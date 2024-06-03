La version 2 de la Stratégie nationale de cybersécurité et du plan de mise en œuvre a été publiée

En mars 2023, l'administration américaine a publié le premier plan de mise en œuvre de la Stratégie nationale de cybersécurité (NCSIP). Il s’agit d’un plan d’action gouvernemental composé de 27 objectifs stratégiques donnant la priorité aux initiatives critiques visant à protéger la sécurité nationale contre les cybermenaces en cours.

Récemment, 31 initiatives ont été ajoutées à ce plan, et plusieurs agences fédérales ont été identifiées pour diriger ces efforts à l’avenir.