Ce blog décrit comment IBM et MOD ont uni leurs forces pour créer le projet Minerva ; depuis la collaboration avec IBM Consulting jusqu’au partenariat avec IBM Client Engineering. Mission pas comme les autres, cette transformation numérique a conduit les équipes à concevoir, développer et déployer un prototype pour aider les ingénieurs du groupement tactique à se préparer à l'ultime bataille.
Les Battle Group Engineers (BGE) sont des Royal Engineers (connus officieusement sous le nom de « Sappers » en anglais ou « Sapeurs » en français), qui fournissent des conseils opérationnels et techniques aux formations de combat de l’armée britannique dans le monde entier. Qu’il fasse jour ou nuit, qu’il pleuve ou qu’il vente, ils sont chargés de planifier et de coordonner les services d’ingénierie sur le terrain militaire. Parmi ces services, citons la fourniture d’un soutien aux aérodromes, d’un soutien aux installations navales/portuaires, de conseils en matière d’infrastructures et d’un soutien à l’aide humanitaire en cas de catastrophe.
L'aventure a commencé par une discussion entre BGE sur l'un des sujets brûlants de notre époque : la transformation numérique et ses avantages potentiels pour leurs opérations. Pour révolutionner le rôle de BGE, il fallait bien commencer quelque part. Voici ce que les clients ont déclaré :
« Début 2022, IBM a participé à un atelier de visualisation urbaine destiné aux ingénieurs militaires dans l’est de Londres. Ils ont présenté diverses techniques de collecte et d’amélioration des informations en open source auxquelles nous n’avions pas pensé. Par conséquent, nous avons sollicité Harriet, Dave et Alan (d’IBM Consulting) pour nous aider à automatiser les tâches liées au génie militaire. Après une première consultation, l’équipe IBM au complet s’est impliquée et a animé un atelier avec 10 ingénieurs militaires afin d’explorer les défis de leur métier. IBM a ensuite observé une formation, les ingénieurs ont appris les fondamentaux du génie militaire et nous les avons initiés au processus de planification. Ils se sont ensuite attelés à la création d’un prototype. Dès la première démonstration, il était évident qu’ils avaient compris les difficultés rencontrées par les ingénieurs militaires et que, grâce à MINERVA, ils pouvaient améliorer considérablement leurs performances. L’investissement consenti pour comprendre le problème s’est avéré extrêmement fructueux. »
Les Sappers ont approché IBM Consulting pour les aider à transformer leurs opérations internes. IBM Consulting a initié cette collaboration par le biais d'événements visant à atteindre l'objectif d'adoption des technologies pour mener à bien leur transformation numérique.
« J’ai eu la chance de rencontrer James pour la première fois début 2022, alors que nous nous préparions à participer à l’atelier de visualisation qui s’est tenu à Ilford en mars 2022. En amont, j’ai eu des échanges réguliers avec James par téléphone pour déterminer ce que nous pouvions apporter à la démonstration, en explorant les enjeux de la numérisation et la manière de réduire la charge cognitive liée à la prise de décision. J’ai travaillé avec une petite équipe au sein d’IBM pour créer un petit prototype pour l’atelier. Le prototype montre une vue numérisée d’Ilford utilisant des données d’ingénierie structurées et non structurées pertinentes pour permettre la recherche, la visualisation et l’analyse des données. Cette journée a été fantastique et nous avons beaucoup apprécié de travailler en étroite collaboration avec les BGE et d’en apprendre davantage sur les défis auxquels ils étaient confrontés. »
Pour réaliser de nouvelles avancées numériques, IBM Consulting s’est associée à IBM Client Engineering (CE), une équipe qui adopte une approche globale et audacieuse en matière d’innovation et de transformation. En s’appuyant sur les principes clés du Design Thinking, du Lean et de l’Agile pour concevoir, mesurer et développer de nouvelles idées, elle permet d’apporter des changements concrets aux entreprises. L’objectif de l’équipe CE est d’accélérer la création de valeur et, pour ce faire, elle collabore étroitement avec les clients pour concevoir et déployer conjointement la solution.
