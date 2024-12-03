Deux ans après le début de la révolution de l'IA générative, de nombreuses entreprises de presse expérimentent l'intelligence artificielle, dans l'espoir de redéfinir à quoi peut ressembler l'Expérience.

Sara Beykpour estime que l’IA peut permettre une plus grande personnalisation et interaction. C’est pourquoi l’entrepreneur — et ancien de Twitter et Vine — a récemment lancé l’application d’information Particle, avec son cofondateur Marcel Molina.

« Nous sommes un agrégateur de nouvelles qui inclut des liens vers les différentes sources qui couvrent un sujet », explique Mme Beykpour. « Nous ne résumons pas les articles individuels. »

Particle privilégie les récits plutôt que les articles individuels, offrant ainsi aux utilisateurs de multiples perspectives sur un même sujet. « Particle lit les actualités provenant de tout un tas de sources et il vous résume l’histoire. Il travaille vraiment autour d’une histoire plutôt que d’un article individuel, et il vous apporte de multiples perspectives sur cette histoire », ajoute-t-elle.

L'application comporte deux onglets : l'un vous permet de personnaliser votre flux pour vous concentrer sur les actualités qui vous intéressent, et l'autre affiche les sujets dont tout le monde parle.

Toutefois, Mme Beykpour précise que l'application veille à ne pas laisser les utilisateurs créer leur propre chambre d'écho ; pour les articles politiques, par exemple, les sources sont variées.

« Si vous souhaitez que votre flux principal se concentre uniquement sur le divertissement, c’est votre choix. Ce qui est vraiment important, et ce à quoi nous sommes attentifs, c'est que pour les articles comportant un élément politique, nous veillons à ce que les sources soient variées afin que vous obteniez toujours un point de vue large », explique-t-elle.