Deux ans après le début de la révolution de l'IA générative, de nombreuses entreprises de presse expérimentent l'intelligence artificielle, dans l'espoir de redéfinir à quoi peut ressembler l'Expérience.
Sara Beykpour estime que l’IA peut permettre une plus grande personnalisation et interaction. C’est pourquoi l’entrepreneur — et ancien de Twitter et Vine — a récemment lancé l’application d’information Particle, avec son cofondateur Marcel Molina.
« Nous sommes un agrégateur de nouvelles qui inclut des liens vers les différentes sources qui couvrent un sujet », explique Mme Beykpour. « Nous ne résumons pas les articles individuels. »
Particle privilégie les récits plutôt que les articles individuels, offrant ainsi aux utilisateurs de multiples perspectives sur un même sujet. « Particle lit les actualités provenant de tout un tas de sources et il vous résume l’histoire. Il travaille vraiment autour d’une histoire plutôt que d’un article individuel, et il vous apporte de multiples perspectives sur cette histoire », ajoute-t-elle.
L'application comporte deux onglets : l'un vous permet de personnaliser votre flux pour vous concentrer sur les actualités qui vous intéressent, et l'autre affiche les sujets dont tout le monde parle.
Toutefois, Mme Beykpour précise que l'application veille à ne pas laisser les utilisateurs créer leur propre chambre d'écho ; pour les articles politiques, par exemple, les sources sont variées.
« Si vous souhaitez que votre flux principal se concentre uniquement sur le divertissement, c’est votre choix. Ce qui est vraiment important, et ce à quoi nous sommes attentifs, c'est que pour les articles comportant un élément politique, nous veillons à ce que les sources soient variées afin que vous obteniez toujours un point de vue large », explique-t-elle.
La personnalisation n'est évidemment pas une nouveauté pour les agrégateurs d'informations. Apple News associe organisation humaine et algorithmique. Artifact, fondée par les créateurs d'Instagram, a décidé de personnaliser l'Expérience d'actualités pour le public plus jeune avant de fermer ses portes plus tôt cette année, bien que sa technologie de personnalisation basée sur l'IA ait été intégrée à l'application Yahoo News.
« Nous adorons toutes ces applications », explique Beykpour. « Notre objectif est de créer une application qui permette aux utilisateurs de suivre l'actualité sans effort. Cela consiste notamment à montrer, aussi simplement que possible, le spectre politique d’une histoire. Mais ce n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste, qui comprend d'autres fonctionnalités critiques comme la focalisation sur les histoires, la personnalisation, les résumés, les questions et tout ce qu'offre Particle. »
Robyn McRae, vice-présidente mondiale des médias payants et de l'automatisation du marketing chez IBM, met en valeur l'importance de présenter différents points de vue, comme dans la Newsletter The Flip Side : « Je trouve utile lorsqu'un article partage les deux aspects d'un sujet ou d'un problème », explique-t-elle.
L'IA est devenue une priorité pour les entreprises de presse ces derniers mois, de nombreux éditeurs ayant introduit des rôles ou des équipes axés sur l'IA dans leurs Opérations éditoriales (voir, par exemple, The New York Times ou Hearst). OpenAI, quant à elle, a signé des partenariats avec de grands éditeurs aux États-Unis et à l’échelle mondiale — dont Condé Nast, Axel Springer, Le Monde et The Atlantic— fournissant du contenu journalistique dans les produits d’OpenAI.
À mesure que les actualités basées sur l’IA évoluent, l’expérience de recherche est également appelée à changer. Des entreprises comme Perplexity expérimentent l’intégration des actualités dans leurs moteurs de recherche IA afin que les utilisateurs puissent avoir accès aux dernières nouvelles provenant de sources crédibles. C’est ce qui a été fait avec le récent centre d’information sur les élections (Election Information Hub) de l’entreprise, pour lequel elle s’est associée à l’AP et à l’organisation à but non lucratif Democracy Works. L’été dernier, l’entreprise a également lancé un programme de partenariat avec des éditeurs afin de partager les revenus générés par le référencement de leur contenu et de leur donner accès à leur API.
Même si la recherche alimentée par l'IA gagne du terrain, de nombreuses possibilités restent inexploitées, explique Chris Hay, ingénieur émérite chez IBM.
« L’actualité aura besoin d’une interface utilisateur personnalisée », précise-t-il. « Si je pense à une liste de 20 articles de presse qui m'intéressent, j'aimerais qu'il y ait une liste visuellement attrayante... Je ne veux pas d'une grosse charge de texte ; je veux voir une navigation rapide. Tel est le défi : comment résoudre le problème de la navigabilité dans les expériences de recherche pilotées par l'IA. C'est ce qui va perturber la recherche. »
Rejoignez un webinaire IBM pour découvrir comment réaliser un véritable ROI grâce à des initiatives d’IA agentique, avec des exemples dans plusieurs secteurs, des cas d’utilisation et même les propres témoignages de réussite d’IBM.
Découvrez pourquoi IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de science des données et de machine learning.
Découvrez comment les entreprises délaissent le lancement de projets pilotes disparates en matière d’IA au profit d’une utilisation visant à stimuler la transformation en profondeur.
Accédez à notre catalogue complet de plus de 100 cours en ligne en souscrivant aujourd’hui un abonnement individuel ou multiutilisateur afin d’élargir vos compétences dans certains de nos produits à un prix avantageux.
IBM Granite est une famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Dirigé par des leaders d’opinion IBM, le programme a pour but d’aider les chefs d’entreprise à acquérir les connaissances nécessaires qui leur permettront d’orienter leurs investissements IA vers les opportunités les plus prometteuses.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Activez ces cinq changements d’état d’esprit pour éliminer l’incertitude, stimuler la réinvention de l’entreprise et dynamiser la croissance grâce à l’IA agentique.
Découvrez comment intégrer en toute confiance l’IA générative et le machine learning dans votre entreprise.
Entraînez, validez, réglez et déployez une IA générative, des modèles de fondation et des capacités de machine learning avec IBM watsonx.ai, un studio d’entreprise nouvelle génération pour les générateurs d’IA. Créez des applications d’IA en peu de temps et avec moins de données.
Mettez l’IA au service de votre entreprise grâce à l’expertise de pointe d’IBM en matière d’IA et à son portefeuille de solutions.
IBM Consulting et ses services d'IA accompagnent les entreprises dans la redéfinition de leurs activités avec l'intelligence artificielle pour mener leur transformation.
Grâce à l’IA, IBM Concert révèle des informations cruciales sur vos opérations et fournit des recommandations d’amélioration spécifiques aux applications. Découvrez comment Concert peut faire avancer votre entreprise.