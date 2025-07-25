Réécrire le scénario (et les données) pour l’IA au cinéma

Depuis que la recherche sur les modèles de génération de texte en vidéo a pris son essor, de nombreux acteurs du secteur de l’IA anticipent une nouvelle révolution dans la production cinématographique et télévisuelle. Le réalisateur James Cameron a rejoint le conseil d’administration de Stability AI il y a près d’un an, et Darren Aronofsky, lauréat d’un Oscar, a récemment annoncé un partenariat avec Google DeepMind. Il convient également de mentionner que les films réalisés à l’aide de l’IA pourront remporter des Oscars, selon l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Et Netflix vient de sortir sa première série utilisant l’IA générative.

L’IA est un sujet sensible à Hollywood, en particulier pendant la grève des scénaristes. De nombreux artistes ont exprimé leur crainte que leur voix ou leur image puissent être reproduites sans leur consentement.

Mais selon M. Talukdar, la plupart des producteurs n’ont pas encore franchi le pas de l’IA. Non pas en raison de ce que la technologie peut ou ne peut pas faire, mais en raison des préoccupations liées aux droits d’auteur. « Ce que nous avons constaté au niveau des studios, c’est que, pour des raisons juridiques et éthiques, personne ne voulait toucher à ces modèles en raison des données sur lesquelles ils étaient entraînés », a-t-il déclaré.

« Indépendamment de l’issue des différents procès et des précédents qui en découleront, un point demeure incontestable : la crainte que l’utilisation d’un modèle entraîné sur des millions et des millions d’heures d’images puisse conduire, même involontairement, à divulguer ou générer des images protégées par le droit d’auteur, a ajouté M. Talukdar. C’est totalement inacceptable pour les cinéastes et les studios sérieux. »

Créer un outil qui donnerait plus de pouvoir aux artistes et atténuerait cette crainte, telle est l’idée derrière le modèle fondamental de Moonvalley, Marey, lancé en juillet. Selon l’entreprise, le modèle a été entraîné à partir de contenus sous licence, et celle-ci se targue également d’offrir un plus grand contrôle aux créateurs.

« Nous considérons [nos clients] comme des professionnels au sens large. Nous ne nous concentrons pas sur les consommateurs ou les vidéos TikTok, a déclaré M. Mooser dans une interview accordée à IBM Think. Les créatifs et les cinéastes consciencieux ont besoin de contrôler ce qu’ils créent, au-delà de la simple rédaction de quelques mots. »