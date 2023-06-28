L'équipe d'ingénierie client a travaillé en étroite collaboration avec les équipes de spécialistes techniques d'IBM Consulting et Automation afin de tirer parti de leur expertise dans le domaine tout au long du projet afin d'orienter le processus de développement. L'engagement de huit semaines a été divisé en itérations hebdomadaires, consistant en des réunions régulières pour aborder les mises à jour clés et, bien sûr, pour créer l'outil.

L’objectif était de soutenir les BGE dans leur fonction de planification sans modifier fondamentalement le processus. En particulier, on a pu constater que les BGE passaient la majeure partie du temps du cycle de planification à rechercher manuellement des informations et à effectuer des tâches laborieuses, ce qui laissait très peu de temps pour réfléchir réellement au meilleur plan. Une fois le problème compris, les architectes et les concepteurs d’IBM ont travaillé avec les utilisateurs finaux pour concevoir un prototype de haut niveau afin qu’il réponde aux objectifs.

Le prototype numérisait les informations des manuels et brochures pertinents (le Manuel de l’Officier d’État-Major et le Manuel du Royal Ingénieur) dans un moteur de règles, IBM Operational Decision Management (ODM). La numérisation a été une étape cruciale pour garantir non seulement que les informations utilisées par les BGE dans l'outil étaient conformes à la doctrine, mais aussi pour que le processus sous-jacent reste le même. Pour que les règles puissent être utilisées dans la création d'une matrice de synchronisation de planification BGE, un front-end personnalisé a été créé parallèlement à la numérisation des manuels. L'objectif de l'interface était de permettre aux BGE d'utiliser l'outil de manière intuitive pour planifier efficacement les missions sans utiliser le manuel.