« Les concepteurs de Client Engineering nous ont guidés à travers une série d’activités pour structurer un ensemble de grandes idées. Je pense que cette journée a été révélatrice pour les Sapeurs qui n’avaient probablement jamais expérimenté cette méthode de travail collaborative qui est très différente de leur façon de travailler habituelle. Pourtant, ils se sont prêtés au jeu, et nous avons passé une journée formidable à explorer et structurer des idées pour dégager celle que nous allions porter ensemble. Pendant deux jours, nous avons suivi les étudiants tout au long de leur formation. C’est là que nous avons eu un déclic et que nous avons réalisé comment nous pouvions rapidement avoir un impact significatif sur la BGE en automatisant le processus de production d’un plan d’obstacle (défensif). »
L'équipe d'ingénierie client a travaillé en étroite collaboration avec les équipes de spécialistes techniques d'IBM Consulting et Automation afin de tirer parti de leur expertise dans le domaine tout au long du projet afin d'orienter le processus de développement. L'engagement de huit semaines a été divisé en itérations hebdomadaires, consistant en des réunions régulières pour aborder les mises à jour clés et, bien sûr, pour créer l'outil.
L’objectif était de soutenir les BGE dans leur fonction de planification sans modifier fondamentalement le processus. En particulier, on a pu constater que les BGE passaient la majeure partie du temps du cycle de planification à rechercher manuellement des informations et à effectuer des tâches laborieuses, ce qui laissait très peu de temps pour réfléchir réellement au meilleur plan. Une fois le problème compris, les architectes et les concepteurs d’IBM ont travaillé avec les utilisateurs finaux pour concevoir un prototype de haut niveau afin qu’il réponde aux objectifs.
Le prototype numérisait les informations des manuels et brochures pertinents (le Manuel de l’Officier d’État-Major et le Manuel du Royal Ingénieur) dans un moteur de règles, IBM Operational Decision Management (ODM). La numérisation a été une étape cruciale pour garantir non seulement que les informations utilisées par les BGE dans l'outil étaient conformes à la doctrine, mais aussi pour que le processus sous-jacent reste le même. Pour que les règles puissent être utilisées dans la création d'une matrice de synchronisation de planification BGE, un front-end personnalisé a été créé parallèlement à la numérisation des manuels. L'objectif de l'interface était de permettre aux BGE d'utiliser l'outil de manière intuitive pour planifier efficacement les missions sans utiliser le manuel.
« En travaillant en étroite collaboration avec les BGE lors des ateliers initiaux, nous avons pu créer une compréhension commune des principaux points faibles du processus existant. » Cela nous a permis de prendre ces points de peinture et de les utiliser pour élaborer les exigences clés d'une nouvelle solution. En tant qu'équipe IBM, nous n'aurions pas pu demander une meilleure équipe avec laquelle collaborer que celles du Mod_jk qui ont travaillé avec nous. Elles ont toujours proposé de nouvelles idées et se sont montrés enthousiastes à l'idée de tester les idées que nous avions mises en œuvre. Sans l’expertise du domaine et le travail acharné de l’équipe du ministère de la Défense, nous n’aurions pas été en mesure de créer ensemble un prototype aussi intuitif et efficace.
« J’ai rejoint le projet au sein d’une équipe composée d’ingénieurs BGE et de planificateurs de formation du groupe d’ingénieurs 25 (Soutien rapproché) afin d’aider IBM à comprendre les besoins de l’utilisateur final. » Nous avons discuté de la nécessité de réduire le temps consacré par les BGE aux calculs et à la production de produits d'information afin de permettre aux BGE de consacrer ce temps à mieux soutenir la planification tactique qui les entoure. Grâce à mon expérience acquise au sein de groupements tactiques, d'équipes de combat de brigades blindées et de quartiers généraux de division, j'ai aidé l'équipe IBM à créer le produit final pour qu'il soit convivial, avec des facteurs d'entrée réalistes, des scénarios probables dans lesquels le produit devrait être utilisé et des produits de sortie utilisables. Mon entrée était de veiller à ce que le produit soit facile à utiliser et rapidement accepté par les BGE et les groupements tactiques qu'ils soutiennent.
Pendant la formation, les BGE ont été divisés en deux groupes d'équipes : les équipes utilisant l'outil original de planification des obstacles et les équipes utilisant le MVP développé par IBM afin de comparer l'efficacité de l'outil. Plusieurs membres de l’équipe de développement MVP ont travaillé avec BGE pour leur montrer comment utiliser l’outil.
« L'un des points à retenir tout de suite a été la facilité avec laquelle l'outil a été adopté après seulement 5 minutes de démonstration. Les BGE qui étaient initialement sceptiques ont rapidement créé des plans d'obstacles complexes et les ont comparés avec une rapidité et une efficacité incomparables à celles des BGE qui utilisaient la solution de planification des obstacles d'origine. Outre le gain de temps, l'outil a réduit les erreurs et produit des plans dans lesquels les étudiants avaient davantage confiance. Les BGE ont reflété leur confiance dans les plans qu’ils avaient élaborés en utilisant des termes tels que « logique logistique » et « réflexion prête à l’emploi » pour décrire les plans qu’ils ont créés. Je pense que la solution a dépassé toutes les attentes. C’était un excellent témoignage de la collaboration entre les IBMers et les BGE. »
L’innovation en matière de diversité s’est manifestée à travers tous les aspects de l’engagement. L’équipe conjointe a fait preuve d’une véritable pensée et d’idées d'innovation, fondées sur la réalité opérationnelle et l'expérience de vie réelle.
« Le succès de ce MVP est directement attribué à l’effort de développement de l’équipe IBM combiné à l’expertise du domaine des BGE et des autres membres de l’équipe Mod_jk. Tout au long du projet, nous avons eu la chance de compter sur des femmes talentueuses et compétentes chez IBM et chez les Sappers, à tous les niveaux, qui ont contribué et apporté une valeur ajoutée à chaque étape. Leurs contributions ont joué un rôle déterminant dans l'obtention de ce titre de MVP, et nous leur sommes profondément reconnaissants pour leurs idées, leurs compétences et leur expertise tout au long de leur engagement. »
« Ce projet a été très intéressant, car il a bénéficié de l'expertise de nombreux services d'IBM et d'un client très coopératif. Les délais, bien que serrés, ont toujours semblé réalisables, et je pense que c'est principalement dû à l'empressement et à l'enthousiasme de l'équipe tout au long du projet. Un excellent outil a porté ses fruits, avec des projets très ambitieux pour l’avenir. C’était la première fois que je travaillais avec l’équipe Client Engineering et leur passion pour la création, la démonstration et la discussion avec le client s’est vraiment manifestée, le désir de toute l’équipe d’assister au premier essai de l’outil était exceptionnel. »
IBM était l’un des deux seuls partenaires industriels invités à participer et à prendre la parole lors de la conférence qui s’est tenue à Chatham le 15 mars 2023. La conférence a réuni un grand nombre de hauts responsables du Corps des ingénieurs royaux, notamment le CDO de l’armée de terre, la Royal Navy et les sapeurs impliqués dans la numérisation, issus de tous les régiments et groupes opérationnels. Une équipe conjointe du Corps des ingénieurs royaux et d’IBM Consulting était présente pour effectuer des démonstrations de l’outil. Dave Milner et moi-même avons présenté des communications lors de la conférence et participé à des tables rondes d’experts afin de discuter de la future transformation des BGE axée sur la numérisation.
« Cet outil a démontré sa fonctionnalité en permettant aux BGE d’atteindre leur objectif principal de soutien à la planification du groupe de bataille. Le temps gagné, la vérification des erreurs et les résultats clairs de la planification sont inestimables et permettent à nos BGE de consacrer leur temps à des planifications et à des analyses de terrain plus complexes. »
« Le MVP était à 100 % la bonne option pour nous. Nous n'avions pas les compétences ou le savoir-faire nécessaires pour élaborer une solution, mais IBM l'a fait. Grâce à leur facilitation, nous avons évité de développer des solutions erronées et nous avons aidés à maintenir un objectif clair. Ce parcours a été un exemple pour nous de faire avancer des projets numériques similaires avec un partenaire de confiance et intégré ».
Quel est l'avenir de MINERVA ? Des travaux sont actuellement en cours au sein du génie royal et d'IBM Consulting afin de déterminer la meilleure façon d'intégrer MINERVA aux opérations réelles et de l'intégrer à la doctrine opérationnelle du BGE, dans le cadre d'un programme entièrement financé et d'une étape clé sur la voie de la numérisation du génie royal. L'ambition est de déployer cette capacité plus tard en 2023 dans tous les BGE et les unités du génie militaire. MINERVA est le « premier pas » sur une longue marche, mais a ouvert la porte à IBM pour s’engager et développer des capacités numériques et d’automatisation en partenariat avec les ingénieurs de l’armée britannique ; la fonction détenant les plus grandes et éclectiques sources de données détenues au sein de l’Armée.
L'ingénierie client est l'investissement d'IBM dans ses clients afin de les aider à relever des défis commerciaux complexes grâce à la co-création. Nous sommes des concepteurs, des data scientists, des ingénieurs de technologie et des analystes commerciaux qui aiment travailler avec les clients et apporter la technologie IBM à la vie. Avez-vous un défi commercial que vous aimeriez aborder d'une manière différente ? Contactez votre représentant local d’IBM ou en savoir plus ici : https://www.ibm.com/fr-fr/client-engineering