’avenir de l’IA en entreprise

La conférence mondiale sur l’intelligence artificielle destinée aux développeurs, ingénieurs, chercheurs, inventeurs et professionnels de l’informatique de NVIDIA (GTC) est l’un des événements technologiques les plus attendus de l’année. Cette année, le « Super Bowl de l’IA », comme on l’appelle souvent dans les médias, n’a pas fait exception : lors d’une semaine qui a débuté avec la conférence de deux heures du PDG de NVIDIA, Jensen Huang, le géant des puces a révélé diverses innovations clés à surveiller dans les mois à venir.
Des modèles de fondation open source aux partenariats avec Microsoft, GM et IBM, tous les éléments convergent vers un thème commun : NVIDIA n’est plus seulement un fabricant de puces. « Après avoir été une entreprise de matériel informatique, elle souhaite [aussi] devenir une société de logiciels d’IA générative, explique Kunal Sawarkar, ingénieur émérite d’IBM, dans un entretien accordé à IBM Think. NVIDIA se lance dans des domaines où les acteurs ne la considéraient pas traditionnellement comme une compétition. »
Selon Jensen Huang, le secteur de l’IA a atteint un point d’inflexion informatique de 1 billion de dollars, l’essor du raisonnement et de l’IA agentique stimulant la demande en informatique basée sur l’IA.
Voici quelques développements que les experts d’IBM disent suivre de près dans les mois à venir.
Deux robots, l’un mignon comme un droïde, l’autre un humanoïde grandeur nature un peu effrayant, ont volé la vedette lors de la présentation de Jensen Huang. Mais le plus intéressant concernait les innovations qui alimentent ces robots, selon Kaoutar El Maghraoui, chercheuse principale chez IBM, et Nathalie Baracaldo, inventrice principale chez IBM, dans un épisode récent de Mixture of Experts.
Parmi ces innovations, voici certaines des plus importantes : GR00T N1, le premier modèle de fondation open source conçu spécifiquement pour la robotique, et Isaac GR00T Blueprint, un cadre des exigences qui facilite considérablement la génération de données de mouvement synthétiques pour l’entraînement des robots avant leur déploiement.
Bien que le buzz médiatique autour de la robotique ne soit pas nouveau, le sourcing ouvert de ces nouvelles technologies a le potentiel de « démocratiser [l’IA robotique] », affirme Kaoutar El Maghraoui, accélérant considérablement le développement des robots humanoïdes.
L’innovation robotique a longtemps été entravée par le manque de données nécessaires aux simulations. Toutefois, le cadre Isaac GR00T Blueprint « nous permet de créer un vaste environnement dans lequel nous pouvons tester [ces robots] et rendre l’ensemble du cycle de développement beaucoup plus rapide et sûr », explique Nathalie Baracaldo.
Arrive ensuite le troisième nouvel outil d’IA de NVIDIA pour créer des simulations en temps réel de robots : le moteur physique Newton, développé en partenariat avec Google DeepMind et Disney Research. En « alignant les bons collaborateurs, [NVIDIA] rend très difficile pour les autres de rattraper leur retard », déclare Kaoutar El Maghraoui.
Enfin, avec le plus petit ordinateur d’IA au monde, le nouveau DGX Spark de NVIDIA, que la société a également présenté au GTC, les data scientists et les passionnés peuvent désormais utiliser GR00T N1 et Isaac GR00T Blueprint « pour affiner et déployer la robotique » depuis chez eux, explique la chercheuse.
Le géant des puces lance également une nouvelle famille de modèles de raisonnement conçus pour fournir une base solide à l’IA agentique dans les entreprises. Construits sur des modèles Llama, les modèles Llama Nemotron sont dotés de capacités de raisonnement permettant la création d’agents d’IA avancés adaptés aux besoins de l’entreprise. Les modèles sont disponibles en différentes tailles et peuvent être optimisés pour diverses applications professionnelles.
« Les modèles de raisonnement ouverts, les logiciels et les outils de NVIDIA fournissent aux développeurs et aux entreprises du monde entier les éléments de base nécessaires pour créer un personnel d’IA agentique accéléré », a déclaré Jensen Huang.
« Ces modèles de raisonnement, ainsi que la pile d’infrastructure, susciteront de l’intérêt dans les semaines ou les mois à venir, car c’est sur l’IA agentique que tout le monde se concentrera en 2025 », explique Kunal Sawarkar à Think.
Alors que DeepSeek a fait des vagues plus tôt cette année en promettant des modèles de raisonnement open source bon marché, NVIDIA redouble d’efforts. Selon l’entreprise, ses modèles dépassent les normes de référence en matière de raisonnement et d’agentique. D’ailleurs, pour renforcer un peu plus sa place dans le classement, NVIDIA travaille déjà avec de grands acteurs technologiques (Microsoft, Accenture, Box et SAP) pour intégrer ces modèles dans des applications réelles.
Le stockage IA n’est pas tape-à-l’œil, mais il joue un rôle critique dans l’accélération du traitement des données et des modèles d’IA. IBM® Storage Scale est un système de stockage piloté par logiciel qui permet aux entreprises de mieux gérer les données non structurées dans des environnements de stockage distribués tels que le cloud, les centres de données et la périphérie.
« Une grande partie des données d’entreprise ne sont pas structurées, elles sont enfermées dans des e-mails, des PDF, des présentations, des fichiers audio et vidéo et d’autres formats opaques [et] sont difficiles à interpréter », déclare Vincent Hsu, vice-président et directeur technique d’IBM Storage.
« Gérer la croissance exponentielle des données a toujours été un défi, et seulement 1 % des données d’entreprise se trouvent dans les LLM aujourd’hui, explique Ric Lewis, vice-président principal de l’infrastructure d’IBM, dans un entretien avec Think. Le stockage contextuel aide à intégrer davantage de données d’entreprise aux modèles d’IA existants d’une manière qui est toujours contrôlée et protégée contre la création de copies. Cela peut aider à rendre les modèles plus significatifs pour une entreprise et à accéder à de nouvelles informations sur les données qui peuvent les distinguer. Ces nouvelles fonctionnalités sont basées sur des travaux réalisés conjointement par IBM Research et NVIDIA.
Vincent Hsu envisage de nombreux cas d’utilisation pour le CAS, notamment pour s’assurer que les assistants d’IA disposent des informations contextuelles les plus récentes, ce qui peut contribuer à améliorer la précision et à résoudre le problème des hallucinations. En fin de compte, avec l’aide de la solution contextuelle Storage Scale d’IBM combinée à la nouvelle plateforme de données d’IA pour l’infrastructure d’IA d’entreprise, les entreprises sont en mesure d’extraire plus de valeur de leurs données d’entreprise non structurées, un exemple de plusieurs partenariats NVIDIA-IBM annoncés au cours d’une semaine bien remplie.
