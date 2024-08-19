National Public Data, propriété de Jerico Pictures, Inc., collecte des données en tant qu'entreprise de vérification des antécédents basée en Floride. Les consommateurs figurant dans les bases de données de National Public Data n'ont pas donné leur consentement pour que leurs données soient transmises à l'entreprise.

Selon l’action en justice déposée par Christopher Hofmann, un groupe de cybercriminels appelé USDoD a publié une base de données contenant les données privées de 2,9 milliards de citoyens américains, y compris les noms complets, les numéros de sécurité sociale et les adresses sur le dark web. Les données incluaient également des informations sur les proches des individus. L'un des aspects uniques de ces données était leur longévité : les adresses couvraient plusieurs décennies de résidence, et certains proches étaient décédés depuis près de vingt ans.

Le groupe de pirates a fixé le prix d'achat de la base de données à 3,5 millions de dollars. VX-Underground, un site éducatif axé sur la cybersécurité, a confirmé que les informations contenues dans la base de données de 277,1 Go étaient réelles et exactes après avoir été informé par le groupe de son intention de divulguer la base de données. Parce que National Public Data n’est pas liée par les exigences CIRCIA pour les infrastructures essentielles, l’entreprise n’a pas été tenue de signaler la violation dans les 72 heures.

« Ces informations personnelles identifiables non chiffrées et non expurgées ont été compromises, publiées puis vendues sur le Dark Web, en raison des actes et omissions négligents et/ou imprudents du défendeur et de son incapacité totale à protéger les données sensibles des clients. Les pirates informatiques ont ciblé et obtenu les informations personnelles identifiables du plaignant et des membres du groupe en raison de leur valeur pour exploiter et usurper l'identité du plaignant et des membres du groupe. Le risque actuel et continu pour les victimes de la violation de données persistera tout au long de leur vie », indique la plainte.