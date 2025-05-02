LlamaCon : la lettre d’amour open source de Meta aux développeurs

Mardi, Meta a accueilli LlamaCon, la toute première conférence dédiée à sa famille de modèles d'IA, Llama. Elle a également annoncé à l'adresse le lancement prochain de l'API Llama : une API personnalisable, sans verrouillage, qui n'est actuellement disponible qu'en avant-première.
« Vous pouvez désormais commencer à utiliser Llama avec une seule ligne de code », a déclaré Chris Cox, directeur des produits chez Meta, sur scène. La nouvelle API Llama propose la création de touches en un clic et des terrains de jeux interactifs, permettant aux développeurs de tester facilement différents modèles, dont Llama 4 Scout et Llama 4 Maverick. Il est entièrement personnalisable, sans aucun engagement. De plus, il est compatible avec le SDK OpenAI, ce qui permet de le connecter facilement aux applications existantes.
Avec cette annonce, Meta montre clairement qu'elle se soucie de l'Expérience des développeurs, selon les experts IBM. L’objectif, selon Manohar Paluri, vice-président de Llama, et Angela Fan, chercheuse chez Llama, est de trouver le moyen le plus rapide et le plus simple de construire avec Llama, en offrant certes de la rapidité, mais aussi de la flexibilité. Les développeurs peuvent personnaliser entièrement les modèles, les emmener partout sans jamais avoir à se soucier du verrouillage. Meta s'occupe de l'infrastructure et de l'inférence, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur la construction.
« Meta ouvre essentiellement son modèle via des API ; c’est une autre façon de la rendre publique et plus accessible », déclare Jacob Ben-David, directeur mondial du cloud et de l’IA chez Red Hat, dans une interview accordée à IBM Think. « Avant cela, vous deviez soit l'exécuter localement et trouver comment interagir avec lui, soit utiliser un fournisseur d'hébergement, comme Groq. J'ai utilisé certains des modèles Llama via l'API en me connectant à GroqCloud, qui hébergeait une version limitée de Llama. Maintenant, ils l'ouvrent complètement, et je pense que ceci donne aux développeurs beaucoup plus d'accessibilité. »
L'intégration de Llama Stack avec IBM est également une nouveauté. Red Hat sera partenaire de la connexion, ce qui facilitera le déploiement de Llama pour les entreprises.
« Je suis tellement heureux de les voir construire un véritable écosystème de développeurs autour de Llama », a écrit Armand Ruiz, vice-président de la plateforme IA chez IBM, sur LinkedIn. « Sur le marché actuel de l’IA, il ne suffit pas de se contenter de déposer des modèles sur Hugging Face. Pour créer de la gravité, du MOAT et de l'adhérence, vous avez besoin de plateformes, d'outils et d'une communauté, et c'est exactement ce que fait Meta. »
Enfin, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a parlé d'une version allégée de Llama, mettant l'accent sur la distillation dans ses entretiens avec Ali Ghodsi, PDG de Databricks, et Satya Nadella, PDG de Microsoft.
« Ceci correspond bien au parcours d'IBM vers un modèle restreint et spécifique à un domaine », note Shobhit Varshney, associé principal et vice-président chez IBM Consulting, dans une interview accordée à IBM Think.
Meta a également annoncé que les modèles de la famille Llama ont été téléchargés 1,2 milliard de fois. La conférence dans son ensemble a rappelé à nouveau l’engagement de Meta envers la communauté open source, deux ans après la sortie du premier modèle Llama.
Avec M. Zuckerberg interviewant des poids lourds de l’industrie, la conférence ressemblait à une « fête du coming out », explique M. Varshney. « Meta possède désormais une vaste communauté de développeurs. Aujourd'hui, c'était donc leur première grande conférence de développeurs, un moment de sortie où ils disent : « Nous sommes là pour aider les développeurs avec les outils dont ils ont besoin, pour que vous n'ayez pas à dépendre des autres ».
Et enfin, Meta a annoncé le lancement d’une application MetaIA. « Il y a déjà près d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels qui interagissent avec Meta IA sur nos différentes applications — et beaucoup de gens l’utilisent quotidiennement », a déclaré M. Zuckerberg. « Mais on s’est dit que certains aimeraient l’avoir en tant qu’expérience autonome. »
Meta AI pourrait-elle tirer parti de la large base d’utilisateurs que l’entreprise possède sur ses applications sociales les plus populaires pour concurrencer ChatGPT ? Vyoma Gajjar, architecte de solutions techniques d'IA chez IBM, pense que tout est possible.
« Si Meta AI le fait bien, il pourrait peut-être devenir le nouveau ChatGPT. Mais ça dépend : tout est une question d’exécution », dit-elle.